El Nejmeh SC abre sus puertas a Alexander Succar y lo aproxima al seleccionado de Líbano: “Bienvenido a tu país”

Tras dos pasos previos por el fútbol internacional, el delantero de 30 años emigra nuevamente fuera de la Liga 1. Su llegada al Líbano allana el camino para representar a la selección árabe, una meta que quedó pendiente en 2023 debido al conflicto en la región

Alexander Succar se une a las filas del Nejmeh SC de Líbano.

Alexander Succar ha sido oficializado como nuevo futbolista del Nejmeh SC de Líbano. El deportista peruano —cuenta con nacionalidad libanesa— había firmado a inicios de año para integrar las filas de UTC de Cajamarca, pero ha firmado la desvinculación con ‘el gavilánpara mudarse al continente asiático y así acercarse al seleccionado libanés.

Por medio de sus redes sociales, el club que marcha en la segunda casilla de la Premier League Lebanese celebró la incorporación de su nuevo ariete. “Regalo de noche del CEO del club Rami Betar, en los últimos minutos del mercado de transferencias. Bienvenido Alex a tu país, Líbano. Esperando tu llegada. Nuestra gran multitud lista para una sensacional bienvenida como siempre”, se lee en la publicación.

El conjunto de Beirut también compartió un compilado de las mejores acciones del jugador. “La bomba de transferencia de invierno. Alexander Succar es nuestro nuevo ‘9’”, agregó la publicación en redes sociales. Conviene mencionar que el Nejmeh SC se convierte en el tercer cuadro extranjero en que militará Succar, pues antes había incursionado en el Sion FC de Suiza y el Huachipato de Chile.

Alexander Succar no jugó un solo partido con UTC.

El atacante peruano tendrá como aliado en el equipo libanés a Juan Lucumí, futbolista de 26 años que destacó la última campaña en Ayacucho FC. Al ser ambos hispanohablantes, se espera que el idioma sea el puente para forjar una sociedad ofensiva clave dentro de la estructura del Nejmeh SC.

Nueva oportunidad en la selección de Líbano

En octubre de 2023, Alexander Succar cumplió con los trámites de nacionalización para ser elegible en la selección de Líbano. Sin embargo, la positiva noticia para el jugador coincidió con el condenable ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre. Ante esta tesitura, Universitario de Deportes, su entonces club, decidió no cederlo a los ‘cedrospor cuestiones de seguridad.

Cabe destacar que Líbano limita por el norte con el Estado hebreo y en su territorio está instalada la agrupación terrorista Hezbolá, enemigo de Israel. Por lo tanto, el jugador no pudo defender la camiseta del conjunto que hasta ahora tiene a cargo el montenegrino Miodrag Radulović.

Universitario recibió el documento de la convocatoria de Alexander Succar a la selección de Líbano.

De momento, la contratación del Nejmeh SC abre las puertas de par en par para que el jugador pueda representar al conjunto asiático. La proximidad es un elemento que será bien recibido por el comando técnico de Radulović y su presencia en la liga local también aunará a que el deportista integre la próxima convocatoria.

La trayectoria de Alexander Succar

A lo largo de su carrera, Alexander Succar defendió diversas camisetas en el torneo peruano, como las de Cienciano, Universidad San Martín y Universitario de Deportes. También tuvo experiencias internacionales en el Sion de Suiza y el Huachipato de Chile antes de su reciente llegada al Nejmeh SC del Líbano.

Su mejor registro goleador ocurrió en la temporada 2017 con la Universidad San Martín. Durante ese año, el atacante anotó 15 goles en 33 partidos, una cifra que le permitió consolidarse como uno de los máximos artilleros del campeonato local y despertar el interés de clubes extranjeros.

El delantero peruano, de 28 años, pasó por las divisiones inferiores de la 'bicolor'. Al día de hoy no ha jugado oficialmente por la selección absoluta. | Video: Movistar Deportes

Respecto a su paso por la selección, Alexander integró las categorías menores de Perú. Destacó especialmente en el Sudamericano U20 de 2015, donde marcó 4 goles. En la selección mayor, recibió convocatorias durante la era de Ricardo Gareca y llegó a disputar tres partidos amistosos, pero no tuvo minutos en encuentros oficiales, lo que facilitó su posterior nacionalización libanesa.

Las 'wankas' se medirán con las 'moli' y buscarán celebrar su segundo triunfo que le permita coronarse campeón de la competición por la permanencia y el ascenso. Sigue las incidencias del crucial cotejo

El comediante y empresario se incorporó como patrocinador del recién ascendido a la Liga 1 y del actual subcampeón nacional, que además competirá en la Copa Libertadores 2026

Deportivo Wanka, Kazoku No Perú, Túpac Amaru y Molivoleibol empezarán su lucha por permanencia en la máxima categoría. Entérate los cruces de los cruciales duelos

El ente rector del fútbol nacional se decantó por un rostro conocido en la institución reguladora del el arbitraje nacional. Días antes, un miembro del directorio había expresado la intención de designar a un especialista de nacionalidad foránea para asumir el cargo

La opuesta brasileña utilizó sus redes sociales para aclarar que se encuentra físicamente bien y explicar los motivos de su ausencia en el equipo de las 'pumas'

