Familia alemana entrega al Perú 18 valiosas piezas incas y preincas

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú recibió el 10 de julio la devolución voluntaria de 18 piezas prehispánicas del Patrimonio Cultural de la Nación, entregadas por la familia alemana von Schak en un acto simbólico en la Embajada peruana en Alemania. Oswaldo Reátegui, compatriota peruano, acompañó a Agnes von Schak y Victoria Montenegro en la ceremonia de restitución de estos bienes culturales, que pertenecen a diversas culturas ancestrales del Perú.
Restitución de patrimonio: ceremonia y protagonistas
La entrega de las piezas tuvo lugar en la sala María Reiche de la Misión Diplomática peruana en Berlín. La familia von Schak, junto a Oswaldo Reátegui, manifestó el valor que otorgan a la recuperación de estos bienes, reconociendo la importancia de preservar el legado histórico del Perú. Como muestra de agradecimiento, la Embajada otorgó a los responsables un diploma de reconocimiento por su gesto generoso y desinteresado.
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Características de las piezas devueltas al Perú
El conjunto devuelto incluye botellas, cántaros, cuencos, aríbalos y vasos escultóricos de cerámica procedentes de las culturas Santa, Chancay, Tiahuanaco y Nasca. Además, el lote contiene alfileres y pinzas de metal de la cultura Inca, husos de madera y un peine de material orgánico representativo del estilo prehispánico de la Costa Central. Destacan también dos cuchillos de metal atribuibles al estilo de la Costa Norte, correspondientes al periodo Intermedio Tardío, entre los años 1000 y 1476 d.C.
Este acto de devolución fortalece los esfuerzos del Estado peruano en la protección y recuperación del patrimonio cultural, impulsando la cooperación internacional y la conciencia sobre la relevancia de estos objetos para la identidad y la memoria colectiva del país.
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Importancia de las culturas Tiahuanaco, Nasca e Inca en el patrimonio peruano
Las culturas Tiahuanaco, Nasca e Inca representan pilares fundamentales en la historia prehispánica del Perú. Tiahuanaco, originaria del altiplano andino, es reconocida por su cerámica policroma y su arquitectura monumental, así como por la elaboración de objetos de metal como alfileres y pinzas, similares a los devueltos en esta ocasión. La cultura Nasca, situada en la costa sur, se distingue por su cerámica de formas estilizadas y decoraciones policromas, además de sus famosos textiles y líneas geoglíficas. Los Incas, cuya capital estuvo en Cusco, consolidaron el mayor imperio precolombino de Sudamérica y destacaron tanto en la orfebrería como en el arte textil y la cerámica utilitaria y ceremonial, como los aríbalos y vasijas que integran este lote.
La diversidad de técnicas y materiales empleados por estas culturas evidencia la sofisticación artística y tecnológica alcanzada en los Andes. La presencia de piezas vinculadas a la Costa Central y Costa Norte subraya la amplitud geográfica y el intercambio cultural que caracterizó al antiguo Perú.
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Diplomacia y gestión cultural
La entrega de estos bienes culturales refuerza la cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la comunidad internacional en la defensa del patrimonio. La restitución voluntaria por parte de la familia von Schak constituye un precedente relevante y fomenta el compromiso de particulares y entidades con la repatriación de objetos patrimoniales.
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