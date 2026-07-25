25 de julio: el día en que más de 30 países acordaron hacer visible la lucha de la mujer afrodescendiente

Mujeres afrodescendientes de diversas culturas se congregan en una ilustración que conmemora la celebración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente el 25 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, instaurado en 1992 como resultado de un encuentro histórico que reunió a mujeres de ascendencia africana de más de 30 países. La fecha busca reconocer el rol de estas mujeres en la historia, visibilizar su lucha contra múltiples formas de discriminación y promover políticas públicas que atiendan sus necesidades específicas. A lo largo de los años, la conmemoración ha cobrado fuerza como plataforma para articular demandas en ámbitos como salud, educación, participación política y erradicación de la violencia racial y de género.

¿Cuál es el origen de esta fecha?

El origen de esta fecha se remonta al 1.er Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, a inicios de los años noventa. Fue un evento sin precedentes por su alcance regional, en el que participaron delegadas de más de treinta países de América Latina, el Caribe y la diáspora africana. Allí se acordó establecer el 25 de julio como una fecha de reivindicación y lucha colectiva.

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La creación de redes internacionales permitió articular demandas comunes y transformar el activismo local en propuestas regionales. Desde entonces, el 25 de julio dejó de ser un día más en el calendario para convertirse en una oportunidad política que une historia, memoria y exigencia de cambios concretos.

Esta fecha impulsa la reflexión sobre desigualdades históricas y promueve acciones colectivas para erradicar la discriminación estructural en distintos ámbitos de la vida cotidiana (Freepik)

La lucha contra el racismo y discriminación

El objetivo inicial se mantiene vigente: visibilizar a las mujeres afrodescendientes en un contexto donde el racismo estructural y el machismo las colocan en situación de desventaja.

Hoy, estas mujeres siguen enfrentando profundas brechas estructurales. Acceden en menor medida a la educación superior, ocupan empleos informales y suelen desempeñar trabajos con baja remuneración y escasa protección social.

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Los índices de pobreza, exclusión y violencia son más altos en este grupo poblacional, y los estereotipos raciales y de género persisten en los medios, en las instituciones y en las prácticas sociales cotidianas. Esta intersección de desigualdades se traduce en una mayor vulnerabilidad, especialmente en contextos urbanos marginales o rurales, e impacta en el acceso a la salud, la justicia, el empleo y la representación política.

Frente a este panorama, el 25 de julio funciona como una fecha para reflexionar, pero también para exigir respuestas. Las demandas apuntan a que las políticas sociales incorporen una perspectiva interseccional que reconozca las particularidades de las mujeres afrodescendientes. En los últimos años, la visibilidad de este grupo ha aumentado en distintos espacios: en algunos países han accedido a cargos de representación política, liderando ministerios, alcaldías o escaños legislativos.

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En distintos países, las mujeres afrodescendientes siguen siendo relegadas a los márgenes del sistema, lo que se traduce en menor acceso a oportunidades y mayor exposición a la violencia.( Epsy Campbell)

Su presencia en estos ámbitos no solo es señal de avance, sino también resultado de décadas de activismo y resistencia colectiva. Pese a ello, todavía existe una brecha entre la representación simbólica y la transformación estructural, pues la participación en el poder político no garantiza, por sí sola, cambios inmediatos en la vida cotidiana de estas mujeres.

En el ámbito cultural y académico, también se ha fortalecido la producción de conocimientos desde una mirada afrodescendiente y feminista. Ensayos, documentales, obras de teatro y publicaciones especializadas han contribuido a cuestionar los modelos tradicionales y a construir nuevas narrativas sobre identidad, poder y justicia.

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Uno de los principales desafíos es lograr que la acción del Estado no se limite a lo declarativo. Las demandas van desde la implementación de censos étnicos hasta la adopción de planes integrales contra la violencia racista, el acceso a educación con enfoque intercultural y programas de salud que consideren determinantes sociales. El trabajo en red, tanto a nivel nacional como regional, ha sido clave para que estas demandas no se diluyan.

La fecha del 25 de julio fue pactada por lideresas afrodescendientes como símbolo de lucha compartida y estrategia regional frente a la discriminación racial y de género que aún persiste. (africa-womenconference.org)

El Día de la Cultura Afroperuana y la presencia afrodescendiente en el Perú

En el contexto regional, Perú marca cada 4 de junio el Día de la Cultura Afroperuana, efeméride creada mediante la Ley N.° 28761 en 2006 para reconocer la contribución histórica y contemporánea de la población afrodescendiente en el país. La fecha se fijó en homenaje al natalicio de Nicomedes Santa Cruz, poeta, decimista, periodista e investigador nacido el 4 de junio de 1925, cuya trayectoria se asocia con la recuperación y difusión de formas expresivas como la décima y otras tradiciones orales. El homenaje público a su natalicio se convirtió, por mandato legal, en un punto anual de reconocimiento a una comunidad cuya presencia se refleja en ámbitos económicos, sociales, científicos, culturales, religiosos y artísticos.

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A partir de 2014, el Ministerio de Cultura incorporó un segundo hito mediante la Resolución Ministerial N.° 182-2014-MC: la declaración de junio como Mes de la Cultura Afroperuana, periodo que concentra actividades artísticas y académicas en distintas regiones. En la edición 2026, el mes estuvo dedicado a Bartola Sancho Dávila (1882-1967), destacada exponente de la marinera limeña y figura emblemática de la tradición afroperuana del siglo XX. El Ministerio de Cultura programó más de 60 actividades presenciales y virtuales en 20 regiones del país, incluyendo festivales, conversatorios, charlas, proyecciones audiovisuales, exposiciones fotográficas y presentaciones de ritmos y danzas como el festejo, el landó y el zapateo. También se reconocen tradiciones orales de raíz afroperuana como la cumanana, las décimas y los huachigualos.

La dimensión demográfica de la comunidad afroperuana ha sido actualizada con los resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades, presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según esos datos, 1 millón 976 mil 396 personas se identifican como parte del pueblo afroperuano, cifra que supera ampliamente el registro del Censo de Población y Vivienda 2017, en el que 828.894 personas —el 3,6% de la población nacional— se autoidentificaron como afroperuanas. En los nuevos datos censales, la mayor concentración de población afroperuana se ubica en Piura (21,6%), La Libertad (15,3%) y Cajamarca (12,1%).

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Esta fecha sirve como una plataforma de exigencia para que los Estados respondan con políticas efectivas frente a la discriminación racial y la exclusión de las mujeres negras. (Freepik)

La distribución regional de la comunidad afroperuana abarca también Tumbes, Lambayeque, Áncash, Callao, Lima, Arequipa, Loreto, San Martín, Huánuco e Ica. Entre los territorios donde la herencia afroperuana constituye un eje central de identidad local se destacan El Carmen, en Chincha (Ica), reconocido por sus expresiones vinculadas a cofradías y al Hatajo de Negritos; Yapatera, en Chulucanas (Piura), comunidad con presencia relevante de descendientes africanos y festividades asociadas a esa historia local; y el Callao, identificado como cuna de músicos y gestores culturales. El mapa de presencia afroperuana se vincula también con celebraciones religiosas como la devoción al Señor de los Milagros, la fiesta de San Sebastián de Yapatera, la fiesta de Santa Efigenia y la festividad de la Virgen del Carmen en El Carmen, Chincha, además del Hatajo de Negritos y Las Pallitas, expresión respecto de la cual se ha anticipado la presentación de un expediente ante la Unesco para su postulación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.