Perú

Incendio forestal de grandes proporciones afecta zona cercana a Machu Picchu y consume 10 hectáreas de vegetación en Cusco

La emergencia en Santa Teresa ocurre en medio de una temporada crítica de incendios forestales en Cusco, donde otro siniestro provocó la muerte de un adulto mayor en el distrito de Yanatile

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Un incendio forestal de grandes proporciones afecta el distrito de Santa Teresa, en Cusco, una zona cercana a Machu Picchu. Brigadas y pobladores trabajan para controlar las llamas que consumen vegetación del cerro Chilcapata. Fuente: TV Perú Noticias

Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en el distrito de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, Cusco, una zona ubicada cerca del Santuario Histórico de Machu Picchu. El fuego inició durante la tarde del jueves 9 de julio en el cerro Chilcapata y avanzó durante varias horas debido a las condiciones secas del terreno y la presencia de fuertes vientos.

Las llamas consumieron parte de la vegetación del sector y generaron una densa humareda que alertó a los pobladores de la zona. Según reportes locales, el incendio avanzó hacia la parte alta del cerro, donde afectó arbustos, árboles y plantaciones de pino correspondientes a programas de reforestación desarrollados años atrás.

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El COEN-INDECI informó que el incendio permanece activo y que, hasta el momento, unas 10 hectáreas de vegetación resultaron afectadas. Brigadas de respuesta, autoridades locales y pobladores participan en las labores para controlar y extinguir el fuego en esta zona cercana a uno de los principales destinos turísticos del país.

Imagen dividida: a la izquierda, incendio nocturno con grandes llamas. A la derecha, vista panorámica de las ruinas de Machu Picchu y montañas
Una composición muestra un incendio forestal nocturno en Santa Teresa, Cusco, junto a una vista diurna del Santuario Histórico de Machu Picchu. (Composición Infobae Perú)

Fuego avanza en zona aledaña a Machu Picchu

El siniestro fue reportado desde la tarde del jueves 9 de julio en inmediaciones del cementerio del distrito de Santa Teresa, según informó TV Perú Noticias. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el fuego habría iniciado en ese sector y luego se desplazó hacia la parte superior del cerro, alejándose de las viviendas.

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La emergencia genera preocupación debido a que Santa Teresa es un distrito colindante con Machu Picchu y forma parte de la ruta amazónica de acceso hacia la maravilla mundial. Aunque las autoridades indicaron que las llamas no representaban una amenaza directa para las viviendas al momento de los reportes, la humareda afectó sectores cercanos y obligó a mantener vigilancia permanente.

El avance del incendio estuvo condicionado por la presencia de material vegetal seco, que facilitó la propagación del fuego. Además, los vientos registrados en la zona dificultaron las labores de control realizadas por los equipos de emergencia.

Fotografía dividida en dos vistas que muestra un gran incendio forestal en una ladera durante la noche, con llamas intensas y humo denso
Un incendio forestal de grandes proporciones en el cerro Chilcapata del distrito de Santa Teresa, Cusco, afecta diez hectáreas de vegetación durante la noche. (Composición Infobae Perú)

Policía, militares y pobladores se unen para controlar incendio forestal en Cusco

Personal de Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres, la Policía Nacional y miembros de la 33.ª Brigada de Infantería del Cuartel Militar Macamango se sumaron a las acciones de respuesta para controlar el incendio forestal.

Los equipos realizan trabajos de “cantoneo”, una técnica que consiste en remover la tierra para crear líneas de defensa que impidan que las llamas continúen avanzando hacia nuevas áreas. También utilizan herramientas como rastrillos y matafuegos para reducir los focos activos.

De acuerdo con la Agencia Andina, Alfonso Ugarte, responsable de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Teresa, explicó que se identificaron hasta tres puntos afectados por el fuego. Sin embargo, el acceso a algunas zonas resulta complicado debido a que se encuentran en áreas agrestes de la parte alta del cerro.

Las autoridades también solicitaron apoyo de los pobladores y recomendaron evitar cualquier práctica que pueda generar nuevos incendios, especialmente durante la temporada seca.

Primer fallecido por incendio forestal durante temporada seca

Mientras continúan los trabajos en Santa Teresa, otro incendio forestal dejó una víctima mortal en la región Cusco. El hecho ocurrió en el sector Torreblanca, en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, donde falleció Flavio Livano Tito, un adulto mayor de 72 años.

Varias personas, algunas con gorras de policía, de pie en un terreno oscuro con vegetación seca. Al fondo, se observan las luces de un poblado
Efectivos policiales y personal de apoyo trabajan en las labores de contención del incendio forestal en el sector de Yanatile, provincia de Calca, región Cusco, con un poblado iluminado al fondo. (Foto: Facebook / Municipalidad de Yanatile Oficial)

Según información de la Agencia Andina, el incendio comenzó el miércoles 8 de julio y afectó aproximadamente tres hectáreas de cultivos de café y cacao. Personal municipal, efectivos policiales, trabajadores de gestión de riesgo y pobladores participaron en las labores de control.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a evitar quemas agrícolas sin medidas de seguridad y reportar cualquier columna de humo para permitir una intervención rápida.

INDECI advierte condiciones favorables para nuevos incendios forestales

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un aviso sobre condiciones atmosféricas que podrían favorecer la aparición y propagación de incendios forestales en la sierra centro y sur del país.

Boletín informativo de INDECI sobre condiciones atmosféricas de incendios forestales. Incluye un mapa de Perú con zonas de riesgo y una tabla de departamentos
Un boletín del INDECI detalla las condiciones atmosféricas que propician incendios forestales en la sierra centro y sur de Perú, entre el 10 y el 14 de julio de 2026. (COEN Indeci)

El organismo señaló que entre el viernes 10 y el martes 14 de julio se presentarían escenarios de moderada a extrema intensidad debido a la falta de precipitaciones, la disminución de humedad y el incremento de temperaturas durante el día.

Cusco figura entre las regiones bajo vigilancia junto con Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Ica, Puno y Tacna. Las autoridades recomendaron evitar quemas de pastizales o residuos agrícolas y comunicar de inmediato cualquier emergencia relacionada con fuego en zonas rurales.

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