Curso de Excel gratis: conoce el link de la inscripción y el horario

Los participantes que culminen satisfactoriamente el curso recibirán una constancia gratuita que acreditará su participación - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Jesús María anunció, a través de una publicación en sus redes sociales, sobre el inicio de un curso gratuito de Excel, dirigido a vecinos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre esta herramienta informática y aplicarla en el ámbito profesional, laboral o en el desarrollo de sus negocios. Las sesiones comenzarán el próximo 20 de julio y se impartirán bajo la modalidad virtual.

De acuerdo con la convocatoria, el programa busca brindar a los participantes las competencias necesarias para utilizar las principales funciones de esta plataforma, ampliamente empleada en oficinas, empresas y emprendimientos. La capacitación está abierta a quienes deseen mejorar sus habilidades digitales y ampliar sus oportunidades en distintos espacios de trabajo.

PUBLICIDAD

Las clases se desarrollarán los lunes y miércoles, en el horario de 7:00 p. m. a 8:45 p. m., durante un periodo de tres meses. La comuna precisó que la enseñanza será completamente virtual, lo que permitirá a los inscritos acceder al contenido desde cualquier lugar con conexión a internet.

Los participantes que culminen satisfactoriamente el curso recibirán una constancia gratuita que acreditará su participación - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

Asimismo, la municipalidad informó que, al concluir satisfactoriamente la capacitación, cada participante recibirá una constancia totalmente gratuita, documento que acreditará su asistencia al programa formativo.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas mediante un formulario virtual, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/AWEx9zL2smYTiByUA. A través de este mecanismo, los vecinos podrán completar su registro para asegurar su participación en esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de Jesús María, que busca acercar oportunidades de capacitación gratuita a la comunidad y fortalecer el aprendizaje de herramientas digitales de uso frecuente en diferentes actividades.

PUBLICIDAD

Como parte del proceso de registro, la entidad exhortó a los interesados a consignar correctamente su dirección de correo electrónico, ya que este dato será fundamental para recibir la información relacionada con el desarrollo del curso.

La Municipalidad de Jesús María iniciará un curso gratuito y virtual de Excel desde el próximo 20 de julio - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante estudiar Excel?

Permite organizar, analizar y presentar información de manera clara, lo que facilita la toma de decisiones en ámbitos académicos, laborales y personales.

Es una de las herramientas más solicitadas por las empresas, por lo que dominarla incrementa las oportunidades de empleo y mejora el perfil profesional.

Automatiza cálculos mediante fórmulas y funciones, reduciendo el tiempo invertido en tareas repetitivas y minimizando errores.

Facilita la elaboración de presupuestos, control de gastos, inventarios, cronogramas y reportes, tanto para negocios como para el manejo de las finanzas personales.

Ayuda a interpretar grandes volúmenes de datos mediante tablas dinámicas, filtros y gráficos, lo que permite identificar tendencias y patrones con mayor rapidez.

Favorece la productividad al simplificar procesos administrativos, contables, financieros y logísticos en diferentes sectores.

Es una habilidad útil para estudiantes, emprendedores, trabajadores y profesionales de cualquier especialidad, ya que su aplicación es transversal.

Constituye una base para aprender herramientas más avanzadas de análisis de datos, inteligencia de negocios y automatización de procesos, ampliando las posibilidades de desarrollo profesional y adaptación a las exigencias del mercado laboral.

Facilita la elaboración de informes con información precisa y ordenada, mejora la gestión del tiempo al optimizar tareas cotidianas, permite administrar bases de datos de manera eficiente y fortalece las competencias digitales requeridas en un mercado laboral cada vez más competitivo.