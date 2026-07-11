Dónde viajar por Fiestas Patrias: seis destinos que combinan naturaleza, gastronomía y descanso

El feriado largo por Fiestas Patrias impulsa el turismo interno y el movimiento económico en distintas regiones del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El feriado largo por Fiestas Patrias es una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año. Miles de peruanos aprovechan esos días para viajar por distintas regiones del país, lo que impulsa el turismo interno, el transporte interprovincial y la actividad económica local.

Según el Viceministerio de Turismo, cada viajero gasta en promedio S/ 445 en transporte, alimentación, alojamiento y actividades recreativas. Ese monto muestra el peso que tiene esta temporada para las regiones, especialmente en destinos que comienzan a ganar espacio frente a las rutas más tradicionales.

El interés ya no se concentra únicamente en los circuitos de siempre. Datos de kupos.pe, plataforma digital de venta de pasajes interprovinciales por carretera, muestran una mayor demanda hacia ciudades como Villa Rica, Satipo, Pangoa, Tarma, Zorritos y Chachapoyas durante esta temporada.

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Tres personas recorren un sendero selvático durante una visita a la catarata Gocta, uno de los atractivos naturales principales en la región Amazonas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia refleja un cambio en la forma de planificar los viajes: más personas buscan escapadas con naturaleza, comida local, descanso y experiencias distintas, sin que eso implique necesariamente elevar demasiado el presupuesto.

“Observamos que los viajeros planifican sus viajes con mayor anticipación y buscan experiencias diferentes sin alejarse de su presupuesto. Los viajes interprovinciales por carretera se han consolidado como una alternativa para llegar a ciudades fuera de los circuitos tradicionales, mientras que la digitalización ha facilitado la planificación y compra anticipada de pasajes”, explicó Luis Alonso Ruiz, gerente general de kupos.pe.

Destinos que crecen para el feriado largo

Entre las ciudades que vienen despertando mayor interés para Fiestas Patrias destacan opciones de sierra, selva y costa norte. Algunas funcionan mejor para escapadas cortas desde Lima, mientras que otras requieren más días de planificación, pero ofrecen una experiencia menos masiva y con mayor contacto con naturaleza, gastronomía y vida local.

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1. Tarma: naturaleza e historia en la sierra central

Ubicada en la región Junín, Tarma es una de las alternativas más cercanas para quienes buscan salir de Lima sin planificar un viaje demasiado largo. Conocida como la 'Perla de los Andes’, combina paisajes de valle, arquitectura tradicional, rutas cercanas hacia zonas florales y una ubicación estratégica entre la sierra central y la selva alta.

La ciudad de Tarma se encuentra a unos 266 km de Lima y alrededor de 3.050 m s. n. m. Destaca por su rica historia, sus valles floridos y sus impresionantes atractivos naturales. Su lista de siete maravillas conjuga desde impresionantes cuevas y restos arqueológicos incas hasta santuarios enclavados en la roca y bellos paisajes naturales.

Para Fiestas Patrias, conviene considerar ropa de abrigo, especialmente para la tarde y la noche. El promedio climático normal de Senamhi para Tarma en julio registra una máxima cercana a 19,8 °C y baja precipitación mensual, por lo que puede ser una buena opción para caminatas, paseos cortos, visitas a iglesias, miradores y rutas de naturaleza sin alejarse demasiado de la capital.

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La Plaza de Armas de Tarma muestra la iglesia principal con torres y cúpula roja, rodeada de áreas verdes, palmeras y montañas en el horizonte.

2. Satipo: cataratas, calor de selva y rutas naturales

Satipo se ubica en la región Junín, en la selva central del país. Es una opción para viajeros que buscan naturaleza, cataratas, balnearios naturales y recorridos con mayor contacto con el paisaje amazónico. Su atractivo está en la posibilidad de combinar descanso, caminatas cortas, rutas de agua y gastronomía local en un destino menos saturado que otros circuitos turísticos.

Satipo alberga la catarata Parijaro (río Tambo), una impresionante caída de agua de más de 250 m. Su nombre proviene del vocablo asháninka Isatipoki (los que llegan), y es el hogar ancestral de esta comunidad indígena, quienes han habitado estas tierras desde antes de los incas.

Para julio, el viajero debe considerar un clima cálido. El pronóstico de Senamhi para Satipo en estas fechas marca temperaturas que pueden superar los 30 °C durante el día, con noches más templadas y cielo entre nublado y despejado. Por eso, conviene llevar ropa ligera, bloqueador, repelente, zapatillas cómodas y una casaca delgada para los traslados o cambios de temperatura.

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Un grupo de personas se refresca en un río de aguas claras rodeado de vegetación exuberante en la región de Satipo, Junín.

3. Pangoa: café, cacao y turismo vivencial

Pangoa también se ubica en Junín, dentro de la selva central, pero su propuesta tiene un perfil más ligado al turismo productivo y vivencial. El destino destaca por su vínculo con el café y el cacao, además de rutas que permiten conocer plantaciones, procesos de producción, sabores locales y experiencias asociadas a comunidades y cooperativas de la zona.

Pangoa, en la selva de Satipo (Junín), alberga 36 comunidades nativas, incluyendo la Comunidad San Antonio de Sonomoro. Su mayor curiosidad es que allí aún extraen sal de una mina natural usando técnicas ancestrales de evaporación. Además, es conocida como el “Reino de la Piña” por producir una de las variedades más dulces del país.

En julio, Pangoa suele presentar uno de sus periodos más favorables para viajar: cielos más despejados y menor precipitación frente a otros meses del año. Los promedios climáticos ubican a julio como el mes con menor lluvia y con mínimas alrededor de 19 °C, por lo que es recomendable viajar con ropa ligera para el día, una prenda de abrigo liviana para la noche, repelente y calzado cómodo para visitar fincas, senderos o zonas húmedas.

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Visitantes recorren el entorno de una catarata en Pangoa, Junín, un destino turístico en la selva central de Perú conocido por sus paisajes naturales y experiencias vivenciales.

4. Chachapoyas: historia, cataratas y paisajes únicos

Chachapoyas, capital de Amazonas, funciona como base para recorrer algunos de los atractivos más reconocidos del norte peruano. Desde allí se puede visitar la fortaleza de Kuélap, la catarata Gocta, miradores, plazas coloniales y rutas que combinan arqueología, naturaleza y paisajes de ceja de selva.

Chachapoyas está ubicada entre los Andes y la Amazonía. Fundada en 1538, la ciudad es el punto de partida para explorar impresionantes atractivos como la Fortaleza de Kuélap y la catarata Gocta.

Para julio, el clima suele ser templado durante el día y fresco por la noche. Los promedios históricos para Chachapoyas marcan máximas diarias alrededor de 21 °C y mínimas cercanas a 9 °C, por lo que conviene llevar capas: una casaca ligera para el día, abrigo para la noche y calzado adecuado si se planea caminar hacia cataratas o miradores.

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Los restos de la fortaleza preincaica de Kuélap se asientan sobre las montañas de la región de Amazonas, en el norte de Perú.

5. Zorritos: playas cálidas para desconectarse

Zorritos se ubica en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes. La playa se encuentra aproximadamente a 27 km al sur de la ciudad de Tumbes, a lo largo de la carretera Panamericana Norte. Es una opción para quienes buscan descanso frente al mar, gastronomía marina, caminatas por la playa y una experiencia más tranquila que otros balnearios del norte.

Zorritos esconde varios secretos fascinantes. Su mayor curiosidad es “El Tubo”, un géiser natural de agua caliente y sulfurosa que brota constantemente en medio del bosque seco. Además, sus aguas nunca son frías gracias a la Corriente del Niño.

Para Fiestas Patrias, su principal ventaja es el clima cálido de la costa norte. Las aguas de esta zona suelen ser más templadas que en las playas del sur, y el destino se presta para viajes de desconexión, alojamiento frente al mar y actividades suaves como caminatas, baños de mar o paseos al atardecer. Aun así, conviene revisar disponibilidad con anticipación, usar bloqueador y considerar que el feriado largo eleva la demanda de transporte y hospedaje.

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Visitantes disfrutan de las cálidas playas de Zorritos, en la región Tumbes, durante la temporada de Fiestas Patrias en Perú.

6. Villa Rica: café, cataratas y bosques de neblina

Villa Rica se ubica en la provincia de Oxapampa, región Pasco, y forma parte de las rutas más atractivas de la selva central para quienes buscan naturaleza y experiencias alrededor del café. Mincetur registra a Villa Rica como uno de los distritos de Oxapampa, situado entre los 780 y 2.378 m s. n. m., con paisajes asociados a cafetales, ríos y zonas de bosque.

Villa Rica destaca por tener una intensa fusión cultural al ser una colonia austro-alemana fundada en 1925, donde sus tradiciones se mezclan con la cultura nativa Yanesha. Además, a solo unos pasos de la ciudad, se encuentra el Humedal Laguna El Oconal, un ecosistema de 164 hectáreas donde puedes hacer “ictioterapia” (pececitos que limpian la piel) y pasear en bote rodeado de nenúfares gigantes.

En julio, el clima suele ser templado-cálido: las máximas diarias rondan los 25 °C y las mínimas se ubican cerca de 15 °C, de acuerdo con promedios históricos. Esto permite combinar recorridos por fincas cafetaleras, cataratas, degustaciones, caminatas y descansos en alojamientos rurales, aunque se recomienda llevar una casaca ligera para la noche y calzado cómodo para zonas húmedas o senderos.

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Embarcaciones con toldos rojos descansan en la orilla de una laguna de Villa Rica, región Pasco, destino turístico de naturaleza en la selva central de Perú.

Cómo planificar el viaje sin elevar el presupuesto

En temporadas de alta demanda, la planificación puede marcar la diferencia. Comprar pasajes con anticipación permite encontrar más disponibilidad, comparar horarios y ordenar mejor el presupuesto antes de viajar.

“Hoy la tecnología permite comparar rutas, horarios y precios de manera más sencilla, lo que ayuda a tomar mejores decisiones y organizar el presupuesto antes de viajar. En temporadas de alta demanda, comprar los pasajes con tiempo también facilita encontrar una mayor disponibilidad y mejores opciones”, concluyó Ruiz.

Para quienes todavía no definen destino, la recomendación es revisar tiempos de traslado, costos de alojamiento, clima, actividades disponibles y presupuesto diario. En un feriado corto, elegir bien la ruta puede ser tan importante como elegir el destino.