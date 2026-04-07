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Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: fechas y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo juvenil

La selección dirigida por Marcello Bencardino ya tiene definido su camino en Valparaíso, Chile, en busca del título mundial de la categoría

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La selección peruana sub 17 se prepara para disputar el Mundial de la categoría.
La selección peruana sub 17 se prepara para disputar el Mundial de la categoría. Crédito: ANDINA

La selección peruana de vóley sub 17 ya conoce el camino que deberá recorrer en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino U17 – Chile 2026. El equipo dirigido por Marcello Bencardino iniciará su participación el próximo 6 de agosto enfrentando a Túnez, en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en la ciudad de Valparaíso.

Este encuentro con el representativo africano marcará el estreno de la ‘bicolor’ en el Grupo B, una serie que reúne a selecciones de distintos continentes y que promete una alta exigencia desde el arranque del torneo, el cual se desarrollará del 6 al 16 de agosto.

Un calendario exigente

Perú integrará una zona competitiva en la que se medirá ante potencias y equipos en crecimiento del vóley mundial. Además de Túnez, el conjunto nacional tendrá como rivales a Venezuela, México, Filipinas y China, siendo este último el actual campeón del certamen juvenil. A continuación, te presentamos el fixture oficial de la ‘blanquirroja’ en la competencia:

  • 6 de agosto (15:00 horas): Perú vs Túnez
  • 7 de agosto (12:00 horas): Perú vs Venezuela
  • 8 de agosto (12:00 horas): Perú vs México
  • 10 de agosto (15:00 horas): Perú vs Filipinas
  • 11 de agosto (18:00 horas): Perú vs China
Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Preparación en marcha en la VIDENA

Mientras se acerca la competencia, el comando técnico liderado por Marcello Bencardino, junto a su asistente Lorena Góngora, continúa afinando los últimos detalles en la preparación del equipo. Actualmente, la selección trabaja intensamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la VIDENA, en una etapa clave del proceso rumbo al Mundial.

En este tramo, la lista de convocadas se redujo de 32 a 26 jugadoras, quienes mantienen una exigente lucha por ganarse un lugar en la nómina final. Los entrenamientos se desarrollan con alta intensidad, combinando aspectos físicos, técnicos y tácticos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo.

La participación en el Mundial Sub 17 representa una gran oportunidad para esta nueva generación del vóley peruano, que ya dio muestras de su potencial al subir al podio en el Sudamericano de la categoría el año pasado. Más allá de los resultados, el certamen en Valparaíso servirá para medir el nivel del equipo frente a selecciones de distintos estilos y seguir consolidando el crecimiento de sus jóvenes talentos.

Con rivales de jerarquía y un calendario exigente, Perú buscará estar a la altura del desafío y competir de igual a igual en el plano internacional, en una categoría clave para el desarrollo del vóley nacional. El objetivo será sumar la mayor cantidad de triunfos posibles para avanzar de ronda y mantenerse en la pelea por el título mundial.

Las jugadoras preseleccionadas para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Las jugadoras preseleccionadas para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Ilusión por un buen arranque

El debut ante Túnez será clave para marcar el rumbo en el campeonato. Un resultado positivo en el estreno podría darle la confianza necesaria al equipo nacional para afrontar los siguientes encuentros con mayor seguridad en territorio chileno.

Perú apunta a iniciar su participación con firmeza y demostrar que está a la altura del reto en el escenario internacional. Con una base de jugadoras en pleno desarrollo y un proceso que sigue en crecimiento, la ‘bicolor’ buscará competir al máximo nivel y dejar una imagen sólida en esta nueva edición del Mundial Sub 17.

El desafío está planteado y el camino ya está definido. A partir de ahora, todo dependerá del rendimiento dentro de la cancha en un torneo que reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo.

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