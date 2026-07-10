Lideresas que cambiaron el rumbo de América Latina: De Michelle Bachelet a Claudia Sheinbaum y ahora Keiko Fujimori

Este segmento de noticias del programa 'Primera Hora' muestra archivos periodísticos donde distintas mujeres ejercen la presidencia en países de América Latina. Se observa a Violeta Barrios de Nicaragua en un podio, a otras líderes políticas dando discursos, y a Claudia Sheinbaum caminando entre una multitud.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa del Perú y es la primera mujer elegida para ocupar ese cargo en la historia del país. Su nombramiento, oficializado por el Jurado Nacional de Elecciones, la sitúa como la novena mandataria de América Latina que accede al poder a través de elecciones, un hecho destacado por expertos. Está previsto que reciba sus credenciales el 15 de julio y asuma oficialmente el mando el 28 de este mes, en una ceremonia que marcará el inicio de un nuevo ciclo político para la nación sudamericana.

La dirigente de Fuerza Popular alcanzó la presidencia en su cuarto intento, luego de más de una década de aspiraciones presidenciales y tras haber disputado varias segundas vueltas sin éxito. Tras confirmarse su victoria, Fujimori declaró: “Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, en una declaración recogida por Reuters. Su triunfo representa un punto de inflexión en la política local y la incorpora a un grupo reducido de liderazgos femeninos en la región.

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Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino de Keiko Fujimori y las presidentas electas en América Latina

La proclamación de Fujimori marca un hito en la política peruana y la suma a una lista breve de mujeres que han alcanzado la presidencia por la vía electoral en la región. Antes de ella solo ocho mujeres habían logrado ese objetivo en América Latina, lo que refleja el lento avance de la representación femenina en los más altos cargos políticos.

La historia de las mujeres presidentas en América Latina comenzó en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones en Nicaragua y se convirtió en la primera mandataria elegida de la región. Barrios de Chamorro, periodista de profesión, integró la Unión Nacional Opositora y obtuvo el 54% de los votos, enfrentando al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Durante su mandato impulsó un plan de austeridad fiscal y privatizó empresas estatales, mientras negociaba la preservación de algunos logros de la revolución sandinista.

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Valparaíso (Chile). La presidenta chilena Michelle Bachelet sonríe tras recibir la banda presidencial. Archivo EFE/Cézaro De Luca

Otros ejemplos de liderazgos femeninos en la región

En Panamá, la primera presidenta electa fue Mireya Moscoso, quien asumió en 1999 y gobernó hasta 2004. Moscoso refundó el partido panameñista bajo el nombre de Partido Arnulfista para recuperar el legado de su esposo, Arnulfo Arias Madrid, y su administración coincidió con la entrega del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos. Moscoso prometió mejorar la educación, la salud y la vivienda para los sectores más vulnerables.

En Chile, Michelle Bachelet fue elegida presidenta en 2006 con el Partido Socialista, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país y la segunda en la región en ser reelegida por voto popular. Su primera gestión estuvo enfocada en reformas educativas y tributarias. Posteriormente, dirigió la agencia ONU Mujeres y, en 2014, volvió a la presidencia por un nuevo periodo que concluyó en 2018.

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El gobierno de Chile lanzó la campaña oficial de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Cristina Fernández, Laura Chinchilla y Dilma Rousseff: nuevos perfiles en Argentina, Costa Rica y Brasil

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la primera presidenta electa en 2007 tras haber ocupado cargos legislativos y el rol de primera dama. Ganó en primera vuelta con el 45% de los votos y fue reelecta, terminando su segundo mandato en 2015. Entre las políticas de su gobierno figuran la asignación universal por hijo, la expansión del gasto en educación y la sanción del matrimonio igualitario. En 2022, Fernández de Kirchner fue condenada por delitos de corrupción.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a las puertas de su residencia, donde actualmente permanece bajo arresto domiciliario, el día de una vista en el juicio por corrupción "Causa Cuadernos", tras ser citada a declarar tras el rechazo de las peticiones de la defensa que buscaban anular el proceso, en Buenos Aires, Argentina, 17 de marzo de 2026. Foto de archivo. REUTERS/Martin Cossarini

En Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda alcanzó la presidencia en 2010 tras una trayectoria en la administración pública. Ganó con el 47% de los votos y gobernó cuatro años, enfocándose en la seguridad pública y la reforma institucional. Además de su labor nacional, trabajó como consultora en temas de seguridad para organismos internacionales en América Latina y África.

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Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, fue la primera mujer en presidir Brasil. Inició su primer mandato en 2011 y fue reelegida en 2014. El Senado la destituyó en 2016 por supuestas irregularidades presupuestarias, luego de acusaciones sobre maniobras contables y emisión de decretos sin autorización del Congreso.

FILE PHOTO: Uruguay's President Jose Mujica looks at Brazil's President Dilma Rousseff during a media statement after a meeting of the presidents at the Special MERCOSUR Summit at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, July 31, 2012. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo

Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum: el avance femenino reciente en Honduras y México

En Honduras, Xiomara Castro fue elegida presidenta en 2021 y asumió funciones en 2022, respaldada por el partido Libertad y Refundación. Más de 1,7 millones de votantes la apoyaron, la cifra más alta registrada en el país. Su campaña se centró en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres, en un contexto marcado por altos índices de violencia de género. Su periodo concluyó en enero de este año.

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La presidenta electa más reciente de la región antes de Keiko Fujimori es Claudia Sheinbaum, quien asumió el gobierno de México el 1 de octubre de 2024. El Congreso mexicano la declaró persona no grata en noviembre de 2025 tras un incidente diplomático relacionado con el asilo otorgado a una exfuncionaria peruana. A pesar del conflicto, su llegada al cargo se inscribe en la tendencia de crecimiento de la presencia femenina en la política latinoamericana.

La asunción de Fujimori y el futuro político del Perú

La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa fue oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones el viernes más reciente. La líder de Fuerza Popular recibirá sus credenciales el miércoles 15 de julio y asumirá funciones el 28 del mismo mes. El acto marcará el inicio formal de su gestión, tras una campaña en la que el país mostró una fuerte polarización.

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El acceso de Fujimori a la presidencia implica la apertura de una nueva etapa política en el Perú, con expectativas sobre la dirección que tomará el país bajo su liderazgo. La nueva mandataria afronta el reto de gobernar en un escenario de división y alta exigencia ciudadana, con la mirada puesta en los desafíos sociales, económicos y políticos que enfrenta la nación.