Cantante cusqueña Dayan Flor compite por el título de mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2016

Dayan Flor celebra su nominación como mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2026, llevando la música folclórica peruana a un escenario internacional.

La cantante peruana Dayan Flor fue prenominada en la categoría ‘Mejor vocalista’ en los InterContinental Music Awards (ICMA) 2026, un certamen internacional con sede en Los Ángeles que reconoce a intérpretes consolidados y nuevos talentos de todo el mundo. El anuncio, realizado por la organización del evento, generó entusiasmo en la comunidad musical peruana, que celebra la presencia de su representante en una de las competencias más exigentes de la edición.

La artista, nacida en Cusco y radicada en Juliaca, competirá con su interpretación de “Porquería”, una composición del reconocido autor Juan García García. La canción, que fusiona elementos del folclore andino con una propuesta vocal contemporánea, le permitió a Dayan Flor posicionarse entre los finalistas de la categoría, donde se enfrentará a intérpretes de países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, India, España, Francia, Alemania, Australia, Japón y República Dominicana.

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A través de sus redes sociales, la cantante celebró la noticia y compartió su alegría con seguidores y colegas. “Con mucha gratitud comparto que esta producción, titulada ‘Porquería’, ha sido seleccionada como Finalista Oficial en los @intercontinentalmusicawards 2026 (Los Ángeles, EE. UU.) en la categoría Best Vocalist”, escribió Dayan Flor. El mensaje estuvo acompañado de palabras de agradecimiento al compositor de la obra: “Un agradecimiento profundo al maestro Juan García García por su autoría e inspiración en esta pieza musical. Este logro internacional también le pertenece. Gracias a la organización por este reconocimiento y a todos ustedes por acompañar mi camino artístico”.

La reacción del público no se hizo esperar. En las publicaciones de la artista, se multiplicaron los mensajes de apoyo y felicitación. Comentarios como “¡Felicitaciones!”, “Enhorabuena, Dayan”, y “Que nuestro arte siga uniendo culturas” reflejaron el orgullo de la audiencia peruana por la presencia de su representante en un escenario global.

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La cantante cusqueña compite con “Porquería”, una obra escrita por Juan García García, y agradece el respaldo de sus seguidores tras el reconocimiento global.

¿Cuándo se realizará el InterContinental Music Awards?

La edición 2026 de los InterContinental Music Awards reunirá a artistas de distintos continentes en una competencia marcada por la diversidad de estilos y voces. La categoría ‘Mejor vocalista’ es considerada una de las más competitivas del certamen, debido a la variedad de géneros y la calidad de los intérpretes seleccionados. Según la organización, la premiación se realizará el próximo 23 de agosto en una ceremonia virtual que contará con la conducción de Shahid Mohseni y Merry M. Pour.

Dayan Flor no solo destaca por su nominación internacional, sino también por su trayectoria ascendente dentro de la música folclórica. Recientemente, la cantante hizo historia al convertirse en la primera intérprete de música andina en integrar la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy), un reconocimiento que refuerza su consolidación como una de las figuras más prometedoras del género. Su trabajo se caracteriza por la defensa de las raíces culturales, la promoción de la identidad andina y la exploración de sonidos contemporáneos.

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El tema “Porquería”, con el que compite en los ICMA, resalta por la potencia interpretativa de Dayan Flor y la sensibilidad lírica del compositor Juan García García. La producción fusiona instrumentos tradicionales con arreglos modernos y ha sido elogiada por su originalidad y profundidad emocional. Este enfoque ha permitido que la propuesta artística de la cantante trascienda fronteras y conecte con públicos de diferentes latitudes.

La prenominación de Dayan Flor en los InterContinental Music Awards representa una oportunidad para visibilizar la música peruana y el talento femenino en escenarios internacionales. La organización del evento remarcó que la edición de 2026 busca reconocer a los artistas que mejor representan la diversidad y riqueza sonora de cada continente.

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La presencia de Dayan Flor en los InterContinental Music Awards 2026 marca un hito para la música peruana y consolida su carrera como una de las voces más representativas de la escena actual. La comunidad artística y el público esperan con interés el desarrollo de la premiación que daja al Perú en alto.

La intérprete peruana destaca la importancia de representar al país en un certamen que reúne a artistas de América, Europa, Asia y Oceanía.