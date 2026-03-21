Sebastián Aranda se unió, a modo de préstamo, al FK Auda con el que empieza su camino en Europa

Sebastián Aranda empieza un nuevo capítulo trasladándose al campeón de la Copa Letonia. - Crédito: FK Auda

Sebastián Aranda ha empezado a escribir su propio capítulo en Europa. El joven defensor peruano acaba de integrarse al FK Auda de la Virslīga en calidad de préstamo por solo una temporada, aunque las posibilidades de que se acometa una compra de la ficha dependerán exclusivamente de su desenvolvimiento en Letonia.

El club anunció la inclusión del lateral izquierdo en sus canales oficiales con una publicación acompañada con una sesión de fotos. Conviene apuntar que en el posteo se hizo un resumen de su emergente trayectoria, destacando la cantidad de presencias en el fútbol incaico: “El joven, de 22 años, ha disputado 76 partidos representando a Alianza Lima, Unión Comercio y Sport Boys”.

Sebastián Aranda quiere establecerse como inamovible con los 'verdiblancos'. - Crédito: FK Auda

El área de captación del Auda siguió con mucho detenimiento la adecuada progresión de Aranda. Hubo una total conformidad con su secuencia de apariciones en el Sport Boys. De ahí que se estableciese un contacto con posterior negociación, que encontró el visto bueno de todas las partes involucradas.

Para conocer las aptitudes del peruano, el entrenador Didier Zanetti no se fue con rodeos y lo echó al campo no bien aterrizó. Entró de cambio en la victoria 2-0 contra Grobina por el certamen letón, demostrando que es un puntual fiable para asumir los mandos en la franja izquierda.

De esa manera, Sebastián Aranda se encuentra frente a la oportunidad especial para abrirse camino en el ‘Viejo Continente’. Es el salto ideal con el que puede hacer despegar su prometedora carrera hacia otros escenarios cercanos de mayor exigencia y rigor.

El FK Auda ha ido al alza en los últimos años. No bien recuperó sitio en la élite letona, fue de menos a más realizando campañas notables. Aunque todavía no cuenta con el fuelle suficiente para asentarse en la cumbre del campeonato doméstico, sí puede presumir de haberse proclamado campeón, en dos ocasiones, de la Latvijas kauss. (2022-2025).

Sebastián Aranda prestando atención a indicaciones técnicas. - Crédito: FK Auda

Arranque positivo

Iniciando un nuevo recorrido en la Premier League Tonybet, el FK Auda está presentándose como un serio candidato para pugnar por los primeros lugares de la clasificación en Letonia. Así puede intuirse tras los recientes resultados cosechados.

En la primera fecha, el equipo ‘verdinegro’ dejó en el camino al Super Nova (2-1) en un encuentro marcado por la expulsión de Musa Ouedraogo. Aun así, Joshua Ortega y Husaini Ibrahims se hicieron cargo de anotar los goles de la victoria en casa.

Lo mejor llegó en la segunda jornada con un nuevo triunfo del Auda, aunque en esta oportunidad a domicilio luego de asestarle un golpe más que convincente al Grobina (2-0). Anotaron Edvins Bomgembā y Husaini Ibrahims, siendo este último una incordia amenaza para cualquier oponente.

El ritmo positivo, sin embargo, encontró un frenazo en la tercera fecha del fútbol letón cuando se ubicó por delante el Riga FC (1-2), vigente monarca, que aprovechó el silbatazo inicial y final para hacerse presente en el score por intermedio de Andrés Salazar y Mohamed Badamosi.

FK Auda sostiene una amplia rivalidad con Riga FC. - Crédito: Difusión

En las dos últimas temporadas de la Virsliga, el FK Auda se ha consolidado como un equipo competitivo en Letonia. En 2024 mostró regularidad y aspiraciones europeas, mientras que en 2025 mantuvo un rendimiento sólido, ubicándose en la parte alta de la tabla en varios tramos del campeonato.

Destacó el Auda por resultados consistentes, como victorias ante rivales directos y una ofensiva eficaz en determinados periodos. Sin embargo, la irregularidad frente a clubes dominantes limitó su lucha por el título.