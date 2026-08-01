Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Dónde ver Estados Unidos vs Polonia: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

El conjunto europeo parte como candidato principal, aunque el equipo norteamericano sorprendió en la VNL al dejar fuera a Japón en semifinales. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Estados Unidos y Polonia se enfrentan en la final de la VNL masculina 2026.
Estados Unidos y Polonia se enfrentan en la final de la VNL masculina 2026.
Guardar

Este domingo 2 de agosto se jugará la final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino, con Estados Unidos y Polonia como protagonistas. El partido está programado para las 6:30 a. m. (hora de Perú) en Ningbo, China. A continuación, los detalles para seguir la transmisión en vivo.

Dónde ver la final de la VNL masculino 2026: Estados Unidos vs Polonia

Los aficionados al voleibol contarán con varias opciones para seguir la final de la Liga de Naciones 2026 entre Estados Unidos y Polonia. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, canal de cable que posee los derechos exclusivos para la región. Esta señal permitirá ver el partido en vivo y con calidad profesional.

PUBLICIDAD

En formato digital, la plataforma DGO —asociada a DSports— ofrecerá el encuentro en línea, disponible para celulares, computadoras y otros dispositivos compatibles, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar.

A nivel internacional, la alternativa es VBTV, el servicio oficial de Volleyball World. Los usuarios pueden suscribirse por una tarifa mensual de USD 9,99 y acceder a la transmisión completa del torneo, además de otros contenidos exclusivos.

VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026.
VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL

Horarios del Estados Unidos vs Polonia: final de la VNL masculina

Este encuentro arrancará a las 6:30 horas de Perú; a las 7:30 horas de Estados Unidos y 13:00 horas de Polonia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 5:30 horas de México; a las 6:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 7:30 horas de Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 8:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

PUBLICIDAD

Polonia eliminó a Eslovenia en semifinales

Polonia superó con autoridad a Eslovenia en semifinales y aseguró su lugar en la final de la VNL masculina 2026. El equipo europeo se impuso por 3-0, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-17, sin permitir que su rival alcanzara los 20 puntos en ningún set.

Wilfredo León, jugador cubano-polaco, fue la figura del partido al anotar 16 puntos. Su potencia y capacidad de salto lo perfilan como la principal carta ofensiva de Polonia para el duelo decisivo por la Liga de Naciones.

Los polacos se impusieron con contundencia y regresarán a disputar una definición del campeonato internacional. (@volleyballworld)

Estados Unidos dio la sorpresa y dejó fuera a Japón

El resultado más sorpresivo de las semifinales fue la victoria de Estados Unidos sobre Japón, ya que el equipo asiático partía como favorito para llegar a la final del torneo.

El conjunto norteamericano se impuso en un disputado encuentro de cinco sets. Estados Unidos ganó el primer set 25-19, luego Japón respondió llevándose el segundo y el tercero por 25-23 y 25-20.

Sin embargo, el equipo estadounidense reaccionó, igualó la serie tras un 25-19 en el cuarto parcial y selló el triunfo en un ajustado tie-break de 15-13.

La escuadra estadounidense le ganó a los japoneses en duelo de semifinales. (@volleyballworld)

Último enfrentamiento

El último enfrentamiento entre Estados Unidos y Polonia en la VNL tuvo lugar el 19 de julio de este año, con victoria para el conjunto europeo por 3-0. Los parciales fueron 25-20, 25-21 y 25-19 a favor de Polonia.

El premio para el campeón de la VNL 2026

El equipo que se imponga en la final entre Estados Unidos y Polonia no solo se consagrará campeón del principal torneo de voleibol masculino, sino que también recibirá el trofeo y medallas para sus jugadores. Además, la organización otorga un premio económico de un millón de dólares, una suma significativa que podrá destinarse a futuras competencias.

Temas Relacionados

VNLVNL MasculinaLiga de Naciones de vóley masculinoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Después de dos participaciones muy residuales, el peruano se ganó su primer espacio como inicialista y no defraudó: plausible anotación con la que se abrochó un 4-1 en la tercera fecha de la Mozart Bet Superleague

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Gonzalo Bueno vs Jan Kumstát: día, hora y dónde ver partido por la final del Challenger 75 de Liberec

El deportista trujillano apunta al bicampeonato en el torneo checo, donde defiende puntos importantes. Al frente tendrá a la sorpresa del certamen, pues recibió una ‘wild card’ y apeó a la primera siembra en su estreno

Gonzalo Bueno vs Jan Kumstát: día, hora y dónde ver partido por la final del Challenger 75 de Liberec

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético, al igual que Sporting Cristal con Juan Pablo II. Por su parte, Universitario visitará a Cienciano en Cusco. Conoce la ubicación de tu club favorito

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Jeisson Martínez da por terminada su larga experiencia en Europa: anunciado como nuevo futbolista del Deportivo Llacuabamba

De 31 años, el delantero se ha decidido a iniciar un periplo en Perú, tras un largo recorrido en clubes de segundo orden de España como el Rayo Majadahonda, Fuenlabrada y Albacete, en los que dejó registros anotadores

Jeisson Martínez da por terminada su larga experiencia en Europa: anunciado como nuevo futbolista del Deportivo Llacuabamba
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

PJ condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

Madre y hermano de Nadine Heredia piden al PJ extender efectos del fallo del TC a favor de Ollanta Humala

ENTRETENIMIENTO

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

DEPORTES

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Gonzalo Bueno vs Jan Kumstát: día, hora y dónde ver partido por la final del Challenger 75 de Liberec

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Jeisson Martínez da por terminada su larga experiencia en Europa: anunciado como nuevo futbolista del Deportivo Llacuabamba