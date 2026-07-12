Temblor en Perú EN VIVO hoy 12 de julio: Último sismos que reporta el IGP

El mapa satelital del Perú, con datos del Instituto Geofísico del Perú del 12 de julio de 2026, indica dos puntos rojos brillantes que señalan la región de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4.3 sacudió la zona sur de Lima la noche del jueves, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor, cuya profundidad alcanzó los 60 kilómetros, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, distrito ubicado en la provincia de Lima. Las autoridades no han informado de daños materiales ni personales hasta el momento, pero recordaron la importancia de mantener la calma y revisar las medidas de prevención ante estos fenómenos.

El monitoreo de las últimas horas evidencia que los sismos se distribuyen en distintas regiones del territorio nacional. El IGP mantiene una vigilancia permanente y remite actualizaciones sobre cada evento, subrayando la importancia de la prevención y la preparación frente a estos fenómenos. Las autoridades recuerdan que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos ante un sismo, recomendando a la población participar en simulacros y disponer de un kit de emergencia en los hogares.