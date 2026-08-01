Dónde ver Estados Unidos vs Polonia: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Estados Unidos y Polonia se enfrentan en la final de la VNL masculina 2026.

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Este domingo 2 de agosto se jugará la final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino, con Estados Unidos y Polonia como protagonistas. El partido está programado para las 6:30 a. m. (hora de Perú) en Ningbo, China. A continuación, los detalles para seguir la transmisión en vivo.

Dónde ver la final de la VNL masculino 2026: Estados Unidos vs Polonia

Los aficionados al voleibol contarán con varias opciones para seguir la final de la Liga de Naciones 2026 entre Estados Unidos y Polonia. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, canal de cable que posee los derechos exclusivos para la región. Esta señal permitirá ver el partido en vivo y con calidad profesional.

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En formato digital, la plataforma DGO —asociada a DSports— ofrecerá el encuentro en línea, disponible para celulares, computadoras y otros dispositivos compatibles, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar.

A nivel internacional, la alternativa es VBTV, el servicio oficial de Volleyball World. Los usuarios pueden suscribirse por una tarifa mensual de USD 9,99 y acceder a la transmisión completa del torneo, además de otros contenidos exclusivos.

VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL

Horarios del Estados Unidos vs Polonia: final de la VNL masculina

Este encuentro arrancará a las 6:30 horas de Perú; a las 7:30 horas de Estados Unidos y 13:00 horas de Polonia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 5:30 horas de México; a las 6:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 7:30 horas de Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 8:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Polonia eliminó a Eslovenia en semifinales

Polonia superó con autoridad a Eslovenia en semifinales y aseguró su lugar en la final de la VNL masculina 2026. El equipo europeo se impuso por 3-0, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-17, sin permitir que su rival alcanzara los 20 puntos en ningún set.

Wilfredo León, jugador cubano-polaco, fue la figura del partido al anotar 16 puntos. Su potencia y capacidad de salto lo perfilan como la principal carta ofensiva de Polonia para el duelo decisivo por la Liga de Naciones.

Los polacos se impusieron con contundencia y regresarán a disputar una definición del campeonato internacional. (@volleyballworld)

Estados Unidos dio la sorpresa y dejó fuera a Japón

El resultado más sorpresivo de las semifinales fue la victoria de Estados Unidos sobre Japón, ya que el equipo asiático partía como favorito para llegar a la final del torneo.

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El conjunto norteamericano se impuso en un disputado encuentro de cinco sets. Estados Unidos ganó el primer set 25-19, luego Japón respondió llevándose el segundo y el tercero por 25-23 y 25-20.

Sin embargo, el equipo estadounidense reaccionó, igualó la serie tras un 25-19 en el cuarto parcial y selló el triunfo en un ajustado tie-break de 15-13.

La escuadra estadounidense le ganó a los japoneses en duelo de semifinales. (@volleyballworld)

Último enfrentamiento

El último enfrentamiento entre Estados Unidos y Polonia en la VNL tuvo lugar el 19 de julio de este año, con victoria para el conjunto europeo por 3-0. Los parciales fueron 25-20, 25-21 y 25-19 a favor de Polonia.

El premio para el campeón de la VNL 2026

El equipo que se imponga en la final entre Estados Unidos y Polonia no solo se consagrará campeón del principal torneo de voleibol masculino, sino que también recibirá el trofeo y medallas para sus jugadores. Además, la organización otorga un premio económico de un millón de dólares, una suma significativa que podrá destinarse a futuras competencias.

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