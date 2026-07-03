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Francisca Aronsson revela que le fue muy difícil regresar a trabajar al Perú: “Las horas extras son remuneradas en otros países”

La actriz contó que su experiencia internacional le aportó mucho, pero que al volver al Perú notó diferencias en regulación laboral y trato en los sets.

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Francisca Aronsson revela que le fue muy difícil regresar a trabajar al Perú: “Las horas extras son remuneradas en otros países”. YouTube: 'Aquí entre nos'.
Francisca Aronsson revela que le fue muy difícil regresar a trabajar al Perú: “Las horas extras son remuneradas en otros países”. YouTube: 'Aquí entre nos'.

Francisca Aronsson contó que regresar a trabajar al Perú le resultó más difícil de lo que imaginaba tras actuar en producciones internacionales. La actriz lo reveló en una entrevista con Miranda Salaverry y Luana Barrón en el pódcast Aquí entre nos, donde explicó que su experiencia fuera del país no le generó un choque cultural negativo, pero sí le impactó volver a un entorno laboral que, según describió, carece de ciertas regulaciones y cuidados básicos.

No me ha chocado nada, creo que me ha aportado más y me ha chocado regresar a trabajar acá”, dijo Aronsson cuando le preguntaron qué era lo que más le había sorprendido de trabajar internacionalmente.

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Ante la insistencia de las conductoras, la actriz profundizó y apuntó a un tema que, en su opinión, marca una diferencia concreta entre industrias: el manejo de las horas extra y el trato hacia el elenco en los rodajes.

Francisca Aronsson confiesa que le chocó volver a trabajar al Perú: “Las horas extras son remuneradas en otros países”

“Acá en Perú no tenemos regularizadas”: horas extra y cuidado a los actores

Aronsson explicó que, desde su perspectiva, hay aspectos laborales que en el Perú “lamentablemente” no están regularizados, y mencionó como ejemplo el pago y el respeto de las horas extra en las producciones locales. En contraste, sostuvo que en otros países eso se maneja como norma.

“Por todo. O sea, hay muchas cosas que lamentablemente acá en Perú no tenemos regularizadas, como las horas extras, creo que la dedicación y el cuidado que se le tiene a los actores es distinto. Allá en otros países eso es ley”.

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A partir de esa comparación, la actriz sostuvo que trabajar jornadas largas puede ser asumible cuando existe una compensación clara y un marco que respalde el esfuerzo físico y el tiempo del actor, algo que, según su testimonio, no siempre ocurre en el medio peruano.

Francisca Aronsson habló en el pódcast Aquí entre nos sobre su experiencia trabajando en el extranjero y su regreso al Perú. YouTube: 'Aquí entre nos'.
Francisca Aronsson habló en el pódcast Aquí entre nos sobre su experiencia trabajando en el extranjero y su regreso al Perú. YouTube: 'Aquí entre nos'.

“Las horas extras son remuneradas en otros países”

Al detallar su experiencia en México, Aronsson explicó que el pago por horas extra está contemplado y que eso cambia la disposición con la que se enfrenta una jornada extensa, porque se sabe que habrá una remuneración adicional.

“Entonces, no sé, horas extras en México te pagan increíble. Entonces uno trabaja más de doce horas sabiendo que va a tener esta remuneración por tu paga, por tu cuerpo, por tu trabajo, lo cual aquí en Perú no siempre es así”.

En esa línea, afirmó que no se trata solo de dinero, sino del “cuidado” que implica una producción: cómo se organiza el trabajo, cómo se protege al elenco y qué prácticas se consideran estándar.

“Entonces hay cosas como que el cuidado de por sí, como a la producción, a nosotros, que lamentablemente no está regularizado y allá sí”.

El contraste en el set: “En México no me dejaban mover nada”

Más allá de lo contractual, Aronsson también describió una diferencia en el trato cotidiano durante los rodajes en México. Contó que le sorprendió la dinámica de trabajo y el rol del equipo de producción en tareas que, para ella, eran normales hacer por cuenta propia.

Según relató, al llegar a México ella intentaba servirse un café o un vaso de agua como lo haría habitualmente, pero el equipo no se lo permitía.

“Y uno pues va y se sirve agua, pues, ¿no? En tu vaso, tú, si tú quieres algo, tú te lo sirves. En México no me dejaban mover nada para mí. O sea, yo decía: ‘Eh, sí, voy a ir a servirme un café’. ‘¿Y a dónde vas, Fran?’. ‘A pedir un café’. ‘No, no, no, no, no’”.

La actriz agregó que, para el equipo, resultaba extraño que ella quisiera hacer esas cosas por sí sola, porque entendían que era parte de su trabajo asistirla.

“No, ellos no te entendían por qué tú te estabas moviendo”.

“A ellos les incomoda si es que tú lo haces”

Aronsson explicó que su reacción inicial era intentar no “incomodar” a los demás y hacer lo que necesitara por su cuenta. Pero, según contó, en México la lógica era opuesta: al equipo le incomodaba que ella asumiera tareas que correspondían a su rol.

“Y era como: pero me lo puedo-- o sea, yo siento que es una carga para ti si yo te pido hacer algo así, yo mejor lo hago para no incomodarte. A ellos les incomoda si es que tú lo haces, porque es su trabajo”.

En su relato, recordó que le insistían en que no se moviera y que, para ellos, asistirla era “un placer”.

“‘No, no, no, Fran, por favor, es nuestro placer hacerlo, no te muevas’. Ya te tratan desde un punto como tan acá, que tú no sabes cómo reaccionar”.

Francisca Aronsson – Bolivia – comentarios – Perú – entretenimiento – 14 diciembre
Las disculpas de Aronsson dividieron opiniones en redes, entre quienes valoraron su reconocimiento del error y quienes consideraron insuficiente el pedido de perdón. (Facebook)

“Nunca desde el divismo”: gratitud sin exagerar

En la conversación, la popular “Pecas” también aclaró que no interpretó ese trato como un incentivo al “divismo”, sino como parte de una cultura de trabajo en la que se cuida al actor. Aun así, reconoció que es inevitable sentirse bien cuando te tratan con atención y respeto.

“Ya llegué hasta aquí, ya, pues ya tenía que llegar”.

Luego precisó: “No, no, no. Tampoco. O sea, no, nunca desde como el divismo, ¿no? Pero sí desde-”.

Y cerró con una frase que resumió su sensación: “No, pero obvio como que uno siempre dice como: pucha, qué lindo que, que te traten así, porque- como una reina, pues, ¿no? Igual somos reinas, nos tienen que tratar así. Pero sí, muy bonito, la verdad”.

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