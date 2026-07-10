Perú

Capturan a dos sospechosos de integrar banda criminal dedicada al robo de celulares en Villa El Salvador

Los investigados presuntamente utilizaban una mototaxi para cometer los asaltos, interceptando a transeúntes durante la noche y huyendo de inmediato tras el hurto

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La intervención fue posible gracias a la identificación realizada por la última víctima, lo que permitió recuperar el celular sustraído durante el operativo (Créditos: Latina)

Dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Lechuceros de Villa Salvaje fueron capturados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), acusados de dedicarse al robo de teléfonos celulares en los alrededores del boulevard de Villa El Salvador. La intervención se produjo luego de que su más reciente agraviado los identificara plenamente, lo que permitió a los efectivos del Escuadrón Verde ejecutar el operativo y recuperar el equipo sustraído.

Los detenidos fueron identificados como Paolo Alexander Enríquez Álvarez, conocido como Cacharrón, y Juan Leónidas Delgado Martínez, alias Scrich. Ambos quedaron a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, donde continuarán las diligencias correspondientes para esclarecer su presunta participación en otros hechos delictivos.

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De acuerdo con la investigación policial, el grupo delictivo utilizaba una mototaxi para desplazarse por distintos sectores del distrito durante la noche. Según las autoridades, elegían a personas que transitaban por la vía pública, uno de los sospechosos descendía de la unidad para arrebatar el teléfono móvil y, de inmediato, abordaba nuevamente el vehículo para escapar del lugar junto con su cómplice.

La identificación realizada por la última víctima fue clave para el operativo, que permitió detener a los sospechosos y recuperar el teléfono sustraído - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La identificación realizada por la última víctima fue clave para el operativo, que permitió detener a los sospechosos y recuperar el teléfono sustraído - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El coronel Carlos Fredy Alcántara Obregón explicó la modalidad empleada por los investigados. “Esta banda criminal, en la mototaxi ubicaban a la persona que le iban a robar el celular. Uno bajaba, le arranchaban el celular, se subían a la mototaxi y se daban a la fuga”, detalló el oficial ante las cámaras de Latina Televisión.

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La captura ocurrió tras la denuncia de la última víctima, quien logró reconocer a los presuntos responsables. Esa identificación permitió que el personal policial los ubicara e interviniera cuando aún se encontraban en posesión del equipo reportado como robado. Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el dispositivo y lo incorporaron como parte de las evidencias del caso.

Imágenes registradas durante la intervención muestran el momento en que uno de los implicados negó haber cometido algún delito e incluso aseguró que era la primera vez que era intervenido por la Policía. Sin embargo, los efectivos insistieron en que existían elementos suficientes para vincularlo con el hecho investigado, mientras continuaban con las diligencias en la vía pública.

Desarticulan a presunta banda criminal que robaba celulares en Villa El Salvador - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Desarticulan a presunta banda criminal que robaba celulares en Villa El Salvador - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El operativo estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde, unidad especializada que desarrolla acciones de inteligencia y patrullaje para combatir la delincuencia en distintos puntos de Lima Metropolitana. Tras concluir las primeras actuaciones, los sospechosos fueron trasladados a la sede de la Depincri de Villa El Salvador para las investigaciones de ley.

La Policía continuará con las indagaciones para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros robos cometidos bajo la misma modalidad en esa jurisdicción. Asimismo, las autoridades exhortaron a las personas que hayan sido víctimas de hechos similares a presentar la denuncia correspondiente, con el fin de contribuir al avance de las pesquisas y establecer la posible responsabilidad de los intervenidos en otros casos registrados en el distrito.

Robo de celulares en Perú

De acuerdo con cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), durante 2025 las empresas operadoras registraron 1 462 487 reportes de celulares robados, lo que representa una disminución del 6,8 % en comparación con el año anterior. La información fue obtenida a partir del análisis del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

El reporte también revela que los robos de teléfonos móviles no se producen de manera homogénea durante la jornada. La mayor incidencia se concentra a las 10:00 a. m., horario en el que se reporta un promedio de 287 equipos sustraídos, la cifra más alta del día y un patrón que, según el organismo, se mantiene de forma recurrente.

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