La verdadera amenaza no es la IA, es quedarse en lo táctico

Un voluntario con auriculares se concentra en una aplicación de entrenamiento cognitivo con inteligencia artificial en una tablet mientras escribe en un cuaderno dentro de un laboratorio de neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que hablo sobre inteligencia artificial en diferentes entornos surge la misma inquietud: ¿nos va a quitar el trabajo? Mi respuesta suele generar silencio: la IA no te quitará el trabajo; lo hará alguien que sepa gestionarla mejor que tú.

La tecnología siempre ha transformado el empleo. La Revolución Industrial lo hizo al reemplazar el músculo humano por maquinaria que multiplicó la productividad. Hoy vivimos una transformación distinta, pero igual de profunda: la automatización de tareas cognitivas. Procesos que antes tomaban horas -revisar currículums, analizar datos, preparar reportes- ahora pueden resolverse en segundos con herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, automatizar tareas no equivale a sustituir el valor humano.

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Cuando utilizamos la IA para liberar tiempo operativo y enfocarnos en diseñar estrategias, liderar equipos y tomar decisiones de impacto, nuestro valor se expande.

Las organizaciones también enfrentan un desafío importante. Incorporar inteligencia artificial no consiste únicamente en adquirir nuevas plataformas o automatizar procesos. Requiere transformar la cultura organizacional, desarrollar nuevas capacidades y preparar a las personas en entornos donde la tecnología complemente, y no sustituya, el talento humano. La verdadera ventaja competitiva no estará en tener acceso a la IA, sino en saber integrarla de manera estratégica en la toma de decisiones y en la gestión de los equipos.

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Paradójicamente, mientras el entorno laboral se vuelve más digital, el talento necesita volverse más humano. La inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de información, pero no tiene propósito, ética ni empatía. No construye confianza ni inspira equipos. Ahí radica nuestra oportunidad. Por ello, la inteligencia artificial debe equilibrarse con la inteligencia emocional para generar el balance entre el potencial de la tecnología y aquello que distingue a las personas: la capacidad de comprender, conectar y liderar. Solo así será posible aprovechar la eficiencia de la IA sin perder la dimensión humana que da sentido a las organizaciones.

Durante años hablamos de habilidades blandas. Hoy prefiero hablar de power skills: pensamiento estratégico, juicio ético, curiosidad constante, capacidad de integrar información y tomar decisiones en contextos complejos. Estas competencias son las que permiten pasar de ser operadores de herramientas a arquitectos de soluciones.

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“El futuro laboral no pertenecerá al que más tareas ejecute, sino al que mejor combine humanidad y tecnología para generar valor sostenible.”

También el liderazgo está evolucionando. Ya no basta con supervisar procesos o validar resultados. El nuevo líder debe diseñar entornos donde personas y tecnología trabajen de manera complementaria. No se trata de competir con la IA, sino de orquestarla. Preparar equipos que comprendan no solo cómo usar una herramienta, sino cuándo cuestionarla y cómo integrarla al criterio.

Es importante entender que las plataformas cambiarán. Los softwares evolucionarán. Lo que no caduca es la capacidad de pensar estratégicamente y adaptarse. Aprender a usar inteligencia artificial es necesario,

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pero insuficiente si no desarrollamos el criterio para aplicarla con propósito. Del mismo modo, el aprendizaje continuo dejará de ser una ventaja para convertirse en una condición indispensable de empleabilidad. Quienes mantengan una actitud abierta al cambio estarán mejor preparados para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Estamos ante una decisión profesional. Podemos reaccionar con temor o anticiparnos con preparación. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de talento; redefine el tipo de talento que las organizaciones requiere.