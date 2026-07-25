Perú

Efemérides del 25 de julio: qué se conmemora en Perú y los hechos que marcaron al mundo

La fecha reúne aniversarios como la fundación de Moyobamba, la creación política de Huaraz y La Convención, la llegada de inmigrantes a Pozuzo y los días del Asistente Social y de la Mujer Afroperuana. En el plano global, se recuerdan episodios históricos, avances científicos y tragedias con cifras registradas

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Pancarta con 'Efemérides del 25 de Julio', pergamino, pluma, globos, brújulas, barco, corona, calendario, sol, libros, personas con banderas, edificio histórico y esfera armilar.
Una ilustración con símbolos históricos, geográficos y culturales resume las efemérides del 25 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado 25 de julio concentra conmemoraciones y aniversarios que cruzan la historia social del Perú con episodios de alcance global. En el país se recuerdan la fundación de Moyobamba, la creación política de Huaraz y de La Convención, la llegada de inmigrantes a Pozuzo y dos fechas de reconocimiento: el Día del Asistente Social y el Día Nacional de la Mujer Afroperuana.

En el plano internacional, el 25 de julio aparece asociado a proclamaciones, batallas, inauguraciones, avances científicos, episodios de guerra y tragedias con cifras documentadas. La lista incluye hechos que van desde el Imperio romano hasta filtraciones contemporáneas, además de nacimientos y muertes de figuras de la política, el arte y la ciencia.

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En el Perú, la fecha tiene un eje de identidad profesional y social. Cada 25 de julio se celebra el Día del Asistente Social, conmemorado desde 1979, en referencia a la creación del Colegio de Asistentes Sociales del Perú. El texto señala que la institución fue renombrada en 2003 como Colegio de Trabajadores Sociales del Perú.

La conmemoración pone en primer plano un conjunto de tareas vinculadas a la intervención social. Entre sus funciones se incluyen: facilitar información y conexiones sociales; gestionar recursos; orientar en la resolución pacífica de conflictos; realizar investigaciones sociales; participar en planes y proyectos; administrar programas de bienestar laboral y seguridad social; y colaborar en equipos interdisciplinarios orientados a mejorar la calidad de vida de la población.

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Las efemérides del 25 de julio en el Perú

El 25 de julio también remite a la fundación de una ciudad clave en la Amazonía. Moyobamba fue fundada el 25 de julio de 1540 como Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba. El texto la presenta como la primera ciudad española en la Amazonía peruana y la ubica como capital del distrito y provincia homónimos en el Alto Mayo, así como del departamento de San Martín.

La ciudad es conocida como la “Ciudad de las Orquídeas” por sus 3.500 especies de orquídeas, según el texto. Además, celebra anualmente el “Festival de la Orquídea” en octubre, una actividad que refuerza ese perfil asociado a la biodiversidad y la identidad local.

Plaza de Armas de Moyobamba, lugar donde fue asesinado el Líder Supremo de la Nación Selvática, Emilio Vizcarra. (Catatine)
Plaza de Armas de Moyobamba, lugar donde fue asesinado el Líder Supremo de la Nación Selvática, Emilio Vizcarra. (Catatine)

Otro aniversario en la fecha corresponde a Huaraz. Cada 25 de julio la ciudad celebra su aniversario de creación política, recordando su fundación en 1857 por el presidente Ramón Castilla. El texto ubica a Huaraz en la sierra nor-central del Perú, como capital de la provincia homónima y del departamento de Áncash, a 3.080 m s. n. m.

La nota de efemérides también incorpora un elemento de toponimia. El nombre de Huaraz, según el texto, proviene del quechua “waraq” (amaneciendo). Entre sus celebraciones se mencionan serenatas, concursos, conciertos y ferias gastronómicas y artesanales, en una programación orientada a destacar su herencia cultural.

Este sería el primer centro comercial de Huaraz.
Este sería el primer centro comercial de Huaraz. Foto: Kayak

La misma fecha de 1857 figura como referencia para la creación de la provincia de La Convención. El texto la menciona como una jurisdicción que, anteriormente, fue conocida como Wilcapampa Yunca y que estuvo habitada por aborígenes mañaríes, pilcozones e izcazingas, además de etnias amazónicas machiguengas. También señala que, en las décadas de 1930 y 1940, inmigrantes se establecieron en pequeñas parcelas.

En 1859, el 25 de julio aparece asociado a la llegada de inmigrantes a Pozuzo. La nota indica que arribaron los primeros inmigrantes alemanes, que establecieron una comunidad agrícola con producción de arroz, caña de azúcar, yuca, coca y café. El texto agrega que, tras arribar al Callao en 1857, los colonos se trasladaron a Huacho y luego cruzaron la Cordillera de los Andes, enfrentando el frío de Cerro de Pasco.

En la actualidad, según la misma fuente, Pozuzo alberga austriacos, alemanes, mestizos e indígenas, y conserva una arquitectura alemana distintiva, como parte de un legado cultural que se proyectó en la zona.

Adéntrate en la historia, la cultura y el día a día de Pozuzo, el lugar donde la hospitalidad peruana se encuentra con el espíritu austro-alemán. (Composición Infobae Perú)
Adéntrate en la historia, la cultura y el día a día de Pozuzo, el lugar donde la hospitalidad peruana se encuentra con el espíritu austro-alemán. (Composición Infobae Perú)

Reconocimientos: trabajo social y mujeres afroperuanas

El calendario del 25 de julio incluye, además, un reconocimiento centrado en derechos e identidad. En este día se celebra el Día Nacional de la Mujer Afroperuana, una fecha orientada a visibilizar y valorar la contribución de las mujeres afrodescendientes al desarrollo del Perú y a reconocer sus luchas contra la discriminación.

El texto incorpora un dato de autoidentificación: en el Perú, más de 379.646 individuos se reconocen como afroperuanos. También menciona la Política Nacional del Pueblo Afroperuano como un marco cuyo objetivo es garantizar sus derechos y una ciudadanía plena.

Efemérides – Perú – historias – 25 julio
En Perú, el 25 de julio es el Día Nacional de la Mujer Afroperuana, una fecha dedicada a destacar su papel crucial en la sociedad. Esta celebración busca erradicar la discriminación y promover la igualdad, honrando a las mujeres afroperuanas y su legado. (Ministerio de Cultura)

Efemérides del 25 de julio en el mundo: hitos históricos, ciencia y tragedias

En el registro internacional, el 25 de julio aparece atravesado por episodios de distinta naturaleza: proclamaciones imperiales, batallas, decisiones políticas, avances tecnológicos y hechos de guerra. Entre los más antiguos se menciona que en el año 285, en Roma, el emperador Diocleciano designó a Maximiano como César codirigente, y que en 306 Constantino I fue proclamado emperador romano por sus tropas.

La lista incluye hitos culturales y científicos, como el caso de 1788 en Viena, cuando Wolfgang Amadeus Mozart completó su Sinfonía n.º 40 en sol menor (K550). En 1909 se consignó el cruce del Canal de la Mancha realizado por Louis Blériot a bordo del biplano Blériot XI en 37 minutos.

También se registran tragedias con cifras precisas, como el terremoto de 1668 en Shandong (China), de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, con 47.615 víctimas, según el texto. En 2000, se menciona el accidente del avión Concorde (Vuelo 4590 de Air France), con 109 personas a bordo y 4 en tierra.

accidente avión Concorde 25 de julio de 2000 París
(Reuters)

En el terreno político y militar, el listado incorpora referencias a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a conflictos regionales y a episodios de la Guerra Fría. En 2010, por ejemplo, se consigna que WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán.

El 25 de julio, además, reúne nacimientos y muertes de figuras en múltiples disciplinas: dirigentes políticos, artistas, científicos, deportistas y referentes culturales, en una cronología que el texto extiende desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

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