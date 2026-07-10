Chofer es asesinado, pero antes de morir arrolló a los sicarios en Carabayllo: víctima recibía amenazas de extorsión

Este video es un reportaje en vivo de un noticiero sobre un incidente en Carabayllo. Muestra el exterior e interior de una miniván blanca con una matrícula BLY-088. Se observa un orificio de bala en el parabrisas delantero del vehículo y daños en su parachoques frontal. Las imágenes también incluyen tomas nocturnas de la escena donde personal trabaja alrededor de la miniván. El contenido informa sobre el asesinato de un chofer de colectivo.

El sicariato volvió a golpear al sector transporte. Fritzon Quispe Ramos, conductor de una miniván de transporte informal de la empresa Nueva Jerusalén, fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual entre los distritos de Puente Piedra y Carabayllo. La familia confirmó que la víctima venía siendo extorsionada desde hacía varios meses.

El ataque ocurrió en la avenida Lima, en la zona conocida como Pista Hermosa, en el distrito limeño de Carabayllo. Según información preliminar de la Policía Nacional, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra el conductor.

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Quispe Ramos, de 32 años, recibió al menos dos impactos de bala. Sus compañeros de ruta acudieron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron aún con vida al hospital de Puente Piedra; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Sicarios habrían seguido a la víctima

En Perú, una camioneta con daños en la carrocería y la imagen de un hombre con la cabeza vendada custodiado por la policía ilustran el suceso donde un sicario fue atropellado y su víctima de extorsión murió baleada. (Infobae)

Las primeras diligencias apuntan a que el atentado fue planificado. De acuerdo con la información policial, los atacantes habrían seguido durante varios minutos la miniván antes de ejecutar el crimen, aprovechando que el conductor se encontraba realizando su recorrido habitual.

El vehículo presentaba varios impactos de bala en la puerta del conductor y en el parabrisas, evidenciando que los disparos fueron dirigidos directamente contra la víctima.

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Tras el ataque ocurrió un hecho que permitió avanzar rápidamente en las investigaciones. Según la Policía, una unidad que acompañaba al conductor embistió la motocicleta utilizada por los sicarios, provocando que uno de ellos resultara herido.

Los delincuentes abandonaron la motocicleta y escaparon a pie, mientras agentes policiales iniciaban un operativo en la zona.

Tres detenidos por el crimen

Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y otras diligencias realizadas por los agentes de la Depincri de Carabayllo, la Policía logró intervenir a tres personas que permanecen detenidas mientras se determina su participación en el homicidio.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer el grado de responsabilidad de los intervenidos y esclarecer cómo se planificó el ataque.

Familia confirma que era extorsionado

Los familiares de Quispe Ramos confirmaron que el conductor venía siendo víctima de amenazas y extorsiones desde hacía varios meses. No obstante, evitaron revelar el monto que debía entregar periódicamente a los delincuentes por temor a represalias.

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Compañeros de la víctima también señalaron que todos los conductores de esta ruta eran obligados a pagar cupos para poder trabajar.

Según relataron, las amenazas contra el gremio no son recientes. Hace algunos años, la vivienda de uno de sus dirigentes fue atacada a balazos para obligarlos a acceder al pago de las extorsiones.

Desde entonces, afirmaron, los conductores entregaban el dinero exigido por la organización criminal con la esperanza de evitar atentados.

“Todos pagábamos. No entendemos por qué lo mataron a él”, indicaron algunos transportistas, quienes prefirieron mantener su identidad en reserva por miedo a nuevos ataques.

Nuevo crimen contra transportistas

El asesinato de Quispe Ramos se suma a la ola de violencia que afecta al transporte público e informal en Lima Norte. Apenas días atrás, otro conductor de la empresa Translima fue asesinado en circunstancias similares, en un caso que también es investigado por un presunto cobro de cupos.

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Este nuevo homicidio vuelve a poner en evidencia el avance de las organizaciones dedicadas a la extorsión contra transportistas, quienes, pese a pagar las sumas exigidas por los delincuentes, continúan siendo víctimas de amenazas y ataques armados.

La investigación permanece a cargo de la Depincri de Carabayllo, que busca determinar si el crimen fue ordenado por una banda de extorsionadores que opera en la zona y establecer la participación de los detenidos en el asesinato del conductor.