Juan Pablo Varillas vs Nicolás Mejía: día, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger de Bogotá 2026

Juan Pablo Varillas está cada vez más cerca de volver a pelear por un título en el circuito Challenger. Después de enlazar una serie de actuaciones convincentes en la gira por la altura sudamericana, el peruano disputará este sábado las semifinales del Challenger de Bogotá 2026, donde enfrentará al local Nicolás Mejía en un duelo que promete emociones de principio a fin.
El peruano llega con la confianza en alza luego de destacar en el Challenger de Quito y extender su racha a siete victorias consecutivas en torneos disputados en altura. En la capital colombiana ha mostrado una versión muy sólida de su tenis, dejando atrás las dudas que generó su prolongada ausencia por una lesión en el hombro y la cadera.
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En los cuartos de final, Varillas venció al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 6-3 y 7-6 (4), resultado que le permitió acceder a la tercera semifinal Challenger de la temporada y la trigésima de su carrera profesional. Además, el triunfo lo acerca nuevamente a los puestos de privilegio del ranking ATP y confirma que atraviesa su mejor momento del año.
Una victoria ante Mejía tendría un premio adicional. El peruano volvería a disputar una final por primera vez desde noviembre de 2025, cuando alcanzó el partido decisivo del Challenger de Guayaquil. En aquella oportunidad cayó frente al paraguayo Daniel Vallejo, quedándose a las puertas de sumar un nuevo trofeo.
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Su último título Challenger llegó unos meses antes, el 20 de enero de 2025, cuando se proclamó campeón del Buenos Aires Challenger 2 tras derrotar precisamente a Daniel Vallejo por un doble 6-4 en la final. Desde entonces, las lesiones y algunos resultados irregulares le impidieron regresar a una definición, una situación que ahora buscará revertir en Bogotá.
Del otro lado estará un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Nicolás Mejía, actual primera cabeza de serie del torneo, llega como favorito gracias a la confianza adquirida durante la gira sobre césped. Antes de competir en Bogotá, el colombiano firmó una destacada actuación en Wimbledon al superar con éxito la fase clasificatoria y avanzar hasta la segunda ronda del cuadro principal, demostrando un importante crecimiento competitivo.
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Programación del Juan Pablo Varillas vs Nicolás Mejía
El compromiso entre Juan Pablo Varillas y Nicolás Mejía, correspondiente a las semifinales del Challenger de Bogotá 2026, se disputará este sábado 11 de julio, no antes de las 12:00 horas de Perú, en la cancha central del Club Los Lagartos.
Estos son los horarios para el resto de Sudamérica:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas.
- Bolivia y Venezuela: 13:00 horas.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 14:00 horas.
El ganador del encuentro clasificará a la gran final del certamen, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal del cuadro que se disputa entre el chileno Matías Soto y el italiano Lorenzo Claverie.
¿Dónde ver el partido entre Juan Pablo Varillas y Nicolás Mejía?
El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial del ATP Challenger Tour que transmite gratuitamente todos los partidos del circuito mediante su página web.
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Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso desde el canal de YouTube Tenis al Máximo, que realizará la cobertura del duelo entre el peruano y el colombiano.
El historial entre Juan Pablo Varillas y Nicolás Mejía
El historial favorece al tenista peruano, que ganó los dos primeros enfrentamientos entre ambos en el circuito —M25 de Pensacola en 2019 y en Ambato 2022—. Sin embargo, el antecedente más reciente quedó en manos del colombiano.
Precisamente, ambos se enfrentaron en los cuartos de final del Challenger de Bogotá 2025, donde Mejía se impuso en sets corridos para avanzar al partido por el título. Ahora, Varillas tendrá la oportunidad de buscar la revancha en el mismo escenario y cortar el buen momento que atraviesa el tenista local.
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El camino de Varillas y Mejía a las semifinales
Juan Pablo Varillas ha ido elevando su nivel conforme avanzó el torneo. En sus dos primeros encuentros, superó en tres sets a Bruno Fernandez y a Luis Carlos Álvarez. En los cuartos de final mostró una de sus mejores versiones de la temporada al derrotar con autoridad al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 6-3 y 7-6 (4), resultado que confirmó el gran estado de forma con el que llegó desde Quito.
Nicolás Mejía, por su parte, también ha tenido un recorrido convincente. Debutó con una sólida victoria por 6-3 y 6-2 sobre el argentino Fermín Tenti. En los octavos de final protagonizó un exigente encuentro frente a Santiago Rodríguez, a quien derrotó por 7-6 (2), 6-7 (3) y 6-2. Finalmente, en los cuartos de final volvió a imponer condiciones al vencer al argentino Hernán Casanova por 6-3 y 6-2.
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