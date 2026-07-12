Perú

Temblor en Perú EN VIVO hoy 12 de julio: Último sismos que reporta el IGP

La capital peruana registró un movimiento sísmico de magnitud 4.3 con epicentro en las cercanías de Lurín el pasado viernes. Y hoy se produjo un sismo en Ancón según reportó el Instituto Geofísico del Perú

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Mapa satelital del Perú con dos puntos rojos brillantes sobre la región de Lima. Logo del Instituto Geofísico del Perú y fecha 12 de julio de 2026.
El mapa satelital del Perú, con datos del Instituto Geofísico del Perú del 12 de julio de 2026, indica dos puntos rojos brillantes que señalan la región de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4.3 sacudió la zona sur de Lima la noche del jueves, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor, cuya profundidad alcanzó los 60 kilómetros, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, distrito ubicado en la provincia de Lima. Las autoridades no han informado de daños materiales ni personales hasta el momento, pero recordaron la importancia de mantener la calma y revisar las medidas de prevención ante estos fenómenos.

El monitoreo de las últimas horas evidencia que los sismos se distribuyen en distintas regiones del territorio nacional. El IGP mantiene una vigilancia permanente y remite actualizaciones sobre cada evento, subrayando la importancia de la prevención y la preparación frente a estos fenómenos. Las autoridades recuerdan que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos ante un sismo, recomendando a la población participar en simulacros y disponer de un kit de emergencia en los hogares.

13:54 hsHoy

Sismo cerca a Ancón

El IGP reportó un sismo de magnitud 3.6 ocurrido el 12 de julio de 2026 a la 1:16 a.m., con epicentro ubicado a 38 kilómetros al oeste de Ancón, en la región Lima. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 56 km y se registró con una intensidad III en Ancón, según la información oficial publicada por el organismo.

Sismo cerca a Ancón
Sismo cerca a Ancón
08:03 hsHoy

Qué es la placa de Nazca y la placa Sudamericana

La placa de Nazca es una placa tectónica ubicada en el fondo del océano Pacífico, frente a las costas de Sudamérica. Su movimiento hacia el este la lleva a interactuar con la placa Sudamericana, que conforma gran parte del continente sudamericano.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto entre ambas placas genera una intensa actividad sísmica y volcánica a lo largo de la cordillera de los Andes, debido al proceso de subducción en el que la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa Sudamericana.

06:54 hsHoy

Sismo en Lima

Un sismo de magnitud 3.6 se registró a la 1:16 de la madrugada del 12 de julio de 2026, con epicentro localizado a 38 kilómetros al oeste de Ancón, en la región Lima.

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 56 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Ancón, donde fue percibido de manera leve por la población. Las coordenadas del epicentro fueron -11.69 de latitud y -77.51 de longitud.

06:08 hsHoy

Por qué Perú es un país sísmico

Perú se ubica en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. De acuerdo con reportes del IGP, este anillo tectónico concentra más del 80% de los movimientos telúricos a nivel mundial, lo que explica la frecuencia e intensidad de los sismos en el país.

La interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana genera acumulación de energía en la corteza terrestre, que se libera en forma de terremotos y temblores. Esta situación convierte a Perú en una nación vulnerable, donde la cultura de prevención y respuesta rápida resulta esencial ante la eventualidad de un fenómeno de gran magnitud.

Mapa físico-político de la costa peruana con la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego en rojo, logo del IGP y fecha 25 de junio de 2026.
Un mapa físico-político conceptual resalta la costa peruana, la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego del Pacífico, con el logo del IGP y la fecha 25 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:02 hsAyer

Mochila de emergencia según el MINSA

El Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Defensa Civil recomiendan que cada familia cuente con una mochila de emergencia, preparada y ubicada en un lugar visible y de fácil acceso. Este kit debe facilitar la supervivencia durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un sismo, cuando los servicios básicos pueden verse interrumpidos.

Entre los artículos sugeridos para la mochila se encuentran:

  • Agua embotellada (mínimo dos litros por persona).
  • Alimentos no perecibles como barras energéticas o conservas.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Radio portátil para recibir información oficial.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos personales.
  • Mascarillas, alcohol en gel y artículos de higiene.
  • Documentos de identidad y dinero en efectivo.
  • Mantas térmicas o ropa de abrigo.
  • Silbato para señalización en caso de quedar atrapado.
  • Artículos para bebés o personas con necesidades especiales, si corresponde.

El MINSA recuerda revisar periódicamente la mochila para reemplazar productos vencidos o en mal estado y adaptar el contenido según la composición familiar.

Mochila de emergencia abierta con agua, botiquín, radio, linterna, mantas térmicas, mascarillas, alimentos no perecibles, documentos y pilas, con etiqueta de INDECI.
Una mochila de emergencia lista, abierta sobre una mesa, exhibe sus suministros esenciales como agua, botiquín y alimentos no perecibles para preparación ante desastres, según recomendaciones de INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:25 hsAyer

Sismo en Áncash

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.2 registrado el 11 de julio de 2026 a las 02:58 horas, con una profundidad de 13 kilómetros. El epicentro se localizó a 170 kilómetros al suroeste de Huarmey, en la región Áncash, con coordenadas -11.00 de latitud y -79.39 de longitud.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad III en Huarmey, según el informe emitido bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0432.

Captura de pantalla de un monitor mostrando un mapa satelital de la costa de Chimbote, Perú, con una estrella verde en el océano indicando el epicentro de un sismo
Un mapa muestra los detalles de un sismo de magnitud 5.2 registrado el 10 de febrero de 2026, con epicentro a 78 km de Huarmey, Perú. (IGP)
08:03 hsAyer

Protocolo a seguir en caso de sismo

Ante un movimiento sísmico, las autoridades del IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil recomiendan mantener la calma y aplicar las siguientes acciones:

  • Identificar previamente las zonas seguras dentro del hogar, centro de trabajo o estudio, como columnas estructurales o espacios alejados de ventanas y objetos pesados.
  • Proteger la cabeza y el cuello con los brazos, ubicándose junto a estructuras firmes.
  • Alejarse de ventanas, espejos, objetos colgantes y muebles que puedan caer.
  • No utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras dura el movimiento.
  • Si se encuentra en la vía pública, alejarse de postes, cables y edificaciones que presenten riesgo de colapso.

El cumplimiento de este protocolo disminuye el riesgo de lesiones y facilita una evacuación ordenada en caso de ser necesario.

Dos adultos y dos niños con mascarillas se cubren la cabeza con los brazos, de pie junto a una columna en una sala con un sofá y plantas.
Una familia de cuatro personas con mascarillas realiza un simulacro sísmico en la sala de su casa en Lima, cubriendo sus cabezas junto a una columna. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:52 hsAyer

Qué acciones tomar después de un sismo

Una vez concluido el temblor, la prioridad debe centrarse en la seguridad personal y la de quienes se encuentren cerca. Las recomendaciones oficiales incluyen:

  • Verificar el estado de las personas y brindar asistencia a quienes lo requieran.
  • Revisar la vivienda o edificio para identificar posibles daños estructurales, fugas de gas o cortocircuitos eléctricos; cortar los suministros si se detecta algún peligro.
  • No regresar a edificaciones hasta ser autorizado por las autoridades competentes.
  • Mantenerse informado a través de una radio portátil o fuentes oficiales.
  • Reportar cualquier situación de emergencia al número de emergencias de la localidad.

El acompañamiento psicológico puede ser necesario, ya que los eventos sísmicos suelen generar miedo y ansiedad, especialmente en niños y personas vulnerables.

Personas de pie en la calle de noche, mirando un edificio residencial alto. Hay farolas encendidas, algunas personas llevan mochilas y ropa de abrigo.
Un grupo de vecinos de Lima permanece reunido en la calle durante una evacuación nocturna después de un sismo, frente a un edificio residencial iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:03 hsAyer

Recomendaciones adicionales y teléfonos útiles

La preparación y la educación son factores determinantes para afrontar los sismos con mayor seguridad. El IGP y el INDECI recomiendan lo siguiente:

  • Realizar simulacros familiares y escolares.
  • Enseñar a los niños cómo actuar durante un sismo.
  • Señalizar rutas de evacuación y zonas seguras en viviendas y centros de trabajo.
  • Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, especialmente en zonas de autoconstrucción.
  • Mantener la mochila de emergencia accesible y en condiciones óptimas.

Teléfonos útiles en caso de emergencia en Perú:

  • Línea gratuita de Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116
  • Policía Nacional: 105
  • Cruz Roja: 115
  • Servicio de emergencia médica (SAMU): 106

Es fundamental no saturar las líneas telefónicas tras un sismo y preferir los mensajes de texto para comunicarse con familiares, liberando los canales para emergencias.

Tres técnicos observan múltiples monitores con gráficos de ondas sísmicas y mapas geográficos en el centro de control del IGP en Perú, con el logo visible.
Técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en tiempo real desde su centro de control, observando gráficos de ondas y mapas geográficos en múltiples pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:43 hsAyer

Impacto reciente y balance nacional

El temblor de 3.5 grados en Puerto Inca, Huánuco, representa uno de los múltiples eventos registrados en los últimos días. Informes del IGP señalan que la actividad sísmica reciente ha incluido movimientos de diversa magnitud en regiones como Satipo, Moquegua y Lima, la mayoría de baja intensidad y sin consecuencias graves.

Las autoridades insisten en que la vigilancia continúa y reiteran la importancia de la cultura preventiva. El monitoreo geofísico permite alertar a la población y coordinar la respuesta ante situaciones de riesgo, reforzando el llamado a mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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