Gianluca Lapadula emocionado por su primer gol con Universitario de Deportes: “Vine para ganar, a dar lo máximo”

Gianluca Lapadula no ocultó la emoción tras anotar en el minuto 93 el gol que le dio a Universitario de Deportes el triunfo 2-1 sobre Cusco FC. El delantero italiano-peruano, que ingresó desde el banco en el minuto 76, se estrenó como goleador crema en tiempo de descuento y atendió a los medios con la adrenalina todavía a flor de piel.
“Estoy muy contento por la victoria, porque la verdad estamos trabajando muy bien todos juntos y yo creo que el equipo, toda la gente se lo merecía”, dijo Lapadula al término del partido, en su primera declaración tras el pitido final. El tanto, que llegó cuando el empate parecía el resultado más probable, desató la celebración en el Estadio Monumental y consolidó al atacante como figura de la noche.
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Dedica su primer gol a su familia
Lapadula fue directo al hablar sobre los motivos que lo llevaron a ponerse la camiseta crema. Con una pausa que dejó ver el peso de la decisión, explicó: “Le pedí a mi familia un esfuerzo increíble. Vine para ganar, para dar lo máximo. Y claro, hoy es una linda noche, pero el camino es muy largo”.
El delantero subrayó que la elección no fue individual. “Tomé la decisión en familia, todos juntos”, precisó, e incluyó en su dedicatoria a cada uno de sus seres cercanos: “A toda mi familia, mis padres, mi esposa, mis chicas, a todos. Mi hermano también, mi hermana”. La frase resume el peso que tuvo ese primer gol, no solo como hito deportivo sino como respuesta concreta al sacrificio colectivo que implicó su llegada al club.
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“El delantero vive para el gol”
Cuando le preguntaron si había imaginado un debut goleador de esas características, Lapadula no dudó: “Lo soñaba, claro. El delantero vive para el gol y yo vivo para el gol”. La frase, breve y sin rodeos, sintetizó la mentalidad con la que el atacante encaró su primera participación oficial en el Monumental.
Consultado sobre si había sentido muchas ganas de ingresar mientras calentaba en la banda, confirmó que la urgencia era evidente. El partido estaba empatado 1-1 tras el gol de Facundo Callejo en el 71, y Universitario necesitaba una solución que no encontraba. Lapadula entró, esperó su momento y lo aprovechó en el descuento.
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Sus compañeros de la U son como familia
Uno de los momentos más comentados tras el pitido final fue el festejo colectivo: los abrazos con Aldo Corzo, con Alex Valera y con el resto del plantel mostraron una cohesión que Lapadula se encargó de explicar. “Esta gente la conocía en la selección y conocía a la mayoría del equipo. La verdad, son familia para mí todos. Desde el primer día me he sentido en casa, en familia”, afirmó.
Esa familiaridad previa, construida en los años compartidos con la selección peruana, parece haber acortado los tiempos de adaptación. Lapadula no llegó como un extraño al vestuario crema: llegó a un grupo que ya conocía y que, según sus propias palabras, lo recibió como uno más desde el primer día.
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La hinchada del Monumental
El delantero también se refirió al vínculo con la hinchada de Universitario, ante la que jugó por primera vez en un partido oficial. Tras el gol, se acercó a los hinchas, repartió besos y los invitó a gritar su nombre. La imagen recorrió las redes sociales y se convirtió en una de las postales de la noche.
“Increíble, oye. Increíble, increíble”, repitió al ser consultado sobre lo que vivió en el estadio. Y añadió una explicación sobre ese gesto espontáneo con los hinchas: “Perú siempre me recibió con mucho cariño y era lo mínimo”.
La noche del Monumental dejó a Universitario con tres puntos, a Lapadula con su primer gol crema y a una hinchada que, por ahora, tiene motivos para creer que la apuesta por el delantero de 35 años puede dar frutos cuando el partido más lo exige.
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