Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en Estoril y queda a un paso de su primera vez en el cuadro principal de un torneo ATP

Gonzalo Bueno volvió a sonreír en el circuito profesional. El tenista peruano superó con autoridad al local Francisco Rocha por 6-4 y 6-4 en la primera ronda de la fase clasificatoria del ATP 250 de Estoril y quedó a un solo triunfo de disputar, por primera vez en su carrera, el cuadro principal de un torneo del circuito ATP.
El actual número 176 del ranking mundial aprovechó un debut accesible sobre el papel frente al portugués, ubicado en el puesto 832 de la clasificación ATP, y respondió con una actuación sólida que le permitió imponerse en una hora y 45 minutos de juego. Más allá del resultado, el peruano mostró señales alentadoras en aspectos que habían sido irregulares durante las últimas semanas.
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Bueno mejoró considerablemente con su servicio y solo cedió un quiebre a lo largo del compromiso. Sin embargo, donde marcó mayores diferencias fue desde la devolución. El peruano presionó constantemente el saque de Rocha y generó hasta 14 oportunidades de quiebre, de las cuales aprovechó tres para encaminar una victoria que nunca estuvo realmente en riesgo.
Con este triunfo, el tenista nacional avanzó por segunda vez en su carrera a la ronda final de una clasificación de un torneo ATP. La primera ocurrió hace algunos meses, cuando firmó una destacada actuación en la qualy de Roland Garros y quedó muy cerca de ingresar al cuadro principal del Grand Slam parisino. Ahora tendrá una nueva oportunidad para romper esa barrera y disputar, por primera vez, un torneo ATP desde el cuadro principal.
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Su último obstáculo será el italiano Andrea Pellegrino, quien llega con confianza tras derrotar al portugués Joao Silva por 6-3 y 6-2. El vencedor de ese encuentro obtendrá uno de los cupos disponibles para el cuadro principal de Estoril, un certamen que representa una gran oportunidad para sumar puntos importantes y medirse con jugadores de mayor nivel.
Adiós a las cuatro derrotas al hilo
Más allá del avance en el torneo, la victoria tiene un valor especial porque le permitió a Bueno cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas que había frenado el impulso ganado durante la gira sobre tierra batida.
La mala racha comenzó en los cuartos de final del Challenger 100 de Poznan, donde cayó frente al checo Dalibor Svrčina. Posteriormente fue eliminado en la primera ronda del Challenger de Braunschweig, en Alemania, por el serbio Laslo Djere, un rival con amplia experiencia en el circuito ATP.
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Su siguiente desafío llegó en la clasificación del ATP 250 de Bastad, donde el brasileño Igor Marcondes lo dejó fuera en el debut sin ceder un solo set. A esa derrota se sumó otro tropiezo en las semanas posteriores, prolongando una serie negativa que el peruano finalmente consiguió dejar atrás en suelo portugués.
Bueno busca la regularidad
El principal reto del peruano continúa siendo la regularidad. A sus 21 años, ha demostrado que posee el nivel para competir de igual a igual contra jugadores instalados en la élite, pero todavía necesita sostener ese rendimiento durante varias semanas consecutivas para dar el salto definitivo en el ranking ATP.
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La presente temporada es un buen ejemplo de ello. Bueno fue capaz de protagonizar una destacada campaña en la clasificación de Roland Garros, donde estuvo muy cerca de ingresar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Sin embargo, después enlazó varias eliminaciones tempranas que frenaron su progresión.
Esa irregularidad le ha impedido consolidarse dentro del Top 150, una meta que aparece al alcance de sus condiciones tenísticas. Cuando logra imponer su agresividad desde el fondo de la cancha y encuentra consistencia con el servicio, el peruano demuestra que puede competir ante rivales de mayor ranking.
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