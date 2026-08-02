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Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El futbolista ecuatoriano controló un pase de Jairo Vélez, superó a un defensor y al guardameta Steven Rivadeneyra, y anotó su decimocuarto gol en la temporada

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El sábado 1 de agosto, Alianza Lima fue local ante Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ abrieron el marcador en la primera mitad con un tanto de Eryc Castillo, quien eludió al arquero y definió para establecer el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

La jugada se produjo a los 13 minutos. Esteban Pávez inició la salida desde el fondo y entregó el balón a Mateo Antoni, quien avanzó con decisión hacia campo rival. Cerca del área, el zaguero habilitó a Marco Huamán, que optó por apoyarse en el centro con Federico Girotti, quien se había retrasado para participar en la acción.

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Girotti cambió el sentido del ataque y jugó hacia la banda opuesta, donde aguardaba Jairo Vélez. El ecuatoriano nacionalizado peruano amagó, superó a un rival y forcejeó con otro, hasta que tras un rebote fortuito, la pelota quedó disponible para Eryc Castillo.

La ‘Culebra’, solo en el área, aceleró para superar a un defensor que intentó bloquearlo y eludió al arquero Steven Rivadeneyra, que salió al cruce pero no logró detenerlo. Castillo, con el arco a disposición, definió con tranquilidad y desató la celebración en las tribunas de Matute y en el banco ‘blanquiazul’.

El extremo extranjero abrió el marcador, adelantando a Alianza Lima en un encuentro que presentaba mucha paridad por la propuesta de los ‘churres’.

Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima sobre Alianza Atlético por fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima sobre Alianza Atlético por fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

Eryc Castillo, iluminado por el gol

Eryc Castillo atraviesa su temporada más productiva en materia de goles desde su debut profesional. La ‘Culebra’ suma 14 anotaciones en lo que va de 2026 y es el máximo goleador de Alianza Lima.

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Su inicio en el Torneo Clausura ha sido destacado, con goles en cada uno de los tres partidos disputados. Anotó un doblete frente a Sport Huancayo, repitió la misma cifra ante Comerciantes Unidos y volvió a convertir, esta vez ante Alianza Atlético.

El extremo ecuatoriano ya superó su registro goleador de la temporada anterior con Alianza, donde sumó 12 tantos en 45 encuentros. Todavía cuenta con varias jornadas del Clausura para aumentar su cifra de goles.

Eryc Castillo siendo felicitado por sus compañeros tras anotar gol en Alianza Lima vs Alianza Atlético.
Eryc Castillo siendo felicitado por sus compañeros tras anotar gol en Alianza Lima vs Alianza Atlético.

Alianza Atlético empató el partido tras blooper de Duarte

A los 27 minutos, Alianza Atlético igualó el marcador tras una jugada de balón detenido. Cristian Penilla cobró un tiro libre desde las inmediaciones del área con un remate potente que generó problemas al arquero Alejandro Duarte.

El guardameta de Alianza Lima intentó controlar el disparo, pero no logró asegurar la pelota, que tras impactar en su rodilla quedó suelta en el área. José Ingratti aprovechó el rebote y empujó el balón para anotar el 1-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Revive el emocionante gol del empate para Alianza Atlético de Sullana. Tras un potente tiro libre de Penilla, Ingratti aprovecha el rebote del arquero para marcar el 1-1 y desatar la alegría de su equipo. - Liga 1

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará como visitante a Sport Boys en la próxima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado 6 de agosto a las 20:00 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima. La ‘misilera’ llega a este compromiso tras superar 1-0 a Atlético Grau en Piura.

Próximo partido de Alianza Atlético

Por su parte, Alianza Atlético será local ante Cienciano en la cuarta jornada del torneo local. El partido está previsto para el jueves 6 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36, ubicado en Sullana. El ‘papá’ llegará a este encuentro tras haber enfrentado a Universitario de Deportes en Cusco.

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