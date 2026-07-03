Perú

Más de 43 mil jóvenes y familias buscaron orientación sobre carreras en ExpoUniversidad 2026

La feria cerró su edición por 25 años en un contexto en el que elegir una carrera implica comparar costos, empleabilidad, becas y modalidades de estudio. En Perú, solo el 30,9% de jóvenes transitó a la educación superior en 2022, según Senaju

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Vista aérea de un gran grupo de estudiantes en uniformes escolares, principalmente azul marino y rojo, en un concurrido pabellón de exposiciones
Elegir una carrera sin información sobre campo laboral, costos y exigencias del programa puede derivar en cambios, abandono de estudios o demoras para ingresar al mercado de trabajo.

Elegir una carrera ya no depende solo de la vocación. Para miles de familias peruanas, la decisión también implica comparar pensiones, becas, duración de los programas, posibilidades de empleo, ubicación de las sedes y modalidades de estudio. En ese escenario, más de 43 mil estudiantes, padres de familia, docentes y tutores asistieron a ExpoUniversidad 2026, feria de orientación vocacional que este año cumplió 25 años.

Durante cuatro días, los asistentes recorrieron stands de universidades, institutos y escuelas superiores para recibir información sobre carreras profesionales, requisitos de admisión, opciones de financiamiento, becas y servicios para postulantes. La feria también incluyó charlas, actividades de orientación vocacional y la distribución gratuita del Boletín de Carreras con Futuro, una publicación dirigida a jóvenes que están próximos a elegir una ruta de formación.

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La alta asistencia se produjo en un contexto en el que el tránsito hacia la educación superior sigue siendo limitado. Según la Secretaría Nacional de la Juventud, con datos de la Enaho del INEI, en 2022 solo el 30,9% de jóvenes peruanos transitó a la educación superior, por debajo del 36,6% registrado en 2019.

ExpoUniversidad
La elección de una carrera en Perú incluye comparar pensiones, duración de programas, empleo, ubicación de sedes y modalidades de estudio.

Una decisión con más variables

La oferta educativa posterior al colegio se ha ampliado en los últimos años. Además de universidades, los jóvenes comparan institutos, escuelas superiores, carreras técnicas, programas semipresenciales y alternativas de formación vinculadas a nuevas habilidades laborales. Esa variedad puede abrir opciones, pero también vuelve más compleja la decisión.

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En esa etapa, la información previa cumple un papel central. Elegir sin conocer el campo laboral, los costos reales o las exigencias del programa puede derivar en cambios de carrera, abandono de estudios o retrasos en el ingreso al mercado de trabajo. El problema no es solo escoger qué estudiar, sino entender qué implica sostener esa elección.

ExpoUniversidad 2026 funcionó como un punto de contacto entre instituciones educativas y potenciales postulantes. Para los estudiantes, permitió comparar alternativas en un mismo espacio. Para las familias, ofreció información directa sobre requisitos, beneficios y posibilidades de financiamiento, temas que suelen pesar tanto como la preferencia vocacional.

ExpoUniversidad
Las ferias educativas son una gran oportunidad para que los jóvenes encuentren orientación sobre carreras en demanda.

La feria cumplió 25 años

“Cumplir 25 años y recibir a más de 56 mil visitantes es una enorme satisfacción. Este resultado refleja la confianza que las instituciones educativas y las familias depositan en ExpoUniversidad como el principal espacio de orientación para los jóvenes del país. Nuestro compromiso es seguir innovando y ofreciendo información confiable para que cada estudiante pueda elegir con mayor seguridad su proyecto de vida”, señaló Justo Zaragoza, director de Educación al Futuro, entidad organizadora de la feria.

El director también agradeció la participación de universidades, instituciones expositoras, equipos de admisión, orientadores, proveedores y visitantes que formaron parte de esta edición.

“Estos 25 años son el resultado de un trabajo conjunto. Gracias a todos quienes han confiado en ExpoUniversidad y han contribuido a consolidarla como el principal punto de encuentro entre la educación superior y miles de jóvenes que buscan construir su futuro”, agregó.

La edición 2026 cerró con más de 56 mil visitantes, pero el dato de fondo va más allá de la convocatoria. La demanda por orientación muestra que elegir una carrera sigue siendo una de las decisiones más sensibles para los jóvenes y sus familias, sobre todo en un país donde el acceso a la educación superior aún no alcanza a la mayoría.

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