Perú

Crimen en Trujillo: Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio con signos de violencia

Los jóvenes fueron encontrados sin vida sobre la arena en una zona costera, lo que movilizó a la Policía Nacional y al Ministerio Público para iniciar las investigaciones

Guardar
Google icon
El hallazgo de los cuerpos sin identificar en Huanchaco
El hallazgo de los cuerpos sin identificar en Huanchaco | Facebook Cosmos Noticias

La mañana de este sábado, transportistas que transitaban por la carretera La Costanera, a la altura del kilómetro 13, dieron aviso a las autoridades tras descubrir los cuerpos sin vida de dos hombres abandonados sobre la arena de la playa El Silencio, en el distrito de Huanchaco, Trujillo. Según la información preliminar difundida por la Policía Nacional del Perú (PNP), las víctimas permanecen en calidad de no identificadas y se presume que serían de nacionalidad extranjera.

El hallazgo motivó un rápido despliegue policial en la zona. Efectivos de la PNP procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cadáveres y dispusieron su traslado a la morgue central de Trujillo.

PUBLICIDAD

Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en la cabeza y el rostro, y que los peritos encontraron varios casquillos de proyectil en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio, autoridades investigan| Cosmos Noticias
Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio, autoridades investigan| Cosmos Noticias

No se conoce la identidad de las víctimas

Las víctimas serían jóvenes y, hasta el cierre de este reporte, no se había logrado establecer su identidad. Las diligencias forenses buscan no solo identificar a los fallecidos, sino también determinar la secuencia exacta de los hechos y su posible motivación.

La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios de la PNP y del despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.

Otros asesinatos

El caso ha generado preocupación entre los pobladores de Huanchaco, habitual destino turístico de la provincia de Trujillo, que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos de violencia asociados a disputas entre organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

El distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo, fue escenario de un violento crimen la tarde del domingo del 23 de junio, cuando José Allemant Contreras fue asesinado frente a su familia después de participar en una reunión por el Día del Padre. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima, de 30 años, había acudido al domicilio de un tío para compartir un almuerzo familiar. El ataque ocurrió pocos minutos después de finalizada la celebración, cuando dos individuos armados llegaron en una motocicleta lineal y uno de ellos descendió para disparar en repetidas ocasiones.

Según testigos presenciales, el agresor abrió fuego de manera directa contra José Allemant Contreras, quien cayó al suelo sin oportunidad de reaccionar ni defenderse. Los disparos también alcanzaron al dueño de la vivienda, quien se encontraba descansando en otra habitación cuando escuchó la ráfaga de tiros.

La familia intentó protegerse mientras los atacantes huían del lugar, dejando la zona en estado de conmoción.

El hecho se registró luego de que los vecinos, alertados por el sonido de los disparos, notificaran a las autoridades. Las cámaras de seguridad captaron los rostros de los presuntos responsables, permitiendo identificar la motocicleta utilizada para escapar tras ejecutar los diez disparos. El material audiovisual fue entregado a los peritos policiales, quienes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los implicados.

Temas Relacionados

peru-noticiasplaya El SilencioTrujilloCrimen organizado

Más Noticias

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

La resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala también dispone el cese de las restricciones personales por ese extremo y mantiene pendiente el debate por colusión agravada y una eventual indemnización al Estado

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

La empresaria reveló que la confianza está depositada en su esposo, por lo que incluso no tendría problemas en dejarlo asistir a despedidas de solteros

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP

El temblor se registró la madrugada de este domingo al sur de la localidad de Maca, en Caylloma, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros

Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP

Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?

La medida aprobada por la ordenanza 009-2026 permite pagar montos reducidos según el año de la sanción e incluye rebajas en coactiva, guardianía e internamiento en depósitos municipales

Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Renzo Schuller revela su diagnóstico de TDAH a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

DEPORTES

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver México vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV