Corte de luz en Lima y Callao, 11 de julio: lista de zonas y distritos afectados por suspensión del servicio de Pluz

La empresa Pluz informó que este sábado 11 de julio de 2026 realizará nuevos cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La suspensión temporal del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la infraestructura eléctrica, con el propósito de mejorar la calidad, continuidad y seguridad del suministro.
De acuerdo con el cronograma oficial, las interrupciones se desarrollarán en diferentes horarios y afectarán zonas de Ancón, Santa Rosa, Callao y Lima Cercado. Los trabajos comprenderán asentamientos humanos, urbanizaciones, asociaciones de vivienda, avenidas, calles y otros sectores residenciales.
¿Qué distritos tendrán corte de luz este sábado 11 de julio?
Ancón y Santa Rosa
Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
El corte programado comprenderá la Garita de Control de Ancón (kilómetro 42), la Asociación de Familias Pampas de Ancón (manzana 1), el Programa de Vivienda Las Codornices (manzana A), la cuadra 40 de la avenida Panamericana Norte, la Asociación Margen Izquierda de la Carretera Panamericana Norte (manzana J) y la Asociación de Pequeños Productores Pecuarios (manzana J2).
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Callao
Primer corteHorario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
La suspensión del servicio afectará el asentamiento humano Piedra Liza (manzanas A, B, C, D, E, F y G); el Programa de Vivienda Las Magnolias (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L); la Asociación de Comerciantes 10 de Febrero (manzana A1); el Programa de Vivienda Jardines del Encanto (manzanas A, B y C); el Programa de Vivienda Praderas de Oquendo (manzanas A, B, C y J); el Programa de Vivienda Costa Azul de Oquendo (manzanas B, C, D, E, I y J); y el asentamiento humano Comité de Gestión La Calichera (manzana A3).
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Lima Cercado
Horario: 12:00 a. m. a 3:00 a. m.
El corte de energía se realizará en el sector comprendido entre la avenida Abancay y el jirón Miroquesada, donde se ejecutarán labores técnicas de mantenimiento de la red eléctrica.
Callao
Segundo corteHorario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
En un segundo operativo, la suspensión alcanzará la urbanización San Fernando (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y M); el asentamiento humano Pasaje Baquijano (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K); la urbanización Los Pilares Azules (manzanas A, B, B Prima, B1, C, D, E, E1, F, G, G Prima, I, J, J Prima, J1, K y L); la urbanización Juan Pablo II (manzanas B, C, D, E, F, G y H); la Cooperativa de Vivienda Ciudad del Pescador (manzanas A, B, C, C1, D, E, G e I); la urbanización 10 de Junio (manzanas A, C y H); y la Cooperativa Trabajadores Unidos (manzanas A, B y J).
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¿Por qué se realizan estos cortes de luz?
Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica. Las labores incluyen inspecciones técnicas, renovación de equipos, reemplazo de componentes y mejoras en las redes de distribución, con el objetivo de reducir el riesgo de averías inesperadas y ofrecer un servicio más seguro, estable y continuo para los usuarios.
La empresa indicó que estos trabajos se programan con anticipación para que la población pueda organizar sus actividades y tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
- Desconectar televisores, computadoras, electrodomésticos y demás equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
- Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos por más tiempo y evitar pérdidas.
- Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos que puedan ser necesarios durante la interrupción.
- Tener a la mano linternas o luces de emergencia y evitar el uso de velas, ya que representan un riesgo de incendios y accidentes.
- Evitar utilizar ascensores durante el horario programado del corte eléctrico.
- Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos conectados a la energía eléctrica, coordinar previamente medidas alternativas para garantizar su funcionamiento durante la suspensión del servicio.
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