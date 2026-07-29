Juan Pablo Varillas vs Francesco Maestrelli: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de San Marino 2026.

Juan Pablo Varillas buscará seguir prolongando su positiva semana en el Challenger 125 de San Marino, uno de los torneos más importantes del circuito Challenger sobre arcilla. El tenista peruano, actualmente ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, superó con éxito la fase de clasificación y luego confirmó su buen momento con una sólida victoria en la primera ronda frente al prometedor italiano Jacopo Vasamí.
Ahora tendrá un desafío de mayor exigencia cuando enfrente a otro representante local, Francesco Maestrelli (#149 ATP), octavo cabeza de serie del campeonato, quien también avanzó con autoridad tras imponerse al austriaco Lukas Neumayer. El ganador del encuentro asegurará su presencia entre los ocho mejores del certamen.
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Juan Pablo Varillas vs Francesco Maestrelli: día, hora y dónde ver
El compromiso entre Juan Pablo Varillas y Francesco Maestrelli, correspondiente a los octavos de final del Challenger 125 de San Marino, se disputará este jueves 30 de julio a partir de las 11:30 horas de Perú.
Estos son los horarios en distintos países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 12:30 horas
- Chile, Paraguay y Miami (Estados Unidos): 13:30 horas
- Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30 horas
- Italia y España: 19:30 horas
El encuentro podrá seguirse en vivo mediante Challenger TV, disponible a través de su página web oficial, y también por el canal de YouTube de Tenis al Máximo, que transmitirá el duelo para los aficionados hispanohablantes.
Oportunidad para volver al Top 250
El avance hasta los octavos de final ya representa una recompensa importante para Juan Pablo Varillas. Gracias a su triunfo en el debut del cuadro principal, el peruano suma provisionalmente 10 puntos para el ranking ATP y escala, de momento, hasta el puesto 257 del mundo, lo que significa un ascenso de 17 posiciones respecto a su ubicación con la que inició el torneo.
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Sin embargo, el premio puede ser todavía mayor. Si logra derrotar a Maestrelli y clasificar a los cuartos de final, el limeño quedará muy cerca de concretar un virtual regreso al Top 250, una meta que parecía bastante lejana hace apenas algunas semanas debido a la cantidad de puntos que había perdido en el circuito.
Recuperar terreno en la clasificación resulta fundamental para Varillas, ya que le permitiría ingresar de manera más directa a torneos Challenger de mayor categoría e incluso acercarse nuevamente a las fases clasificatorias de los certámenes ATP. Después de varios meses marcados por la irregularidad, el peruano vuelve a encontrar continuidad en su juego y empieza a cosechar resultados que reflejan su recuperación.
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La irregularidad de Maestrelli
En el otro lado de la red estará un rival con un enorme potencial, pero que atraviesa un presente muy diferente al que vivió meses atrás. Francesco Maestrelli alcanzó en febrero de este año el puesto 108 del ranking ATP, la mejor clasificación de su carrera, confirmando que era una de las grandes promesas del tenis italiano.
No obstante, el rendimiento del jugador de 23 años cayó de manera considerable durante la gira europea. Antes de debutar con victoria en San Marino frente a Lukas Neumayer, acumulaba nueve eliminaciones consecutivas en primera ronda de torneos, sin contar aquellas semanas en las que ni siquiera consiguió superar la fase clasificatoria para acceder al cuadro principal.
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Ese bajón de resultados evidencia que Maestrelli aún no ha recuperado la confianza que lo llevó a instalarse cerca del Top 100. Aun así, continúa siendo un adversario de mucho cuidado gracias a la potencia de sus golpes y al respaldo que tendrá del público local.
Para Varillas, el encuentro representa una excelente oportunidad para aprovechar las dudas recientes del italiano y confirmar el gran nivel mostrado desde la clasificación. Si mantiene la solidez exhibida en sus primeros compromisos, el peruano tendrá argumentos para competir de igual a igual y luchar por un lugar en los cuartos de final de uno de los Challenger más prestigiosos del calendario europeo.
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