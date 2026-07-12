Cusco: Detienen a sospechoso de provocar incendio en Sacsayhuamán que comprometió tres hectáreas del parque

PNP detiene a hombre en mediod de las investigaciones por el incendio en Sacsayhuamán.

El incendio forestal que se registró en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, en la zona de Llaullipata, sector Kespewara, movilizó a diversas entidades y generó preocupación entre vecinos y autoridades de Cusco.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP), un hombre fue intervenido por su presunta participación en el inicio del fuego, que afectó aproximadamente tres hectáreas de pastizales y arbustos, sin ocasionar víctimas.

La alerta se produjo cuando vecinos y personas que transitaban por el sector detectaron el avance de las llamas. Ellos dieron aviso a la Central de Monitoreo de la Municipalidad Provincial del Cusco, lo que permitió una rápida reacción de los servicios de emergencia.

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“Escuchamos a varias personas gritar y vimos el humo cerca de las ruinas. No dudamos en comunicarnos con las autoridades”, relató una de las vecinas del lugar.

Un primer contingente de 25 agentes de Serenazgo acudió al área afectada y colaboró en el control inicial del fuego, mientras se esperaba la llegada de equipos especializados. Al cabo de minutos, 18 bomberos y personal de Defensa Civil se sumaron a las labores de sofocación.

El trabajo conjunto permitió evitar que las llamas se extendieran a otras zonas del parque arqueológico, reconocido por su valor histórico y ambiental.

“En lo que va del año se han atendido 17 incendios forestales en la región, principalmente en la provincia de La Convención. La mayoría de estos eventos tienen relación con acciones humanas, como descuidos o la práctica conocida como roce”, informó el comandante departamental de Bomberos Cusco, David Taboada.

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PNP detiene a hombre en mediod de las investigaciones por el incendio en Sacsayhuamán.

Investigación policial y contexto legal

El hombre intervenido quedó a disposición de la Policía Nacional mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Según información preliminar de Serenazgo, el sospechoso habría señalado tener problemas mentales, hecho que ahora forma parte de las investigaciones oficiales. Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas en las que se originó el incendio y determinar eventuales responsabilidades penales.

En el Código Penal peruano, el delito de provocar un incendio contempla una pena privativa de libertad de tres a diez años, según el artículo 273. La Policía continúa con las investigaciones para definir si el caso se ajusta a esta figura legal.

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El comandante Taboada advirtió que la incidencia de incendios podría incrementarse durante la temporada de sequía y la presencia de fuertes vientos en la región de Cusco.

“Pedimos a la población evitar actividades de quema y reportar cualquier emergencia a la línea 105”, solicitó el jefe de bomberos en declaraciones recogidas por medios locales.

Primer fallecido por incendio forestal durante temporada seca

Mientras continúan las investigaciones, otro incendio forestal dejó una víctima mortal en la región Cusco. El hecho ocurrió en el sector Torreblanca, en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, donde falleció Flavio Livano Tito, un adulto mayor de 72 años.

Según información de la Agencia Andina, el incendio comenzó el miércoles 8 de julio y afectó aproximadamente tres hectáreas de cultivos de café y cacao. Personal municipal, efectivos policiales, trabajadores de gestión de riesgo y pobladores participaron en las labores de control.

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