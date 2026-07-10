Se hacían pasar por policías para robar a familias en plena carretera: cuatro detenidos en Puno tras operativo en cochera

La intervención fue posible gracias a la identificación realizada por la última víctima, lo que permitió recuperar el celular sustraído durante el operativo (Créditos: Latina)

Cuatro sospechosos fueron detenidos durante un operativo ejecutado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Juliaca, quienes intervinieron una cochera donde fueron hallados vehículos y diversos bienes presuntamente vinculados a una organización dedicada al robo de familias en carreteras de la región Puno.

Según información de Latina Televisión, la diligencia se realizó en el sector de Jasana Central, distrito de Taraco, y permitió recuperar dos camionetas, un montacarga, dos motocicletas, bicicletas, teléfonos celulares y tablets. Los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La acción policial se concretó luego de la denuncia presentada por una familia que, apenas 24 horas antes, aseguró haber sido víctima de un violento asalto mientras se desplazaba por una carretera. De acuerdo con la información obtenida durante las pesquisas, los presuntos delincuentes se habrían hecho pasar por efectivos policiales para interceptar el vehículo en el que viajaban las víctimas. Una vez detenida la unidad, los habrían amenazado con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias y apoderarse de la camioneta.

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Capturan a sospechosos durante un operativo en Taraco por su presunta vinculación con una banda dedicada al robo de familias en carreteras de Puno - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El testimonio de los agraviados da cuenta de los momentos de tensión que vivieron durante el ataque. Según relataron, los sujetos les apuntaron con armas y no les permitieron retirar ninguno de sus objetos personales antes de llevarse el vehículo. Entre los bienes sustraídos figuraban seis teléfonos celulares pertenecientes a integrantes de la familia. La víctima señaló que, pese a suplicar para evitar una agresión, los atacantes continuaron con el atraco y escaparon con la unidad.

Tras recibir la denuncia, los investigadores iniciaron las diligencias para ubicar el vehículo robado. Las labores permitieron rastrear la camioneta mediante el sistema de posicionamiento global (GPS), herramienta que condujo a los agentes hasta una cochera ubicada en el sector de Jasana Central. En ese inmueble se desarrolló la intervención que culminó con la recuperación de varios vehículos y otros objetos cuya procedencia es materia de investigación.

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Durante el operativo fueron intervenidos Abdón Sucasaca, Rubí Sucasaca, Wilber Sucasaca y Eufrasia Esquivel. Según la Policía, tres de los sospechosos mantienen vínculo familiar entre sí. Uno de los detenidos rechazó las acusaciones durante la intervención y aseguró que desconocía el origen de la camioneta hallada en el predio. Además, sostuvo que la unidad había sido dejada por su hermano, identificado como Alex Juárez, por lo que negó cualquier participación en el presunto hecho delictivo.

Bienes incautados serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y establecer si están vinculados con otros robos registrados en la región - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Como resultado de la diligencia, los agentes recuperaron dos camionetas, un montacarga, dos motocicletas lineales, bicicletas, teléfonos celulares y tablets. Todo el material incautado quedó bajo custodia de las autoridades para las pericias correspondientes, mientras se verifica su procedencia y se determina si está relacionado con otras denuncias registradas en la zona.

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Los cuatro intervenidos fueron trasladados a las dependencias correspondientes y puestos a disposición de la Fiscalía, entidad que continuará con las investigaciones para establecer su presunta responsabilidad. En tanto, las autoridades mantienen las diligencias para determinar si los sospechosos estarían vinculados a otros robos cometidos bajo la misma modalidad en carreteras de la región Puno.