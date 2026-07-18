Roberto Mosquera responde por el caso Felipe Vizeu en Sporting Cristal: “En algún momento saldrá algún comunicado al respecto”

El foco en el estadio Alberto Gallardo, indudablemente, era el desempeño de Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso, por el inicio del Torneo Clausura 2026, pero tampoco podía dejarse de lado la modificación del plantel con la irremediable salida de Felipe Vizeu.
Aunque el brasileño ha quedado alejado de los planes del club ‘rimense’, su salida todavía no se ha acordado por claras diferencias en las partes involucradas. De ese tema ha querido saber la prensa en la conferencia post-partido, aunque Roberto Mosquera ha sido muy hermético.
“Yo creo que la dirigencia es la que tiene que hablar de este tema, porque así lo he solicitado. En algún momento saldrá algún comunicado al respecto. No queremos ni adelantarnos ni atrasarnos, porque acá siempre hay un respeto por el jugador”, dijo Mosquera.
PUBLICIDAD
Con Felipe Vizeu apartado de las consideraciones, el ataque de Sporting Cristal quedará en manos de Hernán Barcos, que ha llegado a mitad de temporada para aportar goles y experiencia. Detrás suyo aparece el histórico Irven Ávila esperando su oportunidad y finalmente, aunque un poco más relegado, queda a la espera Diego Otoya.
Vizeu se asoma al final
Las esferas más elevadas de Sporting Cristal no dudaron en acordar la llegada de Felipe Vizeu hace un año para que ocupase el lugar dejado por Martín Cauteruccio, quien aunque no logró campeonar, sí dejó una huella importante con una cantidad asombrosa de goles en su paso por La Florida (49).
PUBLICIDAD
A primera de cambios, se apreció un déficit futbolístico importante en Vizeu, que apenas registró un puñado de goles en el arranque de su andadura con Cristal. Por si fuera poco, presentó problemas físicos que mermaron su estado de momento en circunstancias capitales del ejercicio liguero anterior.
La confianza se le ratificó al ‘9’ para la siguiente campaña, aunque apenas hubo una reacción significativa en el Torneo Apertura 2026 al igual que en la Copa Libertadores. El problema, ahora, pasaba por la cantidad de situaciones de gol malogradas, perjudicando los resultados de un club que ha rozado la catástrofe en el primer semestre.
PUBLICIDAD
Con la incorporación de Roberto Mosquera a la parcela técnica de Cristal, se determinó que Felipe Vizeu no tendría espacio en el grupo y se le trasladó la información de su separación, aunque el brasileño se niega a irse y se ha puesto en pie de lucha, mientras su entorno resuelve el caso con los directivos del club.
Más Noticias
Antonio Rizola confirmó la primera baja de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana 2026
El técnico brasileño dio detalles de la voleibolista que no podrá participar del primer torneo oficial del presente año
Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en Estoril y queda a un paso de su primera vez en el cuadro principal de un torneo ATP
El tenista nacional venció en sets corridos al portugués Francisco Rocha para avanzar en el torneo clasificatorio ‘luso’. Está por segunda vez en su carrera en esta instancia
El nuevo formato de las Eliminatorias 2030 va tomando forma con cambios sustanciales: el destino de Perú en el próximo circuito mundialista
El porvenir le deparará a la selección peruana un recorrido igual de exigente para hacerse de un boleto en la nueva cita planetaria, la cual tendrá una carga más que especial por los 100 años desde su creación
Gianluca Lapadula hizo su debut por Liga 1 2026 en la altura de Tarma en duelo entre Universitario y ADT
El ‘Bambino’ reemplazó a Álex Valera en la victoria parcial del equipo de Héctor Cúper sobre el gramado del estadio Unión Tarma
Universitario gana de visita 2 a 1 ADT, con debut de Lapadula, en su inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Universitario de Deportes debutó con triunfo en el Torneo Clausura tras vencer 2-1 a ADT en Tarma, en un partido que marcó el estreno oficial de Gianluca Lapadula en el fútbol peruano
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD