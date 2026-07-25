Perú Deportes

Gianluca Lapadula emocionado por su primer gol con Universitario de Deportes: “Vine para ganar, a dar lo máximo”

El delantero italiano-peruano habló tras el triunfo 2-1 ante Cusco FC y describió la noche del Monumental como “una linda noche”, aunque aclaró que “el camino es muy largo”.

Guardar
Google icon

Gianluca Lapadula no ocultó la emoción tras anotar en el minuto 93 el gol que le dio a Universitario de Deportes el triunfo 2-1 sobre Cusco FC. El delantero italiano-peruano, que ingresó desde el banco en el minuto 76, se estrenó como goleador crema en tiempo de descuento y atendió a los medios con la adrenalina todavía a flor de piel.

“Estoy muy contento por la victoria, porque la verdad estamos trabajando muy bien todos juntos y yo creo que el equipo, toda la gente se lo merecía”, dijo Lapadula al término del partido, en su primera declaración tras el pitido final. El tanto, que llegó cuando el empate parecía el resultado más probable, desató la celebración en el Estadio Monumental y consolidó al atacante como figura de la noche.

PUBLICIDAD

Hombre con camiseta de fútbol marrón número 18, tatuajes en los brazos, sopla un beso. Fondo con tribunas y banner publicitario borrosos
Gianluca Lapadula, con la camiseta de Universitario de Deportes, envía un beso a la afición durante la celebración de un gol en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Liga 1 / ITEA Sport)

Dedica su primer gol a su familia

Lapadula fue directo al hablar sobre los motivos que lo llevaron a ponerse la camiseta crema. Con una pausa que dejó ver el peso de la decisión, explicó: “Le pedí a mi familia un esfuerzo increíble. Vine para ganar, para dar lo máximo. Y claro, hoy es una linda noche, pero el camino es muy largo”.

El delantero subrayó que la elección no fue individual. “Tomé la decisión en familia, todos juntos”, precisó, e incluyó en su dedicatoria a cada uno de sus seres cercanos: “A toda mi familia, mis padres, mi esposa, mis chicas, a todos. Mi hermano también, mi hermana”. La frase resume el peso que tuvo ese primer gol, no solo como hito deportivo sino como respuesta concreta al sacrificio colectivo que implicó su llegada al club.

PUBLICIDAD

“El delantero vive para el gol”

Cuando le preguntaron si había imaginado un debut goleador de esas características, Lapadula no dudó: “Lo soñaba, claro. El delantero vive para el gol y yo vivo para el gol”. La frase, breve y sin rodeos, sintetizó la mentalidad con la que el atacante encaró su primera participación oficial en el Monumental.

Consultado sobre si había sentido muchas ganas de ingresar mientras calentaba en la banda, confirmó que la urgencia era evidente. El partido estaba empatado 1-1 tras el gol de Facundo Callejo en el 71, y Universitario necesitaba una solución que no encontraba. Lapadula entró, esperó su momento y lo aprovechó en el descuento.

Sus compañeros de la U son como familia

Uno de los momentos más comentados tras el pitido final fue el festejo colectivo: los abrazos con Aldo Corzo, con Alex Valera y con el resto del plantel mostraron una cohesión que Lapadula se encargó de explicar. “Esta gente la conocía en la selección y conocía a la mayoría del equipo. La verdad, son familia para mí todos. Desde el primer día me he sentido en casa, en familia”, afirmó.

Dos hombres se abrazan en un campo de fútbol. Uno lleva camiseta marrón de equipo, el otro una blanca. Un estadio con público y un cartel luminoso al fondo
Aldo Corzo abraza a Gianluca Lapadula en la celebración del triunfo de Universitario 2-1 sobre Cusco FC por la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental. (Liga 1 / @iteasport_)

Esa familiaridad previa, construida en los años compartidos con la selección peruana, parece haber acortado los tiempos de adaptación. Lapadula no llegó como un extraño al vestuario crema: llegó a un grupo que ya conocía y que, según sus propias palabras, lo recibió como uno más desde el primer día.

Dos hombres sonríen y se abrazan en un campo de fútbol. Uno con camiseta marrón y tatuajes, el otro con camiseta blanca. Fondo de estadio con público
Gianluca Lapadula y Aldo Corzo comparten un abrazo de celebración tras la victoria de Universitario 2-1 contra Cusco FC en la Liga 1 2026. (Liga 1 / @iteasport_)

La hinchada del Monumental

El delantero también se refirió al vínculo con la hinchada de Universitario, ante la que jugó por primera vez en un partido oficial. Tras el gol, se acercó a los hinchas, repartió besos y los invitó a gritar su nombre. La imagen recorrió las redes sociales y se convirtió en una de las postales de la noche.

“Increíble, oye. Increíble, increíble”, repitió al ser consultado sobre lo que vivió en el estadio. Y añadió una explicación sobre ese gesto espontáneo con los hinchas: “Perú siempre me recibió con mucho cariño y era lo mínimo”.

La noche del Monumental dejó a Universitario con tres puntos, a Lapadula con su primer gol crema y a una hinchada que, por ahora, tiene motivos para creer que la apuesta por el delantero de 35 años puede dar frutos cuando el partido más lo exige.

Temas Relacionados

Gianluca LapadulaUniversitario de DeportesLiga 1Estadio Monumentalperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos emocionantes: Sporting Cristal y Melgar protagonizarán el duelo de la fecha, Perú buscará el quinto lugar frente Ecuador en la Copa Sudamericana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘celestes’ visitarán a los ‘rojinegros’ en la altura de Arequipa después de conseguir un empate en la Copa Sudamericana. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Se inicia la segunda jornada con choques cruciales en la lucha por el título nacional: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tuvieron buen arranque, y buscarán mantener la buena racha

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Universitario y Cusco FC abrieron la segunda jornada con un partidazo en Ate; Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa y Alianza Lima hará lo suyo con Comerciantes Unidos en Cutervo

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Gol agónico de Gianluca Lapadula para darle la victoria a Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ se despachó con su primera celebración con el conjunto ‘merengue’ y apareció en el momento oportuno cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario

Gol agónico de Gianluca Lapadula para darle la victoria a Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori sobre el Perú que recibió su padre: “La realidad actual es distinta, el país cuenta con reservas históricas y un PBI positivo”

Keiko Fujimori sobre el Perú que recibió su padre: “La realidad actual es distinta, el país cuenta con reservas históricas y un PBI positivo”

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

Yahaira Plasencia cantó “Machito” en ‘América Hoy’ pero Xiomy Kanashiro no apareció

¿Quiénes son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 de julio para recibir la banda presidencial?

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Gol agónico de Gianluca Lapadula para darle la victoria a Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026