Perú disputará exigente cuadrangular ante Corea del Sur, España y República Dominicana previo al Mundial Sub 17 de Vóley

Perú disputará cuadrangular internacional antes del Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: NORCECA

La selección peruana de vóley sub 17 continúa afinando su preparación con miras al Mundial de la categoría, que se disputará en Santiago de Chile del 6 al 16 de agosto de 2026. En ese contexto, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) ha programado una serie de competencias internacionales como parte del proceso de consolidación del equipo, que busca llegar en óptimas condiciones al certamen juvenil.

Como parte de esta planificación, se confirmó la realización de la Copa Federación Sub 17, un cuadrangular internacional que reunirá a selecciones de distintos continentes y que servirá como una de las últimas pruebas de exigencia de la ‘bicolor’ antes del debut mundialista. El torneo será clave para evaluar el nivel competitivo del plantel en un entorno de alta presión y con rivales de jerarquía.

PUBLICIDAD

En esta competencia, la escuadra peruana se medirá ante Corea del Sur, España y República Dominicana, tres equipos que representan estilos de juego muy distintos. El objetivo del comando técnico es que estos enfrentamientos permitan fortalecer aspectos tácticos, físicos y emocionales del equipo, además de consolidar el rendimiento colectivo e individual de las jugadoras.

El presidente de la FPV, Gino Vegas, destacó la importancia de este tipo de competencias dentro del proceso de preparación de la nueva generación del vóley nacional, subrayando el valor de enfrentar a rivales de diferentes confederaciones.

“Tenemos un país asiático, un europeo y un caribeño. Esto le va a dar oportunidad a las chicas que hicieron una estupenda presentación en la Copa Panamericana en Honduras”, señaló el directivo, subrayando además el crecimiento que viene mostrando el plantel peruano en los últimos meses.

PUBLICIDAD

La selección peruana de vóley se alista para el gran reto: el Mundial Sub 17 de Chile. Crédito: NORCECA

La denominada Copa Federación Sub 17 está programada para disputarse del 31 de julio al 2 de agosto en Lima y será el último examen previo al Mundial, permitiendo al comando técnico liderado por Marcello Bencardino realizar los ajustes finales en el funcionamiento del equipo antes de la competencia oficial. En ese sentido, el cuadrangular se perfila como una herramienta clave para acercar al plantel al nivel de exigencia que demanda una Copa del Mundo.

Copa del Pacífico como antesala de la preparación

Antes de este cuadrangular internacional, la selección peruana Sub 17 también disputará la Copa del Pacífico, una serie de amistosos frente a su similar de Chile que se jugarán en el marco de un nuevo ciclo de preparación. Estos encuentros servirán como primer termómetro competitivo para el equipo, permitiendo ajustar detalles tácticos y consolidar el funcionamiento colectivo.

PUBLICIDAD

Este certamen contra el combinado mapochino será una instancia clave para observar el desempeño del plantel en partidos de alta intensidad regional, además de servir como punto de partida para el proceso de preparación final rumbo al Mundial.

Perú cumplió una destacada participación en la Copa Panamericana de Vóley Sub 17 y se quedó con el bronce. Crédito: NORCECA

El objetivo: Mundial Sub 17

La selección peruana Sub 17 afrontará un reto de alta exigencia en el Mundial de la categoría tras quedar ubicada en el Grupo B junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas, una serie que reúne a representativos de distintas confederaciones y con realidades muy diferentes en el voleibol juvenil.

El principal candidato del grupo es China, actual campeón de la categoría y una de las selecciones más fuertes del circuito formativo, lo que eleva el nivel de dificultad para el combinado nacional. A ello se suma Venezuela, que llega tras consolidar un proceso competitivo importante en Sudamérica y con una generación que ha mostrado crecimiento en los últimos torneos internacionales.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la participación en los torneos amistosos previos será clave para que Perú adquiera ritmo, roce internacional y mayor solidez competitiva antes del Mundial en Santiago de Chile. Estos encuentros permitirán llegar con mejores herramientas a una cita en la que el principal objetivo será competir al máximo nivel y avanzar lo más lejos posible en el torneo.