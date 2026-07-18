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Roberto Mosquera responde por el caso Felipe Vizeu en Sporting Cristal: “En algún momento saldrá algún comunicado al respecto”

El delantero brasileño no da su brazo a torcer y desea mantenerse en el Rímac, pese a que el cuerpo técnico actual lo ha descartado. Todo está en manos de las altas esferas de la institución

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Roberto Mosquera ha desestimado a Felipe Vizeu en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Roberto Mosquera ha desestimado a Felipe Vizeu en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

El foco en el estadio Alberto Gallardo, indudablemente, era el desempeño de Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso, por el inicio del Torneo Clausura 2026, pero tampoco podía dejarse de lado la modificación del plantel con la irremediable salida de Felipe Vizeu.

Aunque el brasileño ha quedado alejado de los planes del club ‘rimense’, su salida todavía no se ha acordado por claras diferencias en las partes involucradas. De ese tema ha querido saber la prensa en la conferencia post-partido, aunque Roberto Mosquera ha sido muy hermético.

Felipe Vizeu, a un paso de marcharse de Sporting Cristal. - Crédito: Andrés Lino
Felipe Vizeu, a un paso de marcharse de Sporting Cristal. - Crédito: Andrés Lino

Yo creo que la dirigencia es la que tiene que hablar de este tema, porque así lo he solicitado. En algún momento saldrá algún comunicado al respecto. No queremos ni adelantarnos ni atrasarnos, porque acá siempre hay un respeto por el jugador”, dijo Mosquera.

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Con Felipe Vizeu apartado de las consideraciones, el ataque de Sporting Cristal quedará en manos de Hernán Barcos, que ha llegado a mitad de temporada para aportar goles y experiencia. Detrás suyo aparece el histórico Irven Ávila esperando su oportunidad y finalmente, aunque un poco más relegado, queda a la espera Diego Otoya.

Sporting Cristal se impuso por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso en su debut en la Liga 1. A pesar de un claro dominio y múltiples ocasiones de gol, el equipo rimense consiguió los tres puntos gracias a una genialidad de Távara. ¡Mira el resumen completo!

Vizeu se asoma al final

Las esferas más elevadas de Sporting Cristal no dudaron en acordar la llegada de Felipe Vizeu hace un año para que ocupase el lugar dejado por Martín Cauteruccio, quien aunque no logró campeonar, sí dejó una huella importante con una cantidad asombrosa de goles en su paso por La Florida (49).

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A primera de cambios, se apreció un déficit futbolístico importante en Vizeu, que apenas registró un puñado de goles en el arranque de su andadura con Cristal. Por si fuera poco, presentó problemas físicos que mermaron su estado de momento en circunstancias capitales del ejercicio liguero anterior.

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu.
El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu. - Crédito: Difusión

La confianza se le ratificó al ‘9’ para la siguiente campaña, aunque apenas hubo una reacción significativa en el Torneo Apertura 2026 al igual que en la Copa Libertadores. El problema, ahora, pasaba por la cantidad de situaciones de gol malogradas, perjudicando los resultados de un club que ha rozado la catástrofe en el primer semestre.

Con la incorporación de Roberto Mosquera a la parcela técnica de Cristal, se determinó que Felipe Vizeu no tendría espacio en el grupo y se le trasladó la información de su separación, aunque el brasileño se niega a irse y se ha puesto en pie de lucha, mientras su entorno resuelve el caso con los directivos del club.

El delantero brasileño erró una clara ocasión para anotar a favor de los 'celestes' en Colombia. (Video: ESPN)

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