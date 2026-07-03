Un atractivo del norte chico de Lima figura entre los seis más visitados del Perú

El Castillo de Chancay quedó entre los seis atractivos turísticos más visitados del Perú en el primer cuatrimestre de 2026.

Un atractivo turístico ubicado en el norte chico de Lima aparece entre los espacios con mayor concurrencia del país. Se trata del Castillo de Chancay, en la provincia de Huaral, que recibió 195.647 visitantes entre enero y abril de 2026, según el Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La cifra coloca al complejo dentro del grupo de los seis atractivos turísticos más visitados del Perú durante el primer cuatrimestre del año. En el listado oficial también figuran destinos de alta concurrencia como el Circuito Mágico del Agua, la Reserva Nacional de Paracas, el Santuario Histórico de Machupicchu, las Islas Ballestas y complejos arqueológicos del Cusco.

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Las visitas al Castillo de Chancay crecieron 28,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando registró 152.586 visitantes.

El registro del Castillo de Chancay representa un crecimiento de 28,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando recibió 152.586 visitantes. En comparación con 2019, antes de la pandemia, el incremento fue de 179,2%, de acuerdo con la información reportada por Mincetur.

El resultado también coloca en agenda a los destinos cercanos a Lima que han logrado captar una parte importante del turismo interno. A diferencia de otros atractivos asociados a viajes de mayor duración, el Castillo de Chancay se encuentra dentro del circuito de visitas cortas, accesible para salidas de un día o escapadas de fin de semana.

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Un destino de Huaral en el ranking nacional

El Castillo de Chancay está ubicado en la provincia de Huaral, al norte de Lima Metropolitana. Su construcción empezó en 1922 por iniciativa de Consuelo Amat y León, bisnieta del virrey Manuel Amat y Junet.

Con 250 habitaciones y cuatro niveles, el Castillo de Chancay nació de la visión de Consuelo Amat y León. Su legado trascendió el tiempo hasta convertirse en un símbolo de historia y turismo. (Castillo de Chancay)

Con el paso de los años, el espacio incorporó distintos servicios para visitantes, entre ellos recorridos temáticos, museos, espectáculos, áreas recreativas, hospedaje y oferta gastronómica. Esa combinación ha ampliado su público más allá de quienes llegan interesados en la edificación histórica.

Según la información difundida para el primer cuatrimestre de 2026, la totalidad de visitantes registrados corresponde a turistas nacionales. El dato muestra el peso del turismo interno en destinos de corta distancia cercanos a Lima, especialmente durante fines de semana, feriados y periodos de vacaciones escolares.

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Turismo interno y visitas de corta distancia

El resultado del Castillo de Chancay se explica, en parte, por su ubicación. Al estar a pocas horas de Lima, el atractivo forma parte de las alternativas de viaje breve para familias, grupos de visitantes y excursiones organizadas.

El Castillo de Chancay destaca como uno de los complejos turísticos más emblemáticos de la costa peruana. - Crédito: Andina

El complejo también se suma a una oferta turística que combina entretenimiento, historia y servicios en un solo espacio. Esa fórmula le permite competir en el flujo de visitantes nacionales con destinos tradicionalmente más asociados al turismo cultural, natural o patrimonial.

La provincia de Huaral, además, forma parte de una ruta que suele incluir espacios gastronómicos, zonas campestres y otros puntos de visita del norte chico. En ese mapa, el Castillo de Chancay funciona como uno de los principales puntos de llegada para quienes buscan actividades fuera de Lima Metropolitana sin realizar un viaje largo.

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El Castillo de Chancay amplió su oferta turística con museos, recorridos temáticos, espectáculos, hospedaje y gastronomía.

El segundo semestre del año incluye fechas de alta movilidad interna, como las vacaciones escolares de medio año, Fiestas Patrias y feriados largos. Para ese periodo, la administración del Castillo de Chancay prevé mantener actividades temáticas, eventos culturales y mejoras en sus servicios.

Cómo llegar al Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay se encuentra en la provincia de Huaral, al norte de Lima Metropolitana. Para llegar desde la capital, la ruta más usada es tomar la Panamericana Norte en dirección a Chancay y continuar hacia el ingreso del distrito. El viaje puede tomar alrededor de dos horas, aunque el tiempo varía según el punto de salida y el tráfico en la carretera.

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Quienes viajan en transporte público pueden tomar buses o colectivos con destino a Chancay o Huaral desde terminales del norte de Lima. Desde el centro de Chancay, el traslado hacia el castillo suele completarse en taxi o movilidad local, debido a la cercanía del atractivo con la zona urbana del distrito.

De ser un castillo en ruinas a recibir 800,000 visitantes al año, su transformación ha sido notable. El turismo y la cultura se unieron para convertirlo en uno de los destinos más visitados del país. (Castillo de Chancay)

Por su ubicación, el Castillo de Chancay suele formar parte de salidas de un día desde Lima, especialmente durante fines de semana, feriados largos y vacaciones escolares. La visita también puede combinarse con otros puntos del norte chico, como restaurantes campestres, espacios gastronómicos y rutas hacia Huaral.