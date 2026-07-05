El fenómeno de El Niño reduce de forma drástica la pesca diaria en Chorrillos: “Estamos en crisis”

La pesca artesanal en Chorrillos enfrenta una escasez de especies marinas por el impacto del fenómeno El Niño. (Andina)

La escasez de especies marinas ha dejado a los pescadores artesanales de Chorrillos con jornadas extensas y capturas mínimas, mientras demandan apoyo urgente del Estado.

Según informó Latina, la situación en el muelle de Chorrillos refleja un impacto directo del fenómeno El Niño, que ha alterado las condiciones del mar y reducido drásticamente la cantidad de peces disponibles para la pesca diaria.

De acuerdo con un reporte de Latina, decenas de pescadores inician sus labores durante la noche con la esperanza de obtener suficiente pescado para el sustento diario.

Uno de los trabajadores relató que, tras salir al mar junto a su hijo desde las seis de la tarde del día anterior, lograron apenas una docena de pejerrey y una docena y media de cachemita.

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En general los principales recursos (durante el fenómeno El Niño) son la pota, el jurel, los langostinos, la concha de abanico. | Andina

“Esta es la pesca de toda la noche”, explicó el pescador, señalando la marcada diferencia respecto a los periodos previos al fenómeno El Niño.

Otro de los trabajadores consultados indicó que la presencia de especies provenientes del norte, consecuencia del calentamiento de las aguas, ha modificado la fauna marina en la zona. “Se devoran los pescados chicos”, detalló uno de los entrevistados.

Doble jornada

Según Latina, los pescadores artesanales deben trabajar hasta quince horas para lograr capturas mínimas. Algunos incluso realizan doble jornada para asegurar algo de producto.

La ausencia de especies como la anchoveta ha generado, además, una disputa con los lobos marinos, que llegan desde la isla de Palomino y dificultan aún más el trabajo de los pescadores. “No dejan ni siquiera aventar la red”, comentó uno de los afectados.

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Los pescadores de Chorrillos trabajan jornadas nocturnas extensas y obtienen capturas mínimas de pejerrey y cachemita. (Andina)

La crisis se refleja en declaraciones contundentes recogidas por Latina: “Ya tenemos semanas que a veces no tenemos ni para comer, estamos en crisis.” Los trabajadores mencionaron la necesidad de que la presidenta Keiko Fujimori recuerde el apoyo que recibieron de los pescadores y atienda ahora sus demandas.

Insumos y cadena productiva

La crisis no solo afecta la pesca directa, sino que también golpea otros insumos necesarios para la actividad. La escasez de carnada, como el muy muy, ha complicado aún más la situación. “Ha desaparecido”, afirmaron los pescadores, quienes deben recurrir a traerla desde otras zonas, compartiéndola entre ellos para mantener sus labores.

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Latina detalló que la problemática repercute en toda la cadena de valor del sector pesquero artesanal. Los negocios vinculados al mercado de Chorrillos experimentan dificultades debido a la falta de pescado fresco, lo que impacta a vendedores y distribuidores que abastecen a diferentes clientes en la ciudad.

El calentamiento del mar en Chorrillos incorporó especies del norte y alteró la fauna marina de la zona. (Andina)

Reclamos y expectativas

Los testimonios recogidos por Latina muestran la expectativa de los pescadores de recibir respaldo por parte del Estado. El pedido de ayuda incluye tanto asistencia directa como la implementación de medidas que permitan sostener la actividad y garantizar la seguridad alimentaria de las familias que dependen de la pesca artesanal en Chorrillos.

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La crisis provocada por el fenómeno El Niño ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector pesquero artesanal frente a los cambios ambientales.

Los pobladores del muelle de Chorrillos, organizados y atentos a las novedades, siguen demandando soluciones que les permitan recuperar la estabilidad perdida.