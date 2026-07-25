Huaraz cumple 169 años: historia, cultura y los tesoros naturales de la ‘Suiza peruana’

La ciudad de Huaraz. Foto: Huaraz Turismo

Viajar por el Perú es la oportunidad de sumergirse en un paraíso de paisajes, y Huaraz se ha consolidado como uno de los destinos preferidos de turistas peruanos y extranjeros. La ciudad ofrece montañas, cielos despejados y un entorno natural al que, desde julio, se puede llegar en 40 a 50 minutos por avión o en ocho horas por bus.

La también llamada ‘Suiza peruana’ se ubica a 3.052 m s. n. m., en el sur del Callejón de Huaylas, enclavada entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Desde el aire, la vista de sus nevados convierte el sobrevuelo en una experiencia difícil de igualar. Este 25 de julio, la provincia conmemora su 169.º aniversario de creación política, instituida por ley del gobierno de Ramón Castilla el 25 de julio de 1857.

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De los primeros pobladores a la fundación española

Los orígenes de Huaraz se remontan a la época preinca. La cueva con arte rupestre de Guitarrero, ubicada al norte del poblado de Shupluy a 2.580 m s. n. m., evidencia uno de los asentamientos humanos más antiguos del Callejón de Huaylas: cazadores y recolectores que llegaron al valle del Santa y que, con el tiempo, se volvieron sedentarios y desarrollaron la domesticación de plantas y auquénidos. La presencia humana en la zona se remonta a 10.000 a. C.

A finales del Formativo Inferior (1500 a. C.), paralelamente al nacimiento de la cultura Chavín, los grupos recolectores de la cuenca del río Quilcay establecieron asentamientos permanentes en el actual sitio arqueológico de Quilcayhuanca. Más tarde, durante el Horizonte Temprano floreció la cultura Chavín; en el Horizonte Medio se desarrolló la cultura Recuay y se registró la expansión del Imperio Huari, que dejó los restos arqueológicos de Willkawain y Waullac. Tras la desaparición del Imperio Wari llegó la etapa inca.

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Pobladores de la comunidad andina del Callejón de Huaylas, con vestimenta tradicional, comparten su cultura con visitantes en un antiguo camino de piedra dentro del Parque Nacional Huascarán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo étnico huaylas dominaba el valle del río Santa. Luego de una prolongada campaña de resistencia contra el Imperio inca en expansión liderado por Huayna Cápac, el señorío de Huaylas —confederado con los Conchucos, Piscopampas, Siguas y Huaris— se rindió al Sapa Inca. El templo más importante de los Huaylas, Pumacayán, fue destruido, y los curacas de las etnias mencionadas se vieron obligados a enviar a sus hijas al inca como esposas secundarias.

En enero de 1533, los conquistadores al mando de Hernando Pizarro atravesaron la zona con rumbo a Pachacámac y describieron por primera vez sus características: tierra fértil, con abundante ganado de sierra y aldeas prósperas. El 20 de enero de 1574, el capitán Alonso de Santoyo y Valverde fundó oficialmente el pueblo con el nombre de San Sebastián de Huaraz y 14 barrios. La encomienda sirvió principalmente como asentamiento minero. En 1538, Francisco Pizarro había entregado la encomienda de Huaraz al conquistador Sebastián de Torres, cuyo hijo la heredó tras la Gran Rebelión de Encomenderos en la década de 1540; en 1550, Hernando de Torres fue legitimado en ella.

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El nombre, el escudo y la bandera

Según los historiadores Gonzáles y Augusto Alba Herrera, quienes realizaron las primeras investigaciones sobre la toponimia huaracina en la década de 1990, el nombre de Huaraz proviene del vocablo quechua waraq o huarac, que significa “amanecer”. La forma colonial “Guarás” —registrada en documentos por más de dos siglos— derivó en “Huarás” o “Huaraz” durante la etapa republicana.

El escudo de armas fue creado el 9 de marzo de 1982 mediante la resolución N.º 034-80-CPH, siendo alcalde Víctor Valenzuela Guardia. Está dibujado en estilo español-francés y dividido en dos campos: la parte izquierda inferior muestra el nevado Vallunaraju, símbolo de la riqueza natural; la parte derecha superior, la casa sagrada de Wilcahuaín, símbolo de la riqueza cultural e histórica. Sus elementos incluyen el cóndor —representado saliendo del fuego como un ave fénix que alude a la capacidad de la ciudad de sobreponerse a aluviones y terremotos—, el yelmo del escudo de Sebastián de Torres, cinco troncos de quenual con brotes verdes, el nevado Vallunaraju sobre fondo de cielo azul y el torreón del templo de Willcahuain sobre fondo rojo. La bandera municipal es azul y rectangular, en proporción de 2 a 3, con el escudo de la ciudad al centro.

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De la independencia al terremoto de 1970

Durante la independencia del Perú, Huaraz abasteció al ejército libertador con equipos y materiales militares, lo que le valió el apelativo de “Muy generosa ciudad de Huaraz”, otorgado por el libertador Simón Bolívar. En febrero de 1821, José de San Martín creó de modo provisional el departamento de Huaylas, con sede en Huaraz. En esa ciudad, tanto Sucre como Bolívar organizaron el ejército peruano que asestó los golpes finales en Junín y Ayacucho.

La ciudad fue considerada capital del departamento de Huaylas, establecido oficialmente en junio de 1835 durante el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, y prosiguió como capital del departamento de Áncash cuando ese nombre sustituyó al de Huaylas en febrero de 1839, durante el gobierno de Agustín Gamarra. La provincia de Huaraz quedó instituida por ley del 25 de julio de 1857, en el gobierno de Ramón Castilla, junto con la nueva provincia de Huaylas, por división de la anterior provincia de ese mismo nombre.

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El 31 de mayo de 1970, un sismo y aluvión devastaron gran parte del Callejón de Huaylas y la costa ancashina. En Huaraz murieron aproximadamente 20.000 personas y el 95% de la ciudad quedó destruida. La reconstrucción, apoyada por la colaboración internacional, le valió el nombre de “Capital de la Amistad Internacional” y reconfiguró por completo su distribución socioeconómica. La ayuda exterior financió la autopista Pativilca-Huaraz-Caraz y la construcción en material noble. La presión popular consiguió además la creación de la primera universidad de Áncash: la Universidad Nacional de Áncash Santiago Antúnez de Mayolo. La nueva ciudad fue diseñada en damero moderno por la firma Gunther-Seminario, que ganó el concurso para su reconstrucción.

Clima en Huaraz: conoce el pronóstico del tiempo para mañana. Crédito: (Wikimedia)

Geografía, clima y biodiversidad

Huaraz se ubica al sureste de la provincia homónima, en el departamento de Áncash, a 3.052 m s. n. m., dentro de la cuenca del río Santa. El área metropolitana abarca gran parte de los distritos de Independencia y Cercado de Huaraz. El río Quillcay la cruza de este a oeste y actúa como límite natural entre ambos distritos; el río Casca también la atraviesa en el distrito de Independencia. La Cordillera Blanca, al este, presenta un relieve más accidentado, con suelo de rocas intrusivas tipo granito y granodiorita, y acumulación de nieves perpetuas por encima de los 5.000 m s. n. m. La Cordillera Negra, al oeste, es menos abrupta, con suelo de rocas volcánicas y sin áreas glaciares.

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El territorio alberga 296 lagunas de origen glaciar, la mayoría a más de 4.000 m de altitud y la de Ishirica a 5.000 m s. n. m. El clima es templado de montaña tropical: soleado y seco durante el día, frío de noche, con temperaturas medias anuales de entre 11 y 17 °C y máximas absolutas que superan los 21 °C. Las precipitaciones van de 500 a 1.000 mm durante la temporada de lluvias, de diciembre a marzo. La temporada seca —el “verano andino”— se extiende de abril a noviembre.

La fauna autóctona incluye mamíferos como el oso de anteojos, el puma, la taruca, la vicuña, el gato andino, la vizcacha y el zorro, y aves como el cóndor, el aguilucho cordillerano, el picaflor y la gaviota andina. La flora combina extensos bosques de eucaliptos y pinos —producto de la reforestación de los años 1990— con especies nativas como el molle, la tara, el capulí, los queñuales, el quishuar, el nogal, el aliso y el sauce.

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Vista del Huascarán desde el cementerio de Yungay con drone| Martin Bustamante / PROMPERÚ

Chavín de Huántar: el sitio arqueológico que reescribe la historia

A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra Chavín de Huántar, uno de los sitios arqueológicos más importantes del continente. El Museo de Chavín fue remodelado recientemente para preservar las piezas halladas en el sitio, que hoy pueden visitarse en ese espacio.

La propuesta del arqueólogo Julio César Tello planteó que Chavín se construyó en tres etapas: Templo Viejo, Intermedio y Nuevo. La arqueóloga Silvia Kembel (2008) concluyó, en cambio, que el sitio creció por superposición y ocupación continuas, y que los Templos Viejo y Nuevo son contemporáneos; el centro ceremonial habría tenido 15 etapas y cinco fases constructivas a lo largo de aproximadamente 700 años, entre 1200 y 500 a. C.

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En el sitio trabajan desde hace más de 30 años el doctor John W. Rick y su equipo de profesionales y egresados. En 2013, Rick descubrió dos cabezas clavas trasladadas al monumento y documentó galerías subterráneas angostas que habrían funcionado como espacios de rituales.

Lagunas de Llanganuco y la quebrada Llaca

Dentro del Parque Nacional Huascarán se encuentran dos lagunas que atraen a turistas nacionales e internacionales: Chinancocha (hembra) y Orconcocha (macho), en la quebrada de Llanganuco. Sus aguas de tonos turquesa, enclavadas a los pies de los nevados, las convierten en uno de los paisajes más reconocibles de la región. Según explican los guías locales, los colores se deben a la combinación de algas, minerales y el reflejo del cielo azul sobre los árboles. En la laguna Chinancocha es posible pasear en bote y escuchar las leyendas del lugar durante el recorrido.

Para quienes buscan actividad física, el Centro Turístico de Montaña en la quebrada Llaca, a 4.600 m s. n. m. dentro del mismo parque, ofrece un recorrido de entre hora y media y dos horas con paradas incluidas. Desde el centro de refugio, la laguna Llaca queda a 15 minutos. Se recomienda llevar zapatillas de trekking, casaca impermeable y térmica, y guantes. Quienes padezcan mal agudo de montañas deben optar por un desayuno ligero o esperar a aclimatarse antes de emprender esta ruta. El rapel es otra actividad disponible, siempre con asistencia de un guía profesional.

Vista de la laguna Palcacocha, en Huaraz, Perú. 27 de mayo de 2025. REUTERS/Ángela Ponce

Chacas y el legado del padre Ugo

Al planificar un viaje a la región, el distrito de Chacas merece una visita. Para llegar, hay que pasar por el túnel más alto de la región: la Punta Olímpica. Chacas es conocida por sus lagunas de aguas cristalinas y por el legado del padre Ugo de Censi, sacerdote cuya influencia marcó la vida de sus habitantes. En los talleres de Don Bosco es posible apreciar las técnicas que él impulsó: vitrofusión, mosaico y vitrales religiosos, entre otras.

Chacas, el maravilloso pueblo y la historia del padre Ugo de Censi| PROMPERÚ (Martín Bustamente)| Infobae Perú (Clara Giraldo)

Patrimonio cultural en la ciudad

El Museo Arqueológico de Áncash alberga una importante colección de piedras de la cultura Recuay, además de piezas de cerámica y textiles de las culturas Chavín, Huaraz Blanco sobre Rojo, Mochica, Wari y Chimú. El museo posee uno de los parques monolíticos más grandes de América.

Centro Arqueológico de Pashas fue vandalizado. (Foto: Captura de video)

El Santuario del Señor de la Soledad, reconstruido tras el terremoto de 1970, guarda la imagen del patrono de la ciudad, cuya data se remonta a la fundación española en el siglo XVI. A dos kilómetros al este de Huaraz, el sitio arqueológico de Waullac —del Periodo Wari (600 d. C.)— consta de cinco estructuras de piedra de uso funerario. A siete kilómetros al noreste, Huilcahuaín muestra arquitectura Wari del Horizonte Medio (700 a. C.–100 d. C.) con una red de galerías interiores usadas como espacios de ofrendas.

Del tejido urbano anterior al sismo de 1970 sobrevive el jirón José Olaya, declarado Ambiente Urbano Monumental, donde los domingos se realiza un festival gastronómico.

Festividades y gastronomía

Las festividades huaracinas giran en torno a la fe católica. La Semana Santa convoca creyentes de Lima, Trujillo y el extranjero: la procesión lleva a Cristo crucificado hasta Kutiqenwa, se inicia el Viernes de Dolores y concluye el Domingo de Pascua. En Domingo de Ramos, una multitud sigue al Señor de Ramos con palmas traídas de la selva de Monzón. Otras celebraciones destacadas incluyen la fiesta del Señor de la Soledad, la Virgen del Rosario, San Francisco de Asís y el Señor de los Milagros. La Semana del Andinismo, surgida por iniciativa privada en la década de 1980, reúne cada año a deportistas de distintos países para competir en escalada en roca, bicicleta de montaña, parapente, esquí, snowboarding y canotaje, entre otras disciplinas.

La gastronomía huaracina es una de las más reconocidas de la cocina andina. Entre sus platos más representativos figuran el picante de cuy, la llunca con gallina, el cuchicanca o cerdo asado, el charqui de chancho o res, los chicharrones, la trucha frita, los tamales, las humitas, la pachamanca, el pecan caldo (caldo de cabeza), el caldo de patasca y el ceviche de chocho o tarwi. El jamón huaracino —pernil de cerdo macerado y aliñado con sal, servido con ensalada— merece mención aparte. Entre los postres destaca el api de calabaza (mazamorra de calabaza) y entre las bebidas, la chicha de jora.

Huaraz en el mapa turístico internacional

Huaraz se posicionó como uno de los destinos de mayor crecimiento del país tras el reinicio de los vuelos comerciales al Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani, en Anta, y la consolidación del turismo de aventura en la región, según un análisis reciente de la cadena hotelera Casa Andina.

En su primer año de operaciones, el regreso de los vuelos comerciales movilizó a más de 41.000 pasajeros, generó alrededor de S/34 millones adicionales al Producto Bruto Interno (PBI) regional y creó cerca de 1.000 empleos. Entre julio de 2024 y marzo de 2025, la llegada de turistas extranjeros al Callejón de Huaylas creció más del 55% frente al mismo periodo anterior, según el mismo análisis.

La revista Forbes incluyó a Huaraz entre los 10 destinos de aventura imprescindibles para 2026, con la Cordillera Blanca como punto de partida para rutas como el Circuito Huayhuash o el Santa Cruz Trek. Promperú señala que las lagunas Parón y 69, junto con los paisajes nevados de la región, figuran entre los principales atractivos recomendados. La asociación de guías de alta montaña informó que el flujo turístico creció aproximadamente 50% en comparación con el año anterior, con nevados como el Alpamayo, el Pisco, el Yanapaccha, el Chopicalqui y el Huascarán entre los más demandados.

La única aerolínea con vuelos a Huaraz es Latam, con tarifas desde USD 44,33 por tramo. Desde agosto habrá dos vuelos diarios. Los pasajes en bus desde Lima oscilan entre S/40 y S/100, según el servicio.