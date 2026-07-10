Ethel Pozo hace aclaración a Janet Barboza tras polémica por su salida de ‘América Hoy’: “¡Jamás como mentirosa!"

Ethel Pozo hace aclaración a Janet Barboza tras polémica por su salida de 'América Hoy'. YouTube: Q'Bochinche.

Ethel Pozo se pronunció, aunque de manera breve, tras el extenso descargo de Janet Barboza en redes sociales, donde la conductora de América Hoy afirmó que su excompañera “no dijo la verdad” al narrar cómo vivió su salida del magazine.

La hija de Gisela Valcárcel respondió con un audio enviado a Samuel Suárez y Ric La Torre para el programa Q’Bochinche, en el que rechazó tajantemente ser presentada como alguien que miente.

La aclaración de Pozo llegó la tarde del 10 de julio, cuando Suárez le escribió por WhatsApp para consultarle por la controversia. En ese intercambio, Ethel explicó que se encontraba en una actividad escolar de su hija y, aun así, se tomó un momento para dejar un mensaje directo.

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“Samu, querido, qué lindo escucharte. Qué lindo que me mandes el audio. Estaba en la actuación de mi hija Luana en el colegio y no pude responder al toque, pero jamás, jamás como mentirosa, jamás”, dijo.

“¡Jamás como mentirosa!”: el audio que envió a ‘Q’Bochinche’

En el mismo mensaje, Pozo mantuvo un tono cordial con los conductores de Q’Bochinche y bromeó con el trato de “señora”, pero sin ceder en el fondo de su aclaración: no acepta el rótulo de mentirosa en medio del cruce mediático.

“Escucha, les mando un beso. Sí, bueno, ahí está Ric, que dice la señora Ethel. Ethel no más, Ric, Ethel. Aunque sí soy señora mayor. Les mando un besito y nada, ya habrá oportunidad de vernos. Samu, ya sabes, el sábado. Besito”, agregó.

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El audio no entró a discutir fechas ni detalles de negociaciones, pero funcionó como una respuesta inmediata al centro del conflicto: la afirmación pública de Janet Barboza sobre que Ethel “no dice la verdad”.

Ethel Pozo hace aclaración a Janet Barboza tras polémica por su salida de ‘América Hoy’.

El trasfondo de la polémica: la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’

La controversia estalló luego de que Ethel Pozo contara su versión sobre el cierre de su etapa en América Hoy y asegurara que lo que más la afectó no fue la salida en sí, sino el silencio de quienes consideraba cercanos.

A partir de ese relato, Pozo deslizó que sus compañeros ya conocían el escenario laboral mientras ella no era informada en la misma línea, una situación que, según su lectura, se vivió como una “traición”. Esa versión generó una reacción directa de Janet Barboza, quien decidió grabar un video y responder desde su perspectiva.

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La respuesta de Janet Barboza: “No me gustan las mentiras”

Janet Barboza usó sus redes sociales para explayarse y cuestionar el relato de Ethel. En su descargo, dijo que hablaría “desde el respeto” y el “cariño”, pero sostuvo que se dijeron cosas que no se ajustaban a la verdad.

“El día de ayer ha sido tocado mi nombre y se han dicho cosas que no se ajustan a la verdad, lo voy hacer desde el respeto y el cariño porque creo que no se pueden decir cosas que afecten el honor y la honra de otras personas, con el afán, quizá sin darse cuenta, de hacer quedar mal”, expresó.

En ese mismo mensaje, Barboza afirmó que, según publicaciones que Pozo hizo en redes, ella ya tenía una propuesta en marcha desde meses antes. “Nuestra compañera Ethel, como ella misma lo puso en sus redes sociales, en octubre recibe una propuesta de trabajo desde México para La Granja Vip. En noviembre ella ya tiene la certeza de que va conducir este programa y el 12 de diciembre ella viaja a México para ver este formato que va conducir”, señaló.

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Además, insistió en que ni ella ni Edson Dávila tenían certeza total de cómo se movería el equipo en ese tramo, y remarcó que Panamericana no era opción para ellos. “En mis planes, siempre dije, fui muy frontal en contarle a todo el equipo que Panamaricana no era una opción”, sostuvo.

Janet Barboza responde a Ethel Pozo y explica por qué Panamericana nunca estuvo en sus planes.

“Ella lo sabía una semana antes”, según Barboza

Uno de los puntos más delicados del relato de Janet fue el momento en que, según su versión, se comunicó la decisión final. Barboza aseguró que Pozo no pudo enterarse “recién” al final porque, dijo, ellos ya habían comunicado antes lo que harían.

“Entonces cuando se graba el último programa, cuando Ethel asegura que le agarró de sorpresa, que ella no sabía, no es verdad, porque una semana antes nosotros comunicamos que decidimos quedarnos en América Televisión”, afirmó.

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Barboza también lamentó que Pozo los calificara de “traicioneros” y cerró insistiendo en que no quiere un conflicto, aunque reafirmó su incomodidad con la versión pública. “No quiero hacer de esto un conflicto pero no me gustan las mentiras”, concluyó.

Janet Barboza sostuvo que Panamericana no era una opción para ella y que esa postura fue comunicada en reuniones con productores y directivos.

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