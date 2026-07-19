Lima 2027 presenta a las tres mascotas finalistas para los próximos Juegos Panamericanos: conoce a Kusi, Rimo y Sisa

El camino hacia los Juegos Panamericanos 2027 se va allanando. Mientras los deportistas implicados en el evento multidisciplinario más grande de la región se entrenan hasta el agotamiento, en el área organizativa preparan la definición de la mascota oficial que acompañará a cada uno de los atletas a lo largo del certamen.
Después de recibir cientos de propuestas a través de un formato especial y la respectiva deliberación, se ha conocido la identidad de las tres mascotas finalistas para Lima 2027. Está más que claro que solo una ganará y será mediante una votación digital con una fecha fijada.
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El primer personaje develado es Kusi, un lobo marino de atuendo playero que “representa la unión de la costa limeña con el océano Pacífico”. Le secunda Rimo, innovador Gecko de Lima, cuyo “espíritu inquieto y cercano refleja los valores del deporte”.
Finalmente, pero no menos importante, aparece Sisa, la colorida Flor de Amancaes que “represente el camino de miles de atletas que entrenan para vivir un instante”. Esos tres emblemas lucharán palmo a palmo por la coronación. El 22 de julio se cerrarán las votaciones y tras un recuento se conocerá al vencedor.
Milco, la última mascota entrañable
Milco fue la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, elegida mediante una votación popular que reunió 44,514 votos de Perú y el extranjero. El diseño, creado por Andrea Medrano, se inspiró en los cuchimilcos, estatuillas de la cultura Chancay, y buscó representar el pasado histórico de la región Lima
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Milco obtuvo 19,895 votos, superando a Wayqi, basado en la lagartija gecko de Lima (17,274 votos, diseñado por Alfredo Vitor Ayala), y a Amantis, inspirada en la flor de Amancaes (7,345 votos, de Andy Alegre).
La convocatoria recibió más de mil propuestas y la elección marcó un récord de participación. Milco dejó un recuerdo asociado a la identidad cultural peruana y a la integración a través del deporte, consolidándose como símbolo de los juegos y acompañando todas las actividades previas y posteriores al evento.
La elección de la mascota para los Panamericanos de aquel entonces fue celebrada por su conexión con el patrimonio local y su impacto visual en la celebración deportiva.
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A un año de Lima 2027
El próximo 23 de julio abrirá fuegos los Juegos Panamericanos 2027 en la capital. La competición durará hasta el 8 de agosto y ubicará a Lima en el foco de toda Hispanoamérica. Será la segunda vez que la ciudad insignia del Perú acoja el prestigioso evento.
Fue en el 2019 cuando, según los especializados, se realizaron los mejores Panamericanos de la historia. La organización en Lima fue más que esplendorosa toda vez que la Ciudad de los Reyes estuvo a la altura en todos los sentidos, demostrando además un genuino compromiso por la masificación de los deportes.
En aquella edición, el Team Perú cosechó 41 medallas (11 de oro, 7 de plata y 23 de bronce), consolidando una participación histórica. Destacaron las apariciones de Gladys Tejada (atletismo), Christian Pacheco (atletismo), Alexandra Grande (karate), Piccolo Clemente (surf), Luca Mesinas (surf), Diego Elías (squash) y Kimberly García (atletismo).
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Lima 2027 sucederá a Barranquilla como sede principal de los Juegos Panamericanos. En un principio, la localidad colombiano había sido designada para organizar el circuito, pero una falla grave en los pagos a PANAM Sports echó por tierra el proyecto y en búsqueda de una sede de emergencia ganó la capital peruana por encima de otros candidatos.
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