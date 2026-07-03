Flavia Laos le menciona a Fran Maira y Austin Palao lo niega en el reality.

Austin Palao negó que haya tenido un romance formal con Fran Maira durante una conversación con Flavia Laos en el reality chileno ¿Volverías con tu ex?2. En una de las escenas más comentadas del episodio, el modelo peruano aseguró que solo llegó a conocer a la artista urbana y que nunca “concretaron” una relación, pese a que su cercanía se hizo conocida tras su paso por otro encierro televisivo.

“Solo la conocí, nada más”, sostuvo Palao al abordar el tema.

La frase se dio en un contexto especial: la llegada de Austin y Flavia como nueva expareja al programa de Mega, un ingreso que se emitió la noche del 1 de julio y que, según lo anunciado, marcaría “uno de sus capítulos más explosivos” por el historial sentimental que ambos comparten y por el reencuentro televisado en Chile.

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Flavia Laos le menciona a Fran Maira y Austin Palao lo niega en el reality: “No concretamos una relación”

El ingreso de Austin Palao y Flavia Laos al reality de Mega

Flavia Laos y Austin Palao ingresaron juntos a '¿Volverías con tu ex? 2′, un formato que reúne a exparejas para convivir y decidir si retoman su relación o la cierran de manera definitiva. Su entrada ocurrió cuando el programa ya estaba en marcha y fue presentada como una incorporación que reconfigura la dinámica dentro de la casa.

El reality mostró su llegada con capas que ocultaban sus identidades, una estrategia usada para elevar la expectativa entre los participantes. Al revelarse, Flavia captó la atención del grupo con comentarios directos sobre sus nuevos compañeros.

“Emocionada, qué guapos son todos”, expresó. Luego agregó: “Todos en persona son más guapos”.

Austin, por su parte, se presentó ante cámaras describiendo su faceta profesional y sus intereses. “Canto, trabajo en creación de contenido, me gustan los deportes extremos, deportes de contacto también, vine acá a ganar y a conocer personas bastante agradables”, dijo.

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Este video captura la entrada de dos nuevos participantes a un programa de telerrealidad chileno. Los concursantes, inicialmente cubiertos con túnicas negras, son presentados a un grupo de personas en un set decorado con elementos tropicales. Se observan interacciones entre los recién llegados, otros participantes y anfitriones del programa. Las escenas muestran una bienvenida formal a los integrantes en el contexto del formato televisivo de un reality show | Mega

Austin Palao sobre Fran Maira: “Nosotros nunca llegamos a concretar la relación”

El tema de Fran Maira surgió cuando Flavia Laos le recordó ese capítulo sentimental de Austin, ligado al reality chileno ¿Ganar o Servir?. Palao respondió negando que se haya tratado de un vínculo formal y explicó que, según su versión, nunca hubo una oficialización de pareja.

“Solo la conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación. Nunca le dije formalmente ‘¿quieres estar conmigo?’. Hay que filtrar muy bien a las parejas”. dijo el cantante.

En el intercambio, el propio Austin reforzó que, a diferencia de lo que se especuló, no existió una conversación de compromiso con Fran. La aclaración apuntó a marcar distancia entre un acercamiento dentro de un reality y una relación formal fuera del set.

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La conversación con Flavia: “Te toma como seis meses a ti o más”

El diálogo entre Austin y Flavia incluyó bromas y una lectura compartida sobre cómo toman decisiones sentimentales. Cuando Palao admitió que no dijo de manera formal “¿quieres estar conmigo?”, Flavia lo retrucó con ironía.

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“Te toma como seis meses a ti o más”, respondió la actriz.

Austin respondió insistiendo en su criterio para elegir pareja: “Bueno, digamos que hay que filtrar muy bien a las parejas, ¿no? Creo que coincidimos en eso”.

En ese mismo tono, Palao habló de cómo ve el proceso de conocer a alguien: “Mmm, y bueno, nos conocimos. Es super linda, muy buena”.

Flavia, sin confrontarlo, acompañó la idea: “Sí, me parece chévere”. Austin cerró la reflexión con una frase que buscó normalizar el desenlace: “Pero no funcionó y bueno, eso es parte, creo yo, de conocer a las personas”.

El antecedente: Austin Palao y Fran Maira

La relación entre Austin Palao y Fran Maira comenzó a llamar la atención durante las grabaciones del reality de Canal 13, donde ambos compartieron encierro. En ese contexto, protagonizaron un acercamiento que se convirtió en uno de los romances más comentados del programa.

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Tras el término del reality, según se relató, intentaron sostener el vínculo a distancia, debido a que Fran Maira reside en Chile y Austin desarrolla gran parte de su carrera en Perú. Durante varios meses compartieron registros juntos en redes sociales e incluso realizaron viajes para encontrarse, lo que alimentó la percepción de que el vínculo seguía.

Con el tiempo, se instalaron especulaciones sobre un quiebre, impulsadas por una menor interacción pública y la falta de apariciones juntos. Ahora, en ¿Volverías con tu ex? 2, Austin optó por redefinir esa historia frente a Flavia: no como un romance formal, sino como un proceso de conocimiento que no avanzó a un compromiso.

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Fran Maira y Austin Palao fueron captados en varias ocasiones juntos, pero ninguno se pronunciaba al respecto. IG