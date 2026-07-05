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Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

La empresaria reveló que la confianza está depositada en su esposo, por lo que incluso no tendría problemas en dejarlo asistir a despedidas de solteros

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Baigorria se sinceró sobre la confianza que mantiene con Said Palao y aseguró que no tendría inconvenientes en que vuelva a asistir a una despedida de soltero. La empresaria reconoció que antes era muy celosa, pero explicó cómo una difícil experiencia amorosa cambió por completo su forma de entender las relaciones. Sin más que decir.

La empresaria y figura mediática Alejandra Baigorria dejó en claro su postura sobre la confianza en la pareja al comentar que no perdonaría una infidelidad de su esposo, Said Palao. Durante una entrevista en el podcast Sin más que decir, la empresaria abordó el tema de los límites y acuerdos en su relación, señalando que la confianza es un pilar fundamental en su matrimonio. “Si al final el que la va a fregar es él y se acaba, ya está. Es así”, afirmó Baigorria sobre la posibilidad de que su esposo asista a una despedida de soltero en un yate.

La conocida como la ‘Rubia de Gamarra’ explicó que no se considera una persona excesivamente celosa, lo que le permite manejar con tranquilidad situaciones que podrían generar inseguridad en otras parejas. Consultada por Mario Hart sobre si permitiría que Said Palao siga siendo invitado a fiestas de despedida de soltero, Baigorria fue enfática: “Sí, normal”. Añadió que en el pasado su actitud era distinta, pero que el tiempo y las experiencias la llevaron a modificar su perspectiva.

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“Yo antes era una persona muy celosa. Yo he cambiado totalmente porque a mí me tocó después una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas”, compartió durante la conversación.
Díptico muestra a una mujer con audífonos y micrófono en una entrevista televisiva, y a la misma mujer junto a un hombre sonriendo abrazados
Alejandra Baigorria habla sobre su relación con Said Palao y su posición ante la infidelidad en un programa de televisión. (YouTube)

Alejandra Baigorria tiene claro el futuro de su relación

Baigorria, exintegrante de Esto es guerra, relató que logró dejar atrás comportamientos que califica de “tóxicos” luego de atravesar relaciones marcadas por los celos y el control. “He cambiado. Ahora, soy una persona relajada. Yo no tengo que vivir con cosas como: ‘no vas’. ‘Te reviso el celular’. ‘Te pongo GPS’. ‘¿Dónde estás?’ Qué feo. Para eso no regreso”, explicó, evidenciando la transformación en su manera de entender la vida en pareja.

La empresaria reconoció la existencia de distintos modelos de relación entre las parejas, desde las más tradicionales hasta las más abiertas. “Hay parejas que son abiertas. Hay parejas que tienen diferentes cosas. Eso es acuerdo de las parejas”, sostuvo, subrayando la importancia de los acuerdos y la libertad individual.

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En su caso, estableció parámetros claros: “Mis parámetros son que cada uno puede viajar con sus amigos y no pasa absolutamente nada. No me gusta que me cuestionen, no me gusta nada de eso y a él tampoco. Y si, hubo errores, pero ya está. Eso no va a cambiar mi confianza”.
Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, sentadas en una mesa con audífonos y micrófonos. Se observa un logotipo de un programa y números de contacto
Alejandra Baigorria y Said Palao conversan en el programa 'Sin + Que Decir', donde la empresaria expresa su postura respecto a la infidelidad. (YouTube)

Alejandra Baigorria remarcó que la confianza depositada en su esposo es suficiente para no sentirse amenazada por las actividades sociales que pueda realizar con sus amigos. “Si él la friega y se acaba, ya está”, insistió, dejando ver que su postura ante una eventual traición es definitiva. Para la empresaria, el fin de una relación no representa un drama ni una tragedia, sino una consecuencia natural de una falta de respeto a los acuerdos mutuos.

En la misma línea, Baigorria aseguró que no teme a una eventual ruptura y que mantiene una actitud madura frente a las posibilidades del destino. “En el momento en que se acabe, ahí está. Yo no me hago paltas de terminar hoy, mañana o pasado mi relación. Para mí es una forma madura de hacer las cosas bien”, afirmó, mostrando convicción en sus palabras.

Mujer rubia con auriculares y micrófono en primer plano, fondo azul con letrero "Sin Que Decir" y número telefónico. La mujer usa un top de mezclilla
Alejandra Baigorria, con auriculares y frente a un micrófono, declara sobre la posibilidad de no perdonar una infidelidad en su relación, en el programa "Sin Que Decir". (YouTube)

La visión de la empresaria sobre la vida de pareja, marcada por la confianza y la autonomía, contrasta con ideas más tradicionales sobre el control y los celos. Su mensaje resalta la necesidad de acuerdos claros y la importancia de respetar la libertad de cada uno dentro de la relación.

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