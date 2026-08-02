Perú vs Corea del Sur: día, hora y canal TV del último partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026

Perú enfrentará a Corea del Sur en su último partido por la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026. Créditos: Toño Indacochea.

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El sábado 1 de agosto, la selección peruana sub 17 de vóley disputó su segundo partido en la Copa Federación 2026 frente a España, en un certamen que funciona como preparación para el próximo Mundial de la categoría.

La selección peruana sub 17 no pudo sumar su segunda victoria en la Copa Federación 2026. Créditos: FPV.

Programación del Perú vs Corea del Sur

La selección peruana de vóley enfrentará a Corea del Sur el domingo 2 de agosto a las 17:00 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.

En otros países, el partido dará inicio en los siguientes horarios: a las 16:00 horas en México; a las 17:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Venezuela, Estados Unidos, Chile y Bolivia; y a las 19:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Dónde ver Perú vs Corea del Sur: canal TV

Los aficionados podrán seguir el partido entre Perú y Corea del Sur por la tercera fecha de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026 a través de la transmisión oficial de Latina Televisión, canal que posee los derechos exclusivos del torneo.

El encuentro estará disponible tanto en la señal abierta de Latina como en sus plataformas digitales, incluyendo la aplicación y el sitio web del canal, lo que permitirá a los seguidores acompañar a la selección sub 17 en este compromiso clave previo al Mundial.

Adicionalmente, la Federación Peruana de Vóley transmitirá el partido en vivo desde su cuenta oficial de YouTube, ofreciendo otra alternativa digital para los fanáticos del voleibol.

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Infobae Perú brindará una cobertura completa del encuentro, con relato punto a punto, declaraciones de las protagonistas, reacciones y todos los detalles del partido a través de su portal web.

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Corea del Sur perdió en sus dos primeros partidos

Corea del Sur arribó a la Copa Federación Sub 17 de vóley como campeona mundial vigente y favorita al título. Sin embargo, el conjunto asiático acumula dos derrotas seguidas en la competencia.

En su primer partido frente a España, Corea del Sur cayó en los dos sets iniciales (25-19 y 25-22), consiguió igualar el encuentro ganando los siguientes sets (22-25 y 19-25) y llevó la definición al quinto set. Finalmente, el cuadro europeo resolvió el partido en el tie break por 15-11.

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Tensión y emoción hasta el último segundo. El equipo español consigue la victoria tras un intenso quinto set, ganando el partido por 3 sets a 2. No te pierdas la celebración de las campeonas. | Latina

En el segundo encuentro, Corea del Sur tomó la ventaja al imponerse en el primer set ante República Dominicana (25-16), pero el equipo caribeño ganó los dos siguientes (25-14 y 25-22). Las asiáticas lograron empatar la serie al quedarse con el cuarto set (25-21), aunque el cuadro dominicano cerró el partido ganando el tie break 15-13, dejando así a las coreanas con su segunda derrota consecutiva.