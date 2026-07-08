Combi terminó calcinada luego de atentado extorsivo en el Callao

Una combi de la empresa de transporte Colonial quedó completamente calcinada tras un ataque con un artefacto incendiario ocurrido durante la madrugada en la calle Ricardo Palma, en el Callao. El hecho se registró alrededor de las 2:00 a. m. y, según relataron los vecinos, una fuerte explosión los alertó. Al salir de sus viviendas encontraron el vehículo envuelto en llamas.
De acuerdo con la información de Buenos días Perú de Panamericana TV, el foco del incendio comenzó en la parte posterior del vehículo luego de que desconocidos lanzaran una bomba molotov al interior. El fuego avanzó con rapidez hasta alcanzar la cabina del conductor y destruyó por completo la estructura. El parabrisas, las llantas, el extintor y parte del equipo de sonido estallaron a causa de las elevadas temperaturas.
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Las imágenes captadas después de la emergencia evidencian la magnitud de los daños. Los asientos quedaron reducidos a sus bases metálicas, mientras que la espuma y el revestimiento interior desaparecieron por efecto de la combustión. El tablero de instrumentos, el volante y otros componentes del habitáculo terminaron carbonizados. Además, la carrocería sufrió afectaciones severas, por lo que el vehículo quedó inservible.
Los primeros en actuar fueron los propios habitantes del sector, quienes intentaron contener la emergencia hasta la llegada del Cuerpo General de Bomberos. Con baldes de agua y tierra buscaron impedir que el fuego alcanzara las viviendas cercanas o comprometiera el tendido eléctrico.
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Uno de los testigos contó, ante las cámaras del medio, que despertó por los gritos de otros moradores y, al abrir la puerta de su casa, observó el transporte envuelto en fuego desde la parte trasera. También indicó que varios pobladores colaboraron para sofocar las llamas antes del arribo de los hombres de rojo.
Según precisó, durante esos minutos escuchó al menos dos explosiones, originadas por las llantas y los vidrios. Añadió que el personal de emergencia llegó aproximadamente media hora después del inicio del siniestro y que el control total de la situación demandó cerca de 45 minutos.
Este episodio constituye el tercer atentado que afronta este año la empresa Colonial. Además, se suma a otro caso ocurrido en junio de 2026, cuando otra combi de la misma ruta fue blanco de un acto extorsivo a pocas cuadras del punto donde ocurrió este nuevo hecho.
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Conductores de la compañía señalaron, fuera de cámaras, que cinco bandas criminales extorsionan a los transportistas de este servicio. Según afirmaron, cada organización exige pagos diarios de entre 23 y 25 soles, lo que obliga a los trabajadores a reunir entre 70 y 80 soles para cumplir con las exigencias de los delincuentes.
Este nuevo caso ocurrió pocos días después de otro atentado contra una unidad de la ruta Colonial, registrado el 8 de julio, cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un vehículo que trasladaba pasajeros.
Los vecinos de la calle Ricardo Palma expresaron su preocupación por la frecuencia de estos hechos y advirtieron que la inseguridad se ha convertido en una constante en ese sector del Callao. La combi permanece totalmente destruida y refleja el impacto de las extorsiones que continúan afectando al transporte público.
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