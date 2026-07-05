Tragedia en Lince: Motociclista de 19 años muere tras chocar contra camioneta

La madrugada de este domingo, un motociclista de 19 años perdió la vida tras impactar contra una camioneta en el distrito de Lince. El accidente se produjo en la intersección de la avenida Manuel Segura con Petit Thouars, una zona transitada de la ciudad. Las autoridades identificaron a la víctima como Jefferson Quispe Huamaní, según reporte de Panamericana Noticias.
De acuerdo con lo reportado en el lugar, la policía encontró la motocicleta completamente destruida y el casco del joven a pocos metros del vehículo. La camioneta involucrada, una Land Cruiser con placa CVM 618, presentó graves daños: la puerta del copiloto quedó abollada, el parabrisas resultó destrozado y el espejo lateral se rompió durante el impacto. Los agentes trasladaron el vehículo a la comisaría de Lince para continuar con las diligencias.
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Cámaras serán clave en investigación
Jefferson Quispe Huamaní circulaba por la avenida Petituars cuando ocurrió el choque. Testigos señalaron que no lograron precisar las circunstancias exactas del incidente.
La policía localizó cámaras de seguridad únicamente en un edificio de la esquina y en una peluquería, aunque esta última permanecía cerrada al momento del accidente. Las autoridades esperan acceder a las grabaciones para esclarecer cómo se produjo el impacto.
El conductor de la Land Cruiser fue trasladado a la sede policial, donde se le tomaron declaraciones y se realizan las pericias correspondientes. Hasta ahora, la policía no ha confirmado si el exceso de velocidad, una distracción o alguna otra causa estuvo involucrada en el siniestro.
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Peritos de tránsito y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajan en el análisis de la escena, mientras que el cuerpo de Quispe Huamaní fue llevado a la morgue central para los procedimientos de ley. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se pueda acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad.
Accidentes en moto aumentan
El aumento de accidentes de motocicletas en Perú preocupa a autoridades y expertos en seguridad vial. En lo que va del año, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) reportó la venta de más de 160.000 motos lineales, lo que representa un incremento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento en la circulación de motocicletas ha ido de la mano con un alza en los accidentes de tránsito en todo el país.
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La insuficiencia del transporte público y el auge de los servicios de delivery han llevado a miles de peruanos a elegir la motocicleta como su principal medio de transporte.
De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), de los 1.357 accidentes de tránsito registrados en el año, 489 involucraron a motos lineales, lo que equivale a más del 30% de los siniestros viales. Entre las principales causas identificadas figuran el exceso de velocidad, la invasión de carriles indebidos y maniobras peligrosas como adelantamientos rápidos.
El fenómeno no se limita a Lima, sino que también afecta a ciudades como Juliaca, La Libertad, Chiclayo y Cajamarca. En estas zonas, los especialistas observan conductores que desobedecen las normas, circulan por veredas y prescinden del uso adecuado de implementos de seguridad.
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