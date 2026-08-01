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EE.UU. impulsa económicamente creación de unidad policial anticrimen en Perú

La administración estadounidense financiará la instalación de una fuerza de élite para investigar delitos complejos y promoverá alianzas empresariales en plena ofensiva contra el crimen organizado en Perú

Gracias a un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Perú, el Homeland Security Investigations capacitará a una nueva unidad de la PNP para combatir a las organizaciones criminales extranjeras
Gracias a un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Perú, el Homeland Security Investigations capacitará a una nueva unidad de la PNP para combatir a las organizaciones criminales extranjeras | Foto composición: Infobae Perú
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El nuevo gobierno peruano recibió uno de sus primeros gestos de cooperación internacional con el anuncio de la financiación de una Unidad de Investigación de Delitos Complejos por parte de Estados Unidos, según confirmó la Embajada de Estados Unidos en Lima.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la respuesta del Estado peruano ante el avance del crimen organizado, a través de una estructura policial de élite que contará con asistencia técnica y supervisión del FBI.

El anuncio coincidió con la designación de César Astudillo como titular del Ministerio del Interior (Mininter), quien reiteró que la seguridad ciudadana será un eje central de la nueva administración.

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“La seguridad ciudadana es prioridad de la gestión y se impulsarán acciones concretas para enfrentar el crimen organizado”, declaró Astudillo en uno de sus primeros mensajes oficiales.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, la nueva unidad tendrá como tarea principal el fortalecimiento de las investigaciones sobre organizaciones criminales de alta complejidad mediante el intercambio de información, capacitación y asesoría a cargo de especialistas de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

El plan está respaldado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que además proveerá equipamiento y formación para combatir la minería ilegal y otros delitos asociados.

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La Embajada de Estados Unidos detalló que “Washington apoyará el fortalecimiento de las capacidades de fiscales, policías y operadores de justicia a través de programas de entrenamiento e intercambio de experiencias”, a fin de mejorar la persecución de delitos como la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades propias del crimen organizado transnacional.

El impulso de la cooperación en seguridad irá de la mano de una agenda de inversión. Según la embajada, en septiembre se organizará una reunión entre empresas estadounidenses y autoridades locales para explorar proyectos relacionados con la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y fomentar la participación del sector privado en áreas de infraestructura, energía y tecnología.

“Estas iniciativas buscan fortalecer la relación estratégica entre ambos países, promoviendo la seguridad, el crecimiento económico y la inversión”, comunicó la delegación.

La extradición de Wilbert Sequeiros, ciudadano peruano-estadounidense, fue ejecutada gracias a la coordinación entre autoridades de Perú y EE.UU. (Embajada de Estados Unidos)
(Foto: Embajada de Estados Unidos)

Washington amplía las áreas de colaboración

En paralelo al refuerzo policial, el Gobierno de Estados Unidos anunció una batería de iniciativas para robustecer su vínculo con Perú. De acuerdo con el Departamento de Estado, la visita de la delegación presidencial estadounidense a la toma de mando de Keiko Fujimori marcó el inicio de una etapa para ampliar el comercio, atraer inversiones y profundizar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

El mismo comunicado oficial subrayó que ambos países mantienen una amistad basada en dos siglos de relaciones diplomáticas. La administración del presidente Donald Trump manifestó el interés de trabajar con el nuevo gobierno peruano para “impulsar la seguridad y la prosperidad compartidas”.

En materia de seguridad, Estados Unidos anticipó que Perú mantendrá su rol en la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y que el Departamento de Guerra incrementará el trabajo conjunto en el combate al narcotráfico, especialmente en la triple frontera norte.

Además, se enviará un equipo del Departamento de Justicia para fortalecer la coordinación e intercambio de información frente al Tren de Aragua, organización que Washington ha designado como terrorista extranjera.

Por otro lado, el Departamento de Comercio organizará en septiembre una cumbre en Lima con empresas tecnológicas estadounidenses para analizar oportunidades vinculadas al plan peruano de construir nueve nuevas cárceles.

En el terreno económico, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) evaluará proyectos en energía, infraestructura y minerales críticos. Se anunció una inversión de hasta USD 5 millones para una planta de reprocesamiento minero y la expansión del puerto del Callao con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

En el área tecnológica, el 8 de septiembre Lima será sede de una cumbre sobre inteligencia artificial y se asignará un asesor en ciberseguridad al gobierno peruano.

Además, ambos países fomentarán la economía espacial y la cooperación en defensa, incluyendo el envío de un oficial peruano al Comando Espacial de Estados Unidos y la donación de un telescopio de alta potencia antes de 2027.

En cuanto a la gestión de desastres, Washington respaldará el plan integral del gobierno peruano para enfrentar el fenómeno de El Niño, y ya se han preposicionado mantas de emergencia y kits de higiene para acelerar la asistencia humanitaria. El Departamento de Guerra donará puentes móviles y continuará modernizando los centros de comunicaciones de emergencia, mientras que la visita del buque hospital USNS Comfort fortalecerá la capacidad médica peruana a inicios de 2027.

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