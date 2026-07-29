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Deportivo Municipal lanza camiseta de “los mil sponsors” como resultado de inédita campaña de financiamiento para apalear crisis económica

La necesidad económica empujó al ‘Muni’ a una espectacular campaña de patrocinio colectivo, que tuvo a su uniforme como principal activo. El mundo entero ha quedado asombrado por la ingeniosa idea

Deportivo Municipal vio en sus problemas económicos una oportunidad de transformación. - Crédito: Difusión
Deportivo Municipal vio en sus problemas económicos una oportunidad de transformación. - Crédito: Difusión
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Una crisis es igual a una oportunidad para progresar”. Aquella frase expresada por Albert Einstein es la bandera que ha enarbolado el Deportivo Municipal para salir adelante pese a los asfixiantes problemas económicos que han puesto en aprietos, en más de una oportunidad, al elenco de la capital.

La angustiante crisis financiera de la institución ‘edil’, que con el paso de los años se agudiza y repercute en el desempeño deportivo del plantel, obligó a las autoridades a buscar una solución con la que, por lo menos, se pueda disminuir aquel inconveniente.

Deportivo Municipal, en acción con su inédita camiseta de los 1000 sponsors. - Crédito: Difusión
Deportivo Municipal, en acción con su inédita camiseta de los 1000 sponsors. - Crédito: Difusión

De tal manera que, en enero del presente año, se ideó una campaña de financiamiento que ha acabado siendo un éxito a nivel mundial. La iniciativa consistió en vender los espacios de la camiseta del Municipal por $60 (S/.200) en una plataforma especial, la cual atrajo a cientos de interesados que no dudaron en unirse al proyecto.

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Pasados algunos meses, se conoció que la entidad pudo recolectar 1000 patrocinadores, lo que llevó a la inédita confección de un uniforme denominado como la camiseta de los mil sponsors, la cual ha entrado en el mercado una vez que el ‘Muni’ cerró su participación en la Copa Perú 2026.

El apoyo de empresarios, negociantes, emprendedores y demás fue clave para que Deportivo Municipal hiciera una importante caja con la que pudiera saldar el pago de algunas deudas al igual que el salario de una estructura deportiva esmerada en sacar adelante a la histórica ‘banda del basurero’.

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El proyecto, que de seguro será un éxito en Perú, ha generado un enorme impacto en el extranjero. Varios coleccionistas de camisetas se han volcado a las redes sociales de la ‘franja’ para consultar los precios de la camiseta y realizar pedidos por Europa y Asia. De tal manera que, de momento, Municipal puede sentirse un poco aliviado en un panorama sombrío.

La camiseta de los 1000 sponsor del Deportivo Municipal. - Crédito: Difusión
La camiseta de los 1000 sponsor del Deportivo Municipal. - Crédito: Difusión

Nueva catástrofe edil

El inicio del año para Deportivo Municipal ha sido demasiado accidentado. Pasó de realizar una preparación especial pensando en su nueva aparición en la Liga 3 a descarrilarse hacia la Copa Perú. El doloroso derrape surgió por la severa crisis económica de la institución, lo que hizo imposible el pago de sus deudas.

Aunque Municipal luchó con apelaciones para mantenerse en el espacio inicial, finalmente acabó acatando la ordenanza de la Federación Peruana de Fútbol. Así, el plantel ‘edil’, que logró remodelarse con las incorporaciones de Jair Céspedes y Christian Ramos, arrancó su recorrido en la Etapa Departamental, un escenario que no le es ajeno.

Tras esperar las resoluciones de las fases distritales y provinciales, Deportivo Municipal fue emparejado con Defensor Santa Teresa, oponente al que hizo un lado gracias a las anotaciones de Matías Panduro y José Mesías. Para la revancha no hubo dianas en el tanteador, lo que permitió que la ‘academia’ avanzase a la siguiente instancia.

Allí se midió contra el Sport Humaya en choques de ida y vuelta que se saldaron con sendas igualadas a dos. El pase a la Fase 3 de la Copa Perú, así las cosas, debió resolverse en una tanda de penales que acabó demasiado desfavorable para la ‘franja’ (1-4). Con ese doloroso tropiezo, el tradicional club limeño quedó eliminado y fue rebajado a la Etapa Distrital para el siguiente periodo de la Copa Perú.

Deportivo Municipal, hundido en la Copa Perú por problemas económicos. - Crédito: Difusión
Deportivo Municipal, hundido en la Copa Perú por problemas económicos. - Crédito: Difusión

Deportivo Municipal, uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano, suele enfrentar graves crisis económicas que acaban asomándolo al borde de la desaparición, aunque con esfuerzo logra eludir la debacle.

La acumulación de deudas y los problemas administrativos provocaron descensos consecutivos y la pérdida de categoría, obligándolo a competir en la Copa Perú como ha sucedido recientemente.

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