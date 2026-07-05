Crimen en San Martín de Porres: Mujer es asesinada a balazos en los exteriores de colegio

Una mujer identificada como Leonela María Patricio Anticona perdió la vida tras un ataque a balazos perpetrado en los exteriores de un colegio de San Martín de Porres. El crimen ocurrió en la calle El Bosque, una vía conocida por su escaso alumbrado público durante la noche, ubicada al costado de un centro educativo de la zona. Según relataron testigos a las autoridades, la víctima fue bajada de un automóvil negro y, en cuestión de segundos, recibió seis disparos a corta distancia por parte de un hombre.

De acuerdo con la información preliminar, el autor material del homicidio no conducía el automóvil y que, además, contaba con la compañía de otro individuo dentro del vehículo. Los vecinos, alarmados por la violencia del hecho, comunicaron de inmediato lo sucedido a la policía y a los servicios de emergencia. Los paramédicos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) fueron los primeros en llegar al lugar y verificaron que la mujer no presentaba signos vitales.

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Violento asesinato en San Martín de Porres, matan a balazos a una mujer junto a un colegio| América Noticias

La investigación ha quedado a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que tendrá la tarea de esclarecer las circunstancias y el móvil detrás del homicidio de Patricio Anticona. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron casquillos de bala en la escena.

Crimen en Trujillo

La mañana del sábado, vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar los cuerpos de dos hombres sin vida en la playa El Silencio, ubicada en el distrito de Huanchaco, Trujillo. Las víctimas no han sido identificadas y se presume que tendrían nacionalidad extranjera. Los cadáveres yacían sobre la arena, presentando múltiples impactos de bala en la cabeza y el rostro.

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Testigos informaron que la víctima fue atacada por dos hombres que descendieron de un vehículo negro en una zona poco iluminada, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona| América Noticias

Personal policial acordonó el área para facilitar las labores de los peritos y del Ministerio Público, que procedieron al levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue central de Trujillo. En la escena, los agentes hallaron varios casquillos de proyectil, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Las diligencias buscan determinar la identidad de los fallecidos y esclarecer el móvil del doble homicidio.

Este hecho ocurre apenas dos meses después de otro asesinato en la misma playa, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes y visitantes de Huanchaco.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes números de manera gratuita

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda auxilio inmediato en casos de emergencias médicas, accidentes o situaciones de riesgo vital. La atención está disponible las 24 horas y se solicita llamando al número gratuito 106 desde cualquier punto del país.

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates, fugas de gas y accidentes vehiculares. Para reportar cualquier incidente que requiera su intervención, se debe marcar el número 116, operativo a nivel nacional durante todo el año.

La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a denuncias sobre delitos, situaciones de violencia, robos y disturbios que amenacen la seguridad ciudadana. El número de contacto para emergencias policiales es el 105, el cual funciona de manera ininterrumpida en todo el territorio nacional.