Crimen en Trujillo: Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio con signos de violencia

El hallazgo de los cuerpos sin identificar en Huanchaco | Facebook Cosmos Noticias

La mañana de este sábado, transportistas que transitaban por la carretera La Costanera, a la altura del kilómetro 13, dieron aviso a las autoridades tras descubrir los cuerpos sin vida de dos hombres abandonados sobre la arena de la playa El Silencio, en el distrito de Huanchaco, Trujillo. Según la información preliminar difundida por la Policía Nacional del Perú (PNP), las víctimas permanecen en calidad de no identificadas y se presume que serían de nacionalidad extranjera.

El hallazgo motivó un rápido despliegue policial en la zona. Efectivos de la PNP procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cadáveres y dispusieron su traslado a la morgue central de Trujillo.

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Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en la cabeza y el rostro, y que los peritos encontraron varios casquillos de proyectil en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio, autoridades investigan| Cosmos Noticias

No se conoce la identidad de las víctimas

Las víctimas serían jóvenes y, hasta el cierre de este reporte, no se había logrado establecer su identidad. Las diligencias forenses buscan no solo identificar a los fallecidos, sino también determinar la secuencia exacta de los hechos y su posible motivación.

La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios de la PNP y del despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.

Otros asesinatos

El caso ha generado preocupación entre los pobladores de Huanchaco, habitual destino turístico de la provincia de Trujillo, que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos de violencia asociados a disputas entre organizaciones criminales.

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El distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo, fue escenario de un violento crimen la tarde del domingo del 23 de junio, cuando José Allemant Contreras fue asesinado frente a su familia después de participar en una reunión por el Día del Padre. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima, de 30 años, había acudido al domicilio de un tío para compartir un almuerzo familiar. El ataque ocurrió pocos minutos después de finalizada la celebración, cuando dos individuos armados llegaron en una motocicleta lineal y uno de ellos descendió para disparar en repetidas ocasiones.

Según testigos presenciales, el agresor abrió fuego de manera directa contra José Allemant Contreras, quien cayó al suelo sin oportunidad de reaccionar ni defenderse. Los disparos también alcanzaron al dueño de la vivienda, quien se encontraba descansando en otra habitación cuando escuchó la ráfaga de tiros.

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La familia intentó protegerse mientras los atacantes huían del lugar, dejando la zona en estado de conmoción.

El hecho se registró luego de que los vecinos, alertados por el sonido de los disparos, notificaran a las autoridades. Las cámaras de seguridad captaron los rostros de los presuntos responsables, permitiendo identificar la motocicleta utilizada para escapar tras ejecutar los diez disparos. El material audiovisual fue entregado a los peritos policiales, quienes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los implicados.