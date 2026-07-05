La reacción de Jackson Mora al ser detenido por presuntamente integrar banda criminal: “¿Me van a enmarrocar?”

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

Jackson Mora, conocido por su trayectoria en deportes de contacto y actividades empresariales, enfrenta un nuevo episodio judicial luego de que agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri ejecutaran su detención preliminar. La medida forma parte de un operativo mayor contra la presunta organización criminal denominada ‘Los Arquitectos del Fraude’, investigada por un fraude informático que habría perjudicado a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

De acuerdo con las investigaciones, la banda habría logrado apropiarse de cerca de diez millones de soles mediante transferencias ilegales desde una cuenta perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta maniobra fue detectada tras una denuncia formal presentada por el alcalde de Pueblo Nuevo, lo que motivó la intervención de la fiscalía y de la policía especializada. El jueves 2 de julio, se realizó el operativo que incluyó la detención de varios sospechosos y el allanamiento de doce inmuebles vinculados a la investigación.

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Durante la intervención, testigos y registros policiales describieron a Mora como visiblemente nervioso y en busca de respuestas sobre el motivo de su detención.

Jackson Mora es escoltado por agentes de la policía tras su detención en Perú, donde es investigado por presuntamente integrar una banda criminal.

Al verse rodeado por los agentes, el exluchador expresó su desconcierto: “¿Me van a enmarrocar? (...) ¿producto de qué, por favor? Quisiera saber por qué”. Esta reacción captó la atención, dado el perfil público del detenido y la naturaleza del caso.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles completos de la investigación, pero fuentes vinculadas al proceso aseguran que la prioridad es esclarecer el presunto desvío millonario de recursos públicos y la posible implicación de figuras del ámbito empresarial y deportivo. El caso ha generado un amplio debate en medios nacionales, dada la notoriedad de algunos de los investigados.

El operativo de la policía incluyó un despliegue en varios distritos, donde se incautó material electrónico y documentación que podría ser clave para identificar el flujo de dinero y la estructura de la presunta red criminal. La Fiscalía busca determinar si los investigados tenían roles definidos dentro de la organización y cómo se articulaba la operación desde diferentes frentes.

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Agentes de seguridad detienen a Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, por presunto fraude millonario y su posible integración en banda criminal.

Tilsa Lozano podría ser citada a declarar tras detención de su exesposo

La investigación por presunto fraude informático que involucra a Jackson Mora ha abierto nuevas líneas de indagación en el ámbito judicial y mediático peruano. Uno de los temas que ha surgido con fuerza es la posibilidad de que Tilsa Lozano, exesposa de Mora, sea llamada a declarar como testigo en el proceso.

La propuesta fue planteada por la conductora Rebeca Escribens durante la transmisión de ‘América Hoy’, donde sostuvo: “Escuché y leí también que podrían investigar incluso a Tilsa Lozano, vamos a ver qué es lo que pasa, no tendría nada que ver o como testigo... lamentable cuando una persona involucrada como es Jackson Mora ha tenido varias parejas, sin duda alguna van a recurrir a ella para formular hipótesis y preguntarle cosas”.

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La posibilidad de que Lozano sea citada responde a su vínculo matrimonial con Mora, que abarcó desde noviembre de 2022 hasta junio de 2025. En ese tiempo, su relación fue objeto de amplia cobertura mediática, lo que podría aportar elementos contextuales importantes para los investigadores. Según Escribens, la cercanía entre ambos podría ofrecer indicios relevantes sobre los movimientos financieros y personales de Mora durante el periodo que compartieron.

Tilsa Lozano comparte mensaje tras la detención de Jackson Mora por supuestamente integrar banda criminal

Diversos medios han recordado que la relación entre Lozano y Mora fue seguida de cerca por la prensa de espectáculos, especialmente durante su matrimonio celebrado el 25 de noviembre de 2022 y la formalización de su divorcio el 11 de junio de 2025.

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Hasta el momento, Lozano no ha emitido declaraciones sobre la situación judicial de su exesposo ni sobre la posibilidad de ser citada a declarar. El curso de la investigación determinará si su testimonio resulta relevante para esclarecer los hechos y brindar mayor claridad sobre la presunta estructura criminal que estaría detrás del fraude investigado en Chincha.