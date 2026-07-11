Suspenden audiencia de pedido de prisión preventiva para Jackson Mora por fraude informático hasta el sábado

La justicia peruana resolvió suspender la audiencia de prisión preventiva contra Jackson Mora Rodríguez, empresario y expeleador de artes marciales mixtas, quien enfrenta cargos por presunta participación en el fraude informático que afectó a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. El magistrado Valery Raúl Romero Palacios determinó que la sesión, celebrada este viernes, continuará el sábado 11 de julio a las 2 p.m., para que el representante de la Fiscalía exponga detalles sobre la proporcionalidad y el plazo de la medida solicitada, y para que los investigados puedan responder si desean aportar información adicional. Mientras tanto, Mora y otros ocho implicados, continúan detenidos.
La detención de Jackson Mora y el inicio del caso
El 2 de julio, agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri detuvieron a Jackson Mora Rodríguez, de 51 años, durante un operativo que incluyó el allanamiento de 12 inmuebles en Lima y Chincha. La intervención fue autorizada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, en el marco de una investigación iniciada este año. Mora permanece bajo detención preliminar en la sede de la Dirincri, en la avenida España, donde cumple un plazo de siete días bajo custodia policial.
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La Fiscalía lo señala como presunto integrante de la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”, acusada de transferir de manera ilícita S/ 9.984.793 de una cuenta de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, fondos destinados a proyectos municipales y administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El esquema del fraude y la participación de la organización
Según la tesis del Ministerio Público, los integrantes de la supuesta banda contactaron al alcalde de Pueblo Nuevo haciéndose pasar por asesores de la congresista Jeny López. Para fortalecer la fachada, alquilaron una oficina en el edificio Polo Hunt II, en la avenida La Encalada, y la presentaron como el supuesto despacho parlamentario. Así, lograron que el alcalde entregara su DNI y el código de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF, bajo la promesa de asesoría para el desembolso de fondos públicos.
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Con las credenciales en su poder, los ciberdelincuentes bloquearon el acceso de las autoridades municipales al SIAF y ejecutaron la transferencia de casi diez millones de soles, fondos provenientes del canon minero asignado al distrito. El dinero fue transferido desde la cuenta del Banco de la Nación de la municipalidad hacia la empresa FFC MMA SAC, cuya gerenta general es Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Desde allí, los fondos fueron distribuidos a otras compañías mediante más de diez cheques de gerencia, según documentos del Ministerio Público.
El rol de Jackson Mora y la ruta del dinero
La investigación fiscal atribuye a Jackson Mora conocimiento completo del depósito y coordinación directa con su cómplice David Mesones Mazzini para que los fondos ingresaran a la cuenta de FFC MMA SAC. El 23 de abril, Mora fue grabado junto a su hermana y otros presuntos miembros de la organización en una agencia bancaria en Miraflores, mientras la transferencia se concretaba. Posteriormente, instruyó a su hermana para que emitiera los cheques de gerencia a nombre de diversas empresas receptoras.
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El 24 de abril, el alcalde de Pueblo Nuevo solicitó el bloqueo de la transferencia en el Banco de la Nación y prestó declaración como testigo ante la Depincri de Chincha. En paralelo, en Lima, Félix Víctor Saldarriaga Guerrero fue intervenido cuando intentaba retirar 400 mil dólares, presuntamente provenientes de los fondos municipales.
Características de la empresa y antecedentes del caso
La empresa FFC MMA SAC fue constituida en 2017 y desarrolla actividades relacionadas con el reciclaje de residuos y servicios de entretenimiento. Las operaciones bancarias revisadas por las autoridades muestran transferencias millonarias bajo conceptos de proyectos medioambientales y deportivos en Pueblo Nuevo. Jackson Mora ejerció la gerencia general hasta que su hermana Noelia asumió el cargo.
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Durante el operativo, Mora fue trasladado esposado y con chaleco policial. Otro de los detenidos, César Mead, aseguró ante la prensa: “Yo alquilo una oficina, nada más. Yo no he hecho nada malo”.
Audiencia suspendida y próximos pasos
El magistrado Valery Raúl Romero Palacios decidió suspender la audiencia pública para el sábado, con el objetivo de que la Fiscalía continúe con la fundamentación de su pedido de prisión preventiva de 18 meses. El procedimiento incluirá la exposición sobre la proporcionalidad de la medida, el plazo solicitado y la consulta a los investigados sobre si desean brindar información adicional.
El caso ha generado repercusiones en el entorno de Jackson Mora, quien ya enfrentaba señalamientos públicos desde enero de 2026 por acusaciones de presuntos arreglos en peleas de artes marciales mixtas. Las diligencias continuarán en Chincha, donde los investigadores planean nuevas actuaciones en las próximas horas.
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