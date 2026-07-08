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El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios: ¿Influyó el Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

La ‘U’ modificó la hora del encuentro amistoso de este sábado 11 de julio en el estadio Monumental, ahora se jugará a las 15:30 horas. Entérate qué obligó a realizar la variación

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El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios
El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios

Universitario de Deportes anunció una modificación de último momento en el horario de su esperado amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia. La información fue confirmada a pocos días del evento, generando la necesidad de que los seguidores del equipo estén atentos a la nueva programación para no perderse el encuentro.

El partido, que tendrá lugar en el Estadio Monumental, ya no se disputará en el horario previamente anunciado. Esta decisión obliga a los hinchas a revisar los detalles actualizados antes de asistir al estadio o seguir las incidencias a través de los distintos medios de transmisión.

¿Por qué se cambió de horario Universitario vs Millonarios?

Una vez conocido el cambio de horario, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos hinchas empezaron a mostrar su desacuerdo, mientras que otros aseguraron que todo se debe al encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo el mismo día a las 20:00 horas. Finalmente, se conoció el determinante motivo que provocó la modificación del encuentro.

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Gustavo Peralta informó que la variación fue a pedido de Millonarios por un tema logístico, y también por una posible clasificación de Colombia, algo que no se dio, pero ya se había determinado el cambio entre ambos clubes.

“Entiendo que iba a tener un cambio sí o sí, porque Millonarios, de pasar a Colombia, había solicitado un cambio de horario. Millonarios, que llega el viernes por la noche, le había señalado a Universitario que querían saber bien el tema del horario, porque si Colombia clasificaba, ellos iban a solicitar el cambio de horario y esto estaba establecido y se iba a dar. Entonces, finalmente pasó eso. En la ‘U’ simplemente se animaron a cambiar el horario porque consideraban algunas cosas que habían hecho por pedido de Millonarios y terminó quedando así. Por la logística, básicamente, porque Millonarios había pedido eso y la logística obligaba. Ellos habían pedido cambiar el horario y pasó así. Eso es lo que me comentaron a mí desde Millonarios de Colombia”, comentó el periodista deportivo en ‘Modo Fútbol’.

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Se conoció por qué se modificó la hora del encuentro amistoso que se jugará este sábado 11 de julio en el estadio Monumental. (Modo Fútbol)

Nuevo horario de Universitario vs Millonarios

Universitario de Deportes oficializó la reprogramación de su amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, que ahora se jugará el sábado 11 de julio a las 15:30 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental. El anuncio, realizado a través de las redes sociales del club, confirma que el encuentro adelantará su inicio respecto al horario previamente comunicado.

Inicialmente, el partido estaba previsto para las 20:00 horas, pero la institución determinó dar comienzo al duelo cuatro horas y media antes. Si bien el club no detalló los motivos del ajuste, la medida coincide con la intención de no superponerse con los cuartos de final del Mundial 2026, programados para esa misma noche.

Para quienes planean asistir al estadio o seguir el partido desde casa, es fundamental considerar la nueva programación, que permitirá disfrutar del evento futbolístico en la tarde. El amistoso, además, será una oportunidad para el reencuentro de referentes recientes de Universitario con la afición crema y servirá como una prueba internacional antes del arranque del Torneo Clausura.

Esta es la nueva programación del amistoso entre Universitario y Millonarios en el Estadio Monumental.
Esta es la nueva programación del amistoso entre Universitario y Millonarios en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa U

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