Perú

Christian Meier celebra aniversario de bodas con Andrea Bosio y muestra fotos inéditas: “Desde entonces no he dejado de sonreír”

El actor peruano compartió imágenes inéditas de cómo fue su boda en California, con un mensaje que resume cómo vive esta etapa de su vida personal, marcada por la complicidad que tiene con su esposa

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Un hombre en traje y una mujer de novia bebiendo en un restaurante; al lado, una caja con los nombres Christian y Andrea y la fecha 01.07.2023, con un bolígrafo
La boda de Christian Meier y Andrea Bosio se realizó el 1 de julio de 2023 en el Vista Valley Country Club de San Diego, California.

Christian Meier conmemoró este 1 de julio el tercer aniversario de su matrimonio con Andrea Bosio Zegarra con una publicación en redes sociales que no tardó en viralizarse entre sus seguidores. El actor y cantante limeño compartió un álbum de fotos inéditas de la boda, acompañadas de una frase que sintetiza lo que esa unión representa para él: “Desde entonces no he dejado de sonreír”, acompañado del número 3 y el signo de infinito.

Las imágenes muestran momentos de complicidad y humor entre la pareja durante la ceremonia, además de detalles que revelan el estilo personal que ambos le imprimieron al evento: un pequeño álbum con la inscripción “Christian + Andrea 1/07/2023”, fotografías en formato polaroid y una caja llena de cámaras desechables que entregaron a los invitados para que registraran el día desde sus propias perspectivas.

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En las fotos también aparecen los tres hijos de Meier: Stefano, Taira y Gia, esta última dejó su reacción en la publicación con corazones rojos.

Manos sostienen una foto instantánea de un grupo de personas sonriendo; al lado derecho, una pareja de espaldas camina en un sendero arbolado
En las fotos del aniversario de Christian Meier y Andrea Bosio también aparecieron Stefano, Taira y Gia, los tres hijos del actor.

Una boda íntima en California con pedido expreso de privacidad

La ceremonia se realizó el 1 de julio de 2023 en el Vista Valley Country Club, en el condado de San Diego, California, y reunió a aproximadamente 120 personas entre familiares y amigos cercanos. La pareja hizo un pedido expreso a todos los asistentes: no publicar fotos ni detalles en redes sociales, una condición que reflejó la voluntad de ambos de mantener el evento fuera del escrutinio mediático.

Bosio lució un vestido de corte sirena blanco con mangas y un largo velo, el cabello recogido en un moño alto. Meier vistió un terno negro clásico. La ceremonia comenzó por la tarde y el propio actor compartió palabras emotivas durante el evento en una exclusiva para la revista ¡Hola! Américas.

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Andrea María Bosio Zegarra nació en Lima y tenía alrededor de 26 años al momento de la boda. Comunicadora egresada de la Universidad de Lima con estudios de posgrado en Marketing Digital, trabajó en la multinacional Belcorp antes de mudarse a Los Ángeles para apostar por la relación con Meier.

Hombre con traje negro y mujer con vestido color crema y velo recostada en sillón de restaurante In-N-Out. La mujer bebe de un vaso con pajita
Christian Meier celebró tres años de matrimonio con Andrea Bosio con fotos inéditas de su boda en California y el mensaje "Desde entonces no he dejado de sonreír".

Hoy lidera las campañas de marketing y gestiona lanzamientos musicales y proyectos audiovisuales de Oliverdog Entertainment, la empresa del actor. Ambos se conocieron cuando Meier participó en una campaña de la empresa donde ella trabajaba.

Meier ha declarado en entrevistas anteriores a Infobae Perú que con Bosio se siente “realizado” y que es la primera vez que está en una relación con alguien que comprende y apoya genuinamente su trabajo creativo.

Quién es Christian Meier y qué etapa vive hoy

Christian Meier es uno de los artistas peruanos con mayor proyección internacional de su generación. Comenzó su carrera en la música como integrante del grupo Arena Hash, junto a Pedro Suárez Vértiz, antes de lanzarse como solista y vender 120.000 discos de su primer álbum.

Hombre en traje y mujer con vestido de novia que tira de su corbata, rodeados de personas festejando bajo luces de guirnalda en la oscuridad
Christian Meier y Andrea Bosio pidieron a los 120 invitados no publicar fotos ni detalles de la ceremonia en redes sociales.

Su incursión en la actuación, según ha relatado en varias ocasiones, respondió inicialmente a una necesidad económica para financiar su música, pero terminó convirtiéndolo en uno de los galanes más solicitados del género: participó en cerca de 20 telenovelas en distintos países de América Latina.

A los 52 años anunció su retiro de las telenovelas, argumentando que el género no había evolucionado lo suficiente y que buscaba proyectos más desafiantes. Tras dos décadas alejado de los estudios de grabación, regresó a la música con el álbum ‘Déjà vu’, apostando por las redes sociales como plataforma principal de difusión. Este año, en marzo, presentó su sexto álbum ‘Así es la ley’.

Antes de su matrimonio con Bosio, Meier estuvo casado con la actriz Marisol Aguirre, con quien tiene a sus tres hijos. También tuvo relaciones públicas con las actrices Génesis Rodríguez y Alondra García Miró.

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