Perú

El fenómeno de El Niño reduce de forma drástica la pesca diaria en Chorrillos: “Estamos en crisis”

Las alteraciones en el mar han dejado capturas casi nulas en el muelle y obligan a los trabajadores a salir desde la tarde y volver al amanecer, sin asegurar alimento ni ingresos, informó Latina

Guardar
Google icon
“La pesca artesanal en principio no se debería afectar por el fenómeno El Niño", dijo el ministro de la Producción. | Andina
La pesca artesanal en Chorrillos enfrenta una escasez de especies marinas por el impacto del fenómeno El Niño. (Andina)

La escasez de especies marinas ha dejado a los pescadores artesanales de Chorrillos con jornadas extensas y capturas mínimas, mientras demandan apoyo urgente del Estado.

Según informó Latina, la situación en el muelle de Chorrillos refleja un impacto directo del fenómeno El Niño, que ha alterado las condiciones del mar y reducido drásticamente la cantidad de peces disponibles para la pesca diaria.

De acuerdo con un reporte de Latina, decenas de pescadores inician sus labores durante la noche con la esperanza de obtener suficiente pescado para el sustento diario.

Uno de los trabajadores relató que, tras salir al mar junto a su hijo desde las seis de la tarde del día anterior, lograron apenas una docena de pejerrey y una docena y media de cachemita.

PUBLICIDAD

En general los principales recursos (durante el fenómeno El Niño) son la pota, el jurel, los langostinos, la concha de abanico. | Andina
En general los principales recursos (durante el fenómeno El Niño) son la pota, el jurel, los langostinos, la concha de abanico. | Andina

“Esta es la pesca de toda la noche”, explicó el pescador, señalando la marcada diferencia respecto a los periodos previos al fenómeno El Niño.

Otro de los trabajadores consultados indicó que la presencia de especies provenientes del norte, consecuencia del calentamiento de las aguas, ha modificado la fauna marina en la zona. “Se devoran los pescados chicos”, detalló uno de los entrevistados.

Doble jornada

Según Latina, los pescadores artesanales deben trabajar hasta quince horas para lograr capturas mínimas. Algunos incluso realizan doble jornada para asegurar algo de producto.

La ausencia de especies como la anchoveta ha generado, además, una disputa con los lobos marinos, que llegan desde la isla de Palomino y dificultan aún más el trabajo de los pescadores. “No dejan ni siquiera aventar la red”, comentó uno de los afectados.

PUBLICIDAD

"En el caso de la pota, es pescada 100% por pesca artesanal; al igual que el jurel y el perico. Los beneficios llegarán primero a ellos, que son los que extraen los mencionados recursos del mar", dijo exministro de Producción, Alfonso Miranda Eyzaguirre. | Andina
Los pescadores de Chorrillos trabajan jornadas nocturnas extensas y obtienen capturas mínimas de pejerrey y cachemita. (Andina)

La crisis se refleja en declaraciones contundentes recogidas por Latina: “Ya tenemos semanas que a veces no tenemos ni para comer, estamos en crisis.” Los trabajadores mencionaron la necesidad de que la presidenta Keiko Fujimori recuerde el apoyo que recibieron de los pescadores y atienda ahora sus demandas.

Insumos y cadena productiva

La crisis no solo afecta la pesca directa, sino que también golpea otros insumos necesarios para la actividad. La escasez de carnada, como el muy muy, ha complicado aún más la situación. “Ha desaparecido”, afirmaron los pescadores, quienes deben recurrir a traerla desde otras zonas, compartiéndola entre ellos para mantener sus labores.

Latina detalló que la problemática repercute en toda la cadena de valor del sector pesquero artesanal. Los negocios vinculados al mercado de Chorrillos experimentan dificultades debido a la falta de pescado fresco, lo que impacta a vendedores y distribuidores que abastecen a diferentes clientes en la ciudad.

La pesca de la anchoveta se ha visto afectada en esta primera temporada, señaló ex ministro de Producción. | Andina
El calentamiento del mar en Chorrillos incorporó especies del norte y alteró la fauna marina de la zona. (Andina)

Reclamos y expectativas

Los testimonios recogidos por Latina muestran la expectativa de los pescadores de recibir respaldo por parte del Estado. El pedido de ayuda incluye tanto asistencia directa como la implementación de medidas que permitan sostener la actividad y garantizar la seguridad alimentaria de las familias que dependen de la pesca artesanal en Chorrillos.

La crisis provocada por el fenómeno El Niño ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector pesquero artesanal frente a los cambios ambientales.

Los pobladores del muelle de Chorrillos, organizados y atentos a las novedades, siguen demandando soluciones que les permitan recuperar la estabilidad perdida.

Temas Relacionados

ChorrillosFenómeno de El NiñoPesca artesanalEl Niño Costeroperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar cae en Perú tras proclamación de Keiko Fujimori: Así se cotiza hoy 5 de julio

Tipo de cambio. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar cae en Perú tras proclamación de Keiko Fujimori: Así se cotiza hoy 5 de julio

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Perú, sobre la TUUA internacional: “La expectativa (de eliminarla) es alta con el nuevo gobierno”

El CEO de LATAM Airlines Perú sostuvo que, tras la implementación de la tarifa, el tráfico de pasajeros en conexión en Lima cayó entre 10% y 15% en comparación con destinos como Bogotá y Panamá. Además, la compañía se ha visto obligada a cancelar ocho rutas

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Perú, sobre la TUUA internacional: “La expectativa (de eliminarla) es alta con el nuevo gobierno”

Pleno del JNE revisará apelación de Rafael López Aliaga sobre su postulación como teniente alcalde de Lima

El excandidato presidencial y senador electo intenta no asumir el cargo al que postuló hasta hace unos meses y volver a una campaña para las elecciones municipales de octubre

Pleno del JNE revisará apelación de Rafael López Aliaga sobre su postulación como teniente alcalde de Lima

Se filtró que Maxloren Castro dejaría Sporting Cristal tras fuerte interés desde Bélgica: “Propuesta formal”

KRC Genk ya envió una oferta concreta al club ‘celeste’ por el talentoso futbolista, aunque no se descarta que otra institución aparezca y apueste por el peruano

Se filtró que Maxloren Castro dejaría Sporting Cristal tras fuerte interés desde Bélgica: “Propuesta formal”

Tragedia en Lince: Motociclista de 19 años muere tras chocar contra camioneta

La víctima fue identificada como Jefferson Quispe Huamaní, quien perdió la vida en el cruce de dos avenidas principales. Las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el choque

Tragedia en Lince: Motociclista de 19 años muere tras chocar contra camioneta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pleno del JNE revisará apelación de Rafael López Aliaga sobre su postulación como teniente alcalde de Lima

Pleno del JNE revisará apelación de Rafael López Aliaga sobre su postulación como teniente alcalde de Lima

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Jackson Mora al ser detenido por presuntamente integrar banda criminal: “¿Me van a enmarrocar?”

La reacción de Jackson Mora al ser detenido por presuntamente integrar banda criminal: “¿Me van a enmarrocar?”

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Renzo Schuller revela su diagnóstico de TDAH a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

DEPORTES

Se filtró que Maxloren Castro dejaría Sporting Cristal tras fuerte interés desde Bélgica: “Propuesta formal”

Se filtró que Maxloren Castro dejaría Sporting Cristal tras fuerte interés desde Bélgica: “Propuesta formal”

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver México vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026