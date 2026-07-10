Migraciones resalta “fiebre de Haaland” en Perú: Más de 3 mil ciudadanos noruegos ingresaron al país en lo que va del 2026

Más de 3 mil ciudadanos noruegos ingresaron al Perú en lo que va del 2026.

Pocos nombres logran movilizar a un país tan lejos de casa como el de Erling Haaland. En lo que va de 2026, más de 3.000 ciudadanos noruegos ingresaron al Perú, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La institución atribuye este movimiento a una “fiebre” por el jugador que trasciende la cancha y se refleja en el turismo, la cultura y hasta en los registros civiles peruanos.

Un récord de noruegos en suelo peruano

La presencia de turistas noruegos en territorio nacional alcanza cifras que no se registraban en años previos. La Superintendencia Nacional de Migraciones informó a El Comercio que se contabilizaron 3.006 ingresos y 2.822 salidas de ciudadanos noruegos a través de los diferentes puestos de control migratorio en lo que va de 2026. El flujo migratorio es constante y, desde enero de 2023, se han registrado 30.735 movimientos migratorios entre ingresos y salidas de noruegos.

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Actualmente, 489 ciudadanos noruegos cuentan con una calidad migratoria vigente en el Perú. De ese total, 33 ostentan residencia, mientras que el resto figura como turistas. La distribución de género se mantiene equilibrada: 244 hombres (49,9 %) y 245 mujeres (50,1 %), detalló la institución.

La normativa peruana exige que todos los extranjeros cumplan los requisitos legales y presenten la documentación correspondiente al ingresar al país. “La entidad reafirma su compromiso de facilitar un tránsito internacional seguro y ordenado mediante un control migratorio eficiente, que contribuya a la seguridad nacional y al fortalecimiento del turismo y la movilidad internacional”, señaló la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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El futbolista noruego Erling Haaland sonríe mientras posa con un colorido chuyo peruano en una calle con arquitectura colonial y una iglesia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haaland, de la cancha al DNI

La influencia de Erling Haaland no se limita a la afluencia de turistas. El efecto del delantero noruego, figura del Mundial 2026, se ve también en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Según datos de la entidad, 593 recién nacidos peruanos llevan el apellido Haaland como nombre de pila. La cifra, confirmada por el vocero Iván Torres en diálogo con Buenos días Perú, incluye diferentes variantes: “La más completa, Erling Braut Haaland, la portan cuatro peruanos. Con Erling Haaland, hay 91 inscritos. Y solo Haaland, a secas, aparece en los documentos de identidad de 468 ciudadanos”.

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La mayoría de estos registros se concentra en las semanas posteriores al inicio del torneo, cuando Erling Haaland se consolidó como el goleador del certamen tras eliminar a Brasil con dos goles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El fenómeno de nombrar a los hijos con apellidos de futbolistas no es nuevo en Perú. Según datos de RENIEC, 3.402 personas llevan el nombre Messi, superando a los registros de otros países. En Argentina, país natal de Lionel Messi, la ley prohíbe el uso de apellidos como nombres propios, por lo que solo 11 argentinos tienen ese registro.

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“El RENIEC no puede impedir que los padres inscriban a sus hijos con nombres que provengan de apellidos de futbolistas, apodos o incluso términos comunes. Algunas veces pueden ser un poco llamativos, famosos”, explicó Iván Torres ante las cámaras de Panamericana.

La tendencia se amplía con otros ídolos de la actualidad. Endrick, Lamine Yamal, Gavi, Mohamed Salah, Kylian Mbappé y Harry Kane también suman decenas o miles de inscripciones en el padrón nacional.