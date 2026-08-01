Nuevos videos muestran más atentados con el mismo patrón del ataque en La Victoria que dejó 10 muertos: vecinos señalan a “la China Yesenia”

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelan ataques con fuego contra motos eléctricas ocurridos días antes del incendio que dejó 10 muertos en Manzanilla, La Victoria. Los vecinos aseguran que los atentados seguían un mismo patrón y varios testimonios apuntan a "La China Yesenia", investigada por la Fiscalía como presunta líder de una red de cobro de cupos. Fuente: Latina Noticias

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Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelan que, días antes del incendio en La Victoria que dejó diez integrantes de una familia muertos, ya se habían registrado ataques con fuego contra motos eléctricas en la urbanización Manzanilla. Los propietarios afectados y varios vecinos aseguran que los atentados seguían un mismo patrón y relacionan estos hechos con el presunto cobro de cupos en la zona.

Las grabaciones, difundidas por Latina Noticias, muestran cómo desconocidos llegan en motocicleta durante la madrugada, rocían combustible sobre los vehículos y luego les prenden fuego antes de escapar. Los ataques ocurrieron el 13 y 15 de julio, una semana antes del incendio que acabó con la vida de diez integrantes de la familia Vílchez, entre ellos cinco menores de edad.

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Mientras la Tercera Fiscalía Penal mantiene una investigación preliminar contra seis personas por el incendio del 22 de julio, la Policía continúa buscando a Yessenia Ureta Vargas, alias “La China Yesenia”, quien, según la investigación fiscal, presuntamente lideraría una organización dedicada al cobro de cupos a conductores de motos eléctricas en los alrededores de Gamarra.

Una composición visual presenta el rostro de una mujer junto a registros de cámaras de seguridad que muestran ataques con fuego a motos eléctricas en Manzanilla, La Victoria. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras registraron dos ataques con el mismo modus operandi de la ‘China Yesenia’

Las primeras imágenes corresponden a la madrugada del 13 de julio en el jirón Feliciano, en Manzanilla. En el video se observa a dos sujetos llegar en una motocicleta. Uno de ellos baja del vehículo, arroja un líquido inflamable sobre dos motos eléctricas estacionadas y les prende fuego antes de huir junto a su cómplice.

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Pocos minutos después, la propietaria salió de su vivienda y, con ayuda de los vecinos, logró controlar las llamas utilizando baldes con agua. Un testigo contó a Latina Noticias que los atacantes aparentaban ser repartidores. “Un sujeto vino como delivery y atrás de esto decía Rappi. Vinieron, incendiaron acá las dos motos eléctricas, echaron gasolina y prendieron con un encendedor”, relató.

Consultado sobre quién estaría detrás del atentado, el mismo vecino evitó mencionar nombres, aunque sostuvo que en la zona existe una sospecha generalizada. “Particularmente, todos, la mayoría sabemos, porque es una persona que se ha fugado contra los problemas que ha pasado”, declaró.

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Extorsión, violencia y miedo, el perfil de la China Yesenia en el caso de La Victoria | Foto: Cuarto Poder/Andina (Luis Iparraguirre)

Vecinos aseguran que los ataques estarían ligados al cobro de cupos

Dos días después, el 15 de julio, otro ataque quedó registrado por cámaras de seguridad en la calle Manzanilla Dos. Las imágenes muestran nuevamente a dos sujetos en motocicleta que rocían combustible sobre una moto eléctrica y le prenden fuego. Incluso, durante la fuga, uno de los atacantes terminó con la zapatilla alcanzada por las llamas e intentó apagarla mientras escapaba.

La explosión alertó a los residentes del sector, quienes salieron con agua y arena para evitar que el incendio se propagara. Una vecina recordó que los familiares de la familia Vílchez también participaron en apagar el fuego. “Gracias a Dios también todos los vecinos han bajado y han ayudado con arena, con agua y han apagado las llamas”, señaló.

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La misma residente afirmó que había tenido problemas con “La China Yesenia”, a quien acusó de exigir pagos para permitir trabajar en la zona. “Con la única persona que yo he tenido problema y yo me he peleado ha sido con Yesenia. Le bajó los pasajeros a mi hija y le dijo: ‘Tú me vas a tener que pagar a mí setecientos soles si tú quieres entrar acá a trabajar’”, declaró a Latina Noticias.

Continúa la búsqueda de “La China Yesenia”

Imágenes exclusivas: la China Yesenia se ocultó en casa de familiares| Latina Noticias

Según la investigación fiscal, Yessenia Ureta Vargas presuntamente encabezaría la organización criminal “Los Vikingos de Gamarra”, dedicada al cobro de cupos a conductores de motos eléctricas. Entre los investigados figuran su padre Miguel Ureta, alias “Nene”; su pareja Juan Carlos Ayllón, alias “Pimpollo”; su hermana Fabiola Ureta; su cuñado Fabián González; y Terry Cariad Córdova, señalado como presunto sicario. Fabiola Ureta y Fabián González permanecen detenidos.

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El coronel Carlos Montúfar, jefe de la División de Asuntos Sociales de la PNP, indicó que uno de los investigados fue visto realizando labores de vigilancia antes del incendio. “Lo han observado que se desplazaba a bordo de una moto lineal y observaba todos los pasajes, como dando el objetivo exacto para poder intervenir de esa manera delictiva”, explicó.

Mientras tanto, “La China Yesenia” continúa prófuga. Desde la clandestinidad rechazó las acusaciones y sostuvo que abandonó su vivienda por temor. “Yo soy inocente. Desde el día 27 me encuentro lejos de mi casa. Mis hijos no están en el colegio porque los han amenazado. Yo temo por mi vida y por la vida de mis hijos”, afirmó.

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El temor persiste entre los vecinos de Manzanilla y también entre residentes del jirón Inclán, en San Miguel, donde la investigada permaneció escondida antes de escapar. “Solamente dijeron que había venido un policía y que estaba preguntando por quién, y quedó la preocupación”, contó un vecino.

En Manzanilla, las motos eléctricas continúan circulando, aunque ya no llevan los chalecos que identificaban a determinados grupos. Los familiares de las diez víctimas insisten en que el caso no quede impune. “No puedo vivir tranquila porque pasan toda la madrugada motos de desconocidos. La verdad, yo tengo miedo”, dijo una vecina. Otro residente resumió el sentir del barrio con un pedido que se repite desde el incendio: “¡Esto no se quede impune! ¡Justicia!”.

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