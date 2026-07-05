Importante intercambio vial entre La Victoria y San Luis está listo para ser inaugurado

La inauguración de la vía rápida Nicolás Arriola, en el límite de San Luis con La Victoria, está próxima tras diez meses de construcción iniciada en setiembre de 2025. Invermet y la Municipalidad Metropolitana de Lima aún no han confirmado la fecha de apertura.
Hasta el 5 de julio de 2026, lo que se sabe es que la obra se encuentra en la fase previa a su apertura y que las entidades municipales informaron en sus redes oficiales que falta poco para su entrada en operación. No se ha difundido un día exacto para la inauguración.
La información más reciente de las entidades municipales indica que la obra está cerca de entrar en servicio. El acceso para la ciudadanía, según esos canales oficiales, se habilitará pronto.
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Cómo es la nueva vía rápida Nicolás Arriola
La infraestructura consiste en un paso a desnivel elevado con un viaducto de 355 metros y dos carriles por sentido. El trazado conecta la avenida Nicolás Arriola con la avenida San Luis, en una zona de alto tránsito entre ambos distritos.
El proyecto también incluye rampas de acceso, veredas y sardineles. A eso se suman señalización, semaforización, paraderos y áreas verdes.
La intervención total contemplada para la obra fue de 583 metros. Ese dato corresponde al alcance general del proyecto y no solo al viaducto principal.
Inicio de la obra y plazos de ejecución
La construcción empezó en setiembre de 2025 bajo la modalidad de proyecto de inversión pública-concurso oferta. La ejecución quedó a cargo del Consorcio El Trébol.
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Cuando se anunció el inicio de la obra, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el cronograma incluía 120 días para elaborar el expediente técnico y 240 días para la construcción. En esa etapa, el entonces alcalde de Lima Rafael López Aliaga afirmó: “Hoy es un día de fiesta para La Victoria y San Luis, hoy demostramos que hemos vencido la burocracia de tantos años. La vía rápida Nicolás Arriola estuvo esperando desde la gestión de Luis Castañeda Lossio”.
López Aliaga añadió: “Nos criticaron mucho por las obras, pero hemos estado trabajando silenciosamente para que este puente aéreo logre construirse”. En la nueva información aún no se incorpora una fecha de inauguración, aunque señala que su apertura está próxima.
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Qué cambios se prevén en la circulación
Según lo informado por las entidades municipales al presentar la obra, la puesta en marcha del puente vehicular busca optimizar la conexión entre las avenidas Nicolás Arriola y San Luis. También plantea una reducción de los tiempos de viaje y una menor congestión en la zona.
Esos efectos fueron presentados como resultados esperados de la intervención, junto con una mejora de la movilidad para vecinos de La Victoria y distritos aledaños. Hasta la publicación más reciente, el dato confirmado es que la infraestructura se encuentra en la etapa final antes de abrir al tránsito.
La obra atraviesa su fase final y las entidades municipales mantienen pendiente el anuncio de la fecha exacta de inauguración. La siguiente etapa prevista es la apertura al público una vez concluidos los trabajos iniciados hace diez meses.
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