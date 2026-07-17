Lo citaron por WhatsApp pero fue asesinado cerca de un puente: el crimen de un DJ que conmociona a La Libertad

Alexis Ríos Abanto, conocido como DJ Ruswell, era un joven talentoso de 25 años cuya prometedora carrera fue violentamente truncada. Este reportaje muestra el profundo dolor de su familia y amigos durante su funeral, mientras exigen justicia por su asesinato, ocurrido tras ser engañado con una cita por WhatsApp. - Domingo al Día / América TV

En la región de La Libertad, el asesinato de Alexis Ríos Abanto, conocido artísticamente como DJ Ruswell, ha provocado consternación y un pedido de justicia que no cesa. El joven, de 25 años, acudió a una cita pactada por WhatsApp y fue emboscado cerca de un puente en el distrito de Chocope, donde recibió disparos que terminaron con su vida. La Policía Nacional del Perú investiga a Jhonny Elí Caballero Arias como presunto autor intelectual, mientras familiares y amigos recuerdan con dolor al músico y exigen que el crimen no quede impune.

La emboscada que apagó la música

La noche del 7 de julio de 2026, Alexis Ríos Abanto salió hacia una reunión cuyo lugar y hora le fueron indicados mediante un mensaje de WhatsApp proveniente de una persona conocida. De acuerdo con la información recopilada por la Policía Nacional del Perú y difundida por América TV, el joven DJ se dirigió al encuentro en su motocicleta, acompañado de su pareja sentimental. Al llegar a las proximidades de un puente en Chocope, ambos fueron interceptados por los agresores, quienes abrieron fuego contra Ríos Abanto, causándole heridas de gravedad.

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DJ Ruswell - Domingo al Día / América TV

Testigos intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. En el lugar del ataque, peritos de Criminalística identificaron restos del vehículo menor, huellas de frenado y rastros de sangre, elementos que ahora forman parte de la carpeta fiscal.

Investigación policial y captura del sospechoso

La investigación policial avanzó rápidamente tras el homicidio. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Paiján ejecutaron un operativo en el distrito de Casa Grande que permitió la captura de Jhonny Elí Caballero Arias, de 38 años. Según la Policía Nacional del Perú, el sospechoso habría utilizado la mensajería digital para atraer a la víctima al lugar de la emboscada. Durante la intervención, los efectivos incautaron un teléfono celular y un automóvil negro Suzuki con placa BEA-520, vehículo que coincide con el utilizado para huir tras el ataque.

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Pareja de DJ Ruswell y sus familiares - Domingo al Día / América TV

Las autoridades mantienen bajo reserva los testimonios de los allegados y continúan analizando los mensajes de WhatsApp y las posibles rencillas comerciales vinculadas a la producción de eventos nocturnos en la zona. Se investiga si existieron disputas económicas entre el fallecido y el detenido, así como amenazas previas. De acuerdo con la pareja de la víctima, Caballero Arias habría amenazado durante meses a Ríos Abanto, quien incluso dejó un audio responsabilizándolo en caso de que algo le sucediera.

El legado de DJ Ruswell en la comunidad

Alexis Ríos Abanto era reconocido como DJ Ruswell en el circuito musical de Chocope y la provincia de Ascope. Fundador de Team DJs Ready, un colectivo de disc-jockeys locales, el joven se había ganado la admiración de colegas y amigos por su pasión, liderazgo y empatía. Desde niño mostró inclinación por la música, formando grupos con otros jóvenes del valle y dedicándose profesionalmente al oficio desde su mayoría de edad.

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Escena del crimen de DJ Ruswell - Domingo al Día / América TV

Sus presentaciones, tanto en grandes eventos como en fiestas pequeñas, se caracterizaban por la energía y el compromiso que transmitía. “Siempre fue el último en salir y cerrar la puerta”, relató uno de sus amigos a América TV. Su círculo más cercano lo describe como un referente, alguien que impulsaba a los demás y que encontraba motivación en ayudar a sus compañeros a crecer dentro del ambiente musical.

Reacciones, temor y pedido de justicia

El crimen de DJ Ruswell impactó profundamente a la comunidad de Ascope. Tras el asesinato, surgió un video grabado por presuntos delincuentes donde aparece un cartel con la “Lista de difuntos MS”, incluyendo el nombre de la víctima junto a otras personas de la zona. Este material ha generado preocupación entre comerciantes, empresarios y funcionarios locales.

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Los integrantes de Team DJs Ready solicitaron resguardo policial para los testigos directos del caso y continúan rindiendo homenaje a su compañero. “Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Algún día nos volveremos a ver y compartiremos cabina como siempre hemos hecho”, expresó uno de sus amigos durante el sepelio, según recogió América TV.

Mientras la investigación sigue su curso y Jhonny Elí Caballero Arias permanece bajo custodia policial, la familia de Alexis Ríos Abanto espera respuestas sobre los motivos del crimen y el esclarecimiento total de los hechos. La región de La Libertad permanece atenta al desarrollo del caso, marcado por la memoria de un joven que vivió para la música y cuya historia terminó abruptamente.

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